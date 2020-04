Mühlheimer Feuerwehren: Theorieunterricht digital wieder aufgenommen

Brandschützer sind Frauen und Männer der Tat. Klar, sie kennen auch theoretischen Unterricht, aber ein Kurs ohne Spritze oder Spreizer in der Hand? Corona macht auch das möglich.

Corona-Krise macht Feuerwehrübungen unmöglich

macht unmöglich Die drei Wehren in Mühlheim bei Offenbach haben eine Lösung

haben eine Lösung Digitaler Unterricht während Corona-Krise

Mühlheim – Montagabends erfahren interessierte Brandschützer aus allen Stadtteilen übers Internet Neues und Bekanntes zu Hygiene, Autounfällen und Waldbränden. Und statt auf der Wache im Wohnzimmer, via Bildschirm durch kundige Kameradinnen und Kameraden.

„Wir haben keine Möglichkeit, Ausbildung zu betreiben“, erklärt Referent Daniel Haupt. Nur zu Einsätzen dürfen die Retter die Feuerwehrhäuser betreten. „Kürzlich mussten wir ein angebranntes Essen vom Herd holen“, berichtet der Brandmeister, „aber es ist schon sehr ruhig geworden“. Doch auch in der „neuen Zeit“ dürfe die Weiterqualifizierung nicht auf der Strecke bleiben.

Mühlheim bei Offenbach: Digitaler Unterricht für Feuerwehr

Wie andere Wehren setzen die drei Mühlheimer auf Online-Unterricht. „Das funktioniert recht unkompliziert“, findet der 28-jährige Elektromeister, seine Zuhörer können seine Ausführungen von der Couch oder im Arbeitszimmer verfolgen und mitmachen. Zum Auftakt hat der Dietesheimer Zugführer Martin Deiß vor 14 Tagen wegen der aktuellen Lage zu Hygiene und Desinfektion geschult. 50 Wehrleute schalteten sich per Webcam und Mikrofon zu, auch die Ortsgruppe der DLRG war eingeladen.

Mühlheim bei Offenbach: Aufgaben für Feuerwehrleute werden digital verteilt

Der Basaltkopp ist zugleich der Administrator des Treffens am Monitor, stellt den Vortrag des Kameraden vor. Es geht um technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, um Grundlagen, konkrete Aufgaben und neue Antriebstechniken, Gas, Elektro und Wasserstoff.

Daniel Haupt hat bei der Landesfeuerwehrschule in Kassel einen Lehrgang zum Thema besucht. Für den Abend hat er die Informationen auf die Ausstattung in der Mühlenstadt zugeschnitten. Übers Mikrofon fragt er sein Publikum, welche Einsatzfahrzeuge zu einem Autounfall ausrücken. Rasch geben einige die richtigen Antworten. Haupt ergänzt, dass in Dietesheim ein Wagen mit einer Rettungsplattform bereitsteht, der bei Einsätzen in größerer Höhe – sollte ein Fahrzeug auf dem Dach oder auf der Seite liegen – hilfreich sei.

Neuzuwachs bei Feuerwehren in Mühlheim bei Offenbach

Die Wehren haben viele Quereinsteiger gewonnen, weil sie seit zwei Jahren intensiv Werbung betreiben. 14 Anfänger waren zum Grundlehrgang beim Kreis Offenbach angemeldet, der verlegt worden sei. Nach dem Ausbruch der Krise gab es auch in Mühlheim vier Wochen lang keinen Kurs. „Ein Teil von uns sitzt wegen Kurzarbeit zu Hause, will was lernen“, erläutert der Leiter.

Digitale Lehrgänge für Feuerwehr in Mühlheim bei Offenbach

Der Lehrer des Abends spricht von Eigensicherung, davon, Gefahrenquellen am Einsatzort zu beseitigen oder dem Gruppenführer zu melden, verletzte Personen nicht alleine zu lassen, sondern zu betreuen, bis sie an den Rettungsdienst übergeben werden können: „Das hat oberste Priorität.“ Dagegen genügen dem Trupp, der die Straße absperrt, Warnwesten. Selbst die Windrichtung sei zu beachten, denn vielleicht ströme Gas aus oder Teile eines beschädigten Haus stürzten herab. Weil „Unvernünftige zwischen den Pylonen durchfahren“, sollen die Feuerwehrwagen als Sperren aufgestellt werden.

Streikender Internetzugang unterbricht Feuerwehrlehrgang in Mühlheim bei Offenbach

Ein besonderes Augenmerk gelte austretenden Betriebsstoffen wie Benzin und Öl, bei Gas- und Elektroantrieben müsse der Unterboden erkundet werden. Mit einer Grafik zeigt Haupt, dass alle benötigten Geräte bereitgelegt und ein „Schrottplatz“ eingerichtet werden sollen.

Dann erfahren die Kameraden noch, was Angriffs- und Wassertrupp zu tun haben. Die Skizze eines Audi TT Coupe hebt die verschiedenen Materialien hervor, die verbaut werden, „da nutzen Schere und Spreizer nicht viel“. Nach 45 Minuten fliegt der Unterweiser aus dem System, sein Internetzugang streikt. Aber ein Elektriker findet immer einen Weg, diesmal ist’s das Notebook, damit kann Haupt seinen Vortrag zu Ende führen.

Übungen am PC: Feuerwehren in Mühlheim bei Offenbach lernen digital

Der Aktive hat eine Reihe Fotos von Einsätzen in Schiller-, Friedens- und Spessartstraße, von Unfällen an Bepo-Kreisel und Main in seine Präsentation integriert. Einige Zuschauer formulieren noch Fragen zu E-Ladesäulen und Gefahren beim Laden mit einer Kabeltrommel. Haupt verabschiedet sich mit der Ankündigung der Schulung am kommenden Montag. Patrick Roth von der Lämmerspieler Wehr wird dann die Kameraden über Wald- und Flächenbrände informieren.

VON MICHAEL PROCHNOW

