Straßenräuber greift 46-Jährige an

Mühlheim - Nach einem versuchtem Raubüberfall ermittelt die Polizei. Ein bisher unbekannter Mann greift eine 46 Jahre alte Frau in Mühlheim an, flüchtet dann jedoch nach Gegenwehr ohne Beute.

Eine Fußgängerin, die gestern Abend von einem Straßenräuber umgestoßen wurde, verletzte sich leicht am linken Arm. Gegen 21.45 Uhr war die 46-Jährige laut Polizei in der Dammstraße unterwegs. Plötzlich sprang ein Mann zwischen geparkten Autos hervor und griff die Mühlheimerin an. Der mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidete Täter versuchte, der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei riss zwar der Riemen, aber die Überfallene hielt dagegen. Der Räuber flüchtete schließlich ohne Beute. Eine nähere Beschreibung des Mannes, der die Kapuze über den Kopf gezogen hatte und Handschuhe trug, liegt derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069/8098-1234. (dr)

