Überglücklich zurück auf der Bühne: Stadtkapelle begeistert Publikum

Von: Claudia Bechthold

Teilen

Das Jazz-Ensemble der Stadtkapelle eröffnete die zweite Konzerthälfte mit Arrangements von Reinhold Sattler. © Bechthold, Claudia

Grandios eröffnet die Stadtkapelle Heusenstamm „nach langer, langer Zeit“ ihr erstes Jahreskonzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Mit „In The Mood“ von Glenn Miller ist es ein Klassiker der Swing-Ära, der am Beginn der Soiree am Sonntag im abgeteilten großen Saal des Kultur- und Sportzentrums Martinsee steht. Es war ein Nachmittag voller Freude an der Musik und Erleichterung, wieder auftreten zu können.

Heusenstamm – „Back on stage“ – zurück auf der Bühne – hatte sich das Orchester als Motto ausgewählt. Dirigentin Kerstin Assmann-Schulz durfte neben Bürgermeister Steffen Ball mehrere Vertreter vor allem von Vereinen im gut gefüllten Saal begrüßen. Doch sogleich übergab sie das Mikrofon an Jürgen K. Groh, der knapp drei Jahre die Stadtkapelle dirigiert hatte. Wegen der Pandemie hatte er allerdings kein einziges Konzert mit den Musikern bestreiten können. So überließ ihm Kerstin Assmann-Schulz den Dirigentenstab für die erste Hälfte des Nachmittags.

Groh überraschte nach dem Titel „Sunny Side Up“ – ausgestattet mit Baskenmütze und einem Baguette – mit einer Ansage in französischem Akzent. Mit dem Hinweis auf Heusenstamms Partnerstadt St. Savin spielten die Musikerinnen und Musiker anschließend ein Medley französischer Chansons, darunter „La Vie En Rose“ – mit einem Trompetensolo von Ralf Zenker – und „C’est Si Bon“. Am Akkordeon begleitete Oli Ammon das Stück.

Und es folgte gleich die nächste Überraschung. Weil Jürgen K. Groh die Aktiven des Orchesters nicht von seinem Faible für neue Musik überzeugen konnte, setzte sich Ralf Zenker an den Schreibtisch und „komponierte“ eine „Fügung der Musik“. Das Stück besteht ausschließlich aus Sprechgesang aller Mitglieder, die Begriffe aus der Musik, Instrumente und Tänze rhythmisch aneinanderreihten und mit „Körper-Percussion“ begleiteten. Ein Experiment, das dem Publikum sichtlich Spaß gemacht hat.

Mit „It’s Wonderful“ von George und Ira Gershwin übernahm dann wieder Kerstin Assmann-Schulz das Dirigat, um sich mit „Georgia On My Mind“ inklusive eines Solos von Ralf Zenker am Flügelhorn in die Pause zu verabschieden.

Das Jazz-Ensemble der Stadtkapelle mit Ralf Zenker (Trompete), Alex Günther (Euphonium), Stefan Keller (Posaune), Angela Groh (Bariton-Saxofon), Franz Kaiser (Gitarre, Banjo) und Reinhold Sattler (Trompete) eröffnete den zweiten Teil mit drei von Reinhold Sattler arrangierten Stücken: „Breakfast Briefing“, „Stairway To Heaven“ und der „Maple Leaf Rag“.

Es folgten noch „You Can’t Stop The Beat“ aus dem Musical „Hairspray“, der Sinatra-Titel „That’s Life“, gesungen von Franz Kaiser, „Misty“ mit einem Saxofon-Solo von Gregor Kastirke, der sehr kurzfristig für den erkrankten Klaus Zenker eingesprungen ist, und „Sway“.

„Wir sind überglücklich, dass wir wieder da sind“, sagte Klarinettistin Friederike Frost am Ende. Und es sei „traumhaft schön“, dass Kerstin Assmann-Schulz wieder mit der Stadtkapelle Musik machen könne. Letztere dankte Jürgen K. Groh dafür, dass er das Orchester „während dieser doofen Zeit“ zusammengehalten und mit so viel Spaß dirigiert habe. Der Nachmittag endete mit einer vom begeisterten Publikum vehement eingeforderten Zugabe: „Mack The Knife“, das die Stadtkapelle besonders mit der „Seven Oaks an Tonbridge Concert Band“ aus Heusenstamms englischer Partnerstadt verbindet. (Claudia Bechthold)

Solist Ralf Zenker am Flügelhorn begleitet die Stadtkapelle mit Kerstin Assmann-Schulz beim Titel „Georgia On My Mind“. © Bechthold, Claudia