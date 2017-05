Dressur steht im Mittelpunkt

Mühlheim - Der RFV Maintal hat auf der Reitanlage an der Spessartstraße sein traditionelles Turnier veranstaltet. Viele Reiterinnen aus der Region waren dabei. Von Stefan Mangold

Das typische Klacken, das entsteht, wenn ein Pferdehuf einen Balken zumindest touchiert, bleibt beim Turnier des RFV Maintal aus. Seit ein paar Jahren steht Springreiten nicht mehr auf dem Plan, dafür aber viele Wettbewerbe in der Dressur. Die Schirmherrschaft über die beiden Tage übernahm Mühlheims Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD).

Ein bisschen geht es dort zu wie beim Tennis, wenn Spieler oder Helfer mit dem Schleppnetz den Platz abziehen. Der Stadtverordnete und passionierte Reiter Dr. Manfred Sondergeld setzt sich auf den Traktor und zieht so ein ähnliches Teil über die beiden Plätze hinter sich her. Der eine ist zum Einreiten bestimmt, auf dem anderen geht es um Punkte. Seit ein paar Jahren veranstaltet der RFV Maintal, der in Mühlheim sein Vereinsheim und seine Trainingsplätze unterhält, nur noch reine Dressurturniere, wenn er überregional einlädt.

Irene van Heemstra, die stellvertretende Vereinsvorsitzende, erzählt von der einstigen Abstimmung. Es ging darum, ob das Springreiten beim Turnier gestrichen werden soll, „der Aufwand mit den Hindernissen ist enorm“. Dennoch sei sie dafür gewesen, es beizubehalten, „schließlich sind wir im Verein vielseitig“. Längst sei sie aber froh, überstimmt worden zu sein.

Auf dem Nebenplatz sitzt die 13-jährige Ronja Bohlmann auf einer zwei Jahre älteren Stute, die unter dem Namen Shadow´s Fairytale antritt. Ronja hält nicht nur die Zügel, sondern auch die zweijährige Josephina, die Spaß dran hat, dem Pferd mit der flachen Hand auf den langen Hals zu patschen. Der Gaul reagiert stoisch. Dabei steht Ronjas Mutter Nicole Bohlmann, die das Faible für den Reitsport an die Tochter weitergegeben hat. Insgesamt zeigt sich Ronja mit ihrem Wettkampf zufrieden. „Der erste Durchgang war sehr gut, der zweite gut“, wertet sie. Die Mutter hat beobachtet: „Das Pferd wirkte gegen Ende ein bisschen müde“.

Am Rand des Parcours schaut Irene van Heemstra zu, wie Bianca Schulz und Patricia Lorenz in der Dressurreiterprüfung Klasse A im Viereck laufen. Jede der beiden Wertungsrichterinnen nimmt ein Paar unter die Lupe. Doris Riehle, Dagmar Burchert-Leyer und Christina Arnold wechseln sich bei der Aufgabe jeweils ab.

Beim Wettbewerb beurteilen sie in erster Linie den Umgang der Reiterinnen mit dem Pferd. Wenn das Tier leicht reagiert, spricht die Fachwelt von „durchlässig“. Ein Umlauf dauert dreieinhalb Minuten. Durchs Mikrofon bekommen die Reiterinnen gesagt, welche Übung auf dem Plan steht.

Das wirkt so ähnlich, als wenn ein Musiker ein Stück vom Notenblatt spielt, das er bestens kennt. Die Pferde müssen im Trab erst links, dann rechts „die halbe Volte“ laufen, die einer halben Acht entspricht. Der verlangte Galopp hat nichts mit einem Speed gemein, der reichen sollte, den Prix de l’Arc de Triomphe in Paris zu gewinnen. Hier gilt es mit möglichst raumgreifenden Schritten „im Arbeitstempo“ zu gefallen.

Anschließend reitet Patricia Lorenz für den nächsten Durchgang die Fuchsstute Bellflower ein, die Vereinsmitglieder „Die schöne Betty“ nennen. Im Zuchtbetrieb muss der erste Buchstabe eines Pferdenamens mit dem ersten im Namen des Vaters identisch sein. Der Erzeuger der schönen Betty heißt „Boheidel xx“. Die beiden „x“ bedeuten, dass es sich um einen Vollblüter handelt, also ein Rennpferd.

Reiten ist vor allem Frauensport. Fast alle, die am Wochenende auf Pferderücken sitzen, sind weiblich. „Generell sind dreiviertel der Mitglieder von Reitvereinen weiblich“, berichtet van Heemstra. Im Vorstand des RFV Maintal, dem Gita Zühlsdorf vorsitzt, sieht es umgekehrt aus wie in Führungsriegen einiger DAX-Konzerne: Dort sitzt kein Mann.