Zukunft der SPD in Mühlheim: „Unser Ding durchziehen“

Interview

+ © frenger Sozialdemokrat Harald Winter und seine Parteikollegen konzentrieren sich nach dem kürzlichen Ausscheiden von Daniel Tybussek aus dem Amt als Bürgermeister Mühlheims auf die nahende Kommunalwahl. © frenger

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jan Lucas Frenger schließen

Weitere schließen

SPD-Fraktionsvorsitzender Harald Winter spricht über die Zukunft der Partei in Mühlheim und verrät, wie sich der Wechsel an der Rathausspitze auf die politische Arbeit auswirkt.

Mühlheim – Mit dem 1. Juli hat für die SPD in der Mühlenstadt eine neue Zeitrechnung begonnen. Der bisherige Bürgermeister und Sozialdemokrat Daniel Tybussek hat seinen Posten nach zwölf Jahren im Amt geräumt und das Zepter an Alexander Krey von der Allianz für Mühlheim (CDU, Grüne, Bürger für Mühlheim und FDP) übergeben. Wie sich das auf die politische Arbeit der SPD auswirkt, welche Schlüsse die Genossen aus der knappen Niederlage bei der Bürgermeisterwahl gezogen haben und worin sie die drängenden Themen der Zukunft sehen, verrät Fraktionsvorsitzender Harald Winter im Interview.

Herr Winter, ihr langjähriger Parteikollege Daniel Tybussek ist nicht mehr im Amt. War es ein tränenreicher Abschied?

Tränenreich nicht unbedingt, aber durchaus emotional. Wir haben in der letzten Fraktionssitzung Pizza bestellt und ein Gläschen Wein getrunken. Letztlich ist er aber nicht aus der Welt, er bleibt uns als Kassierer und erfahrener Ansprechpartner erhalten. Wir können ihn jederzeit um Rat bitten.

Hat sich seitdem schon etwas an der politischen Arbeit der SPD verändert?

Durchaus. Die größte Auswirkung besteht darin, dass wir jetzt ein Stück weit vom Informationsfluss abgeschnitten sind. Das heißt, wir müssen aktiv und teilweise auch mehrfach nachfragen, um bestimmte Infos zu erhalten.

Sonst bleibt alles beim Alten?

Im Prinzip schon, an unserer Rolle im Stadtparlament hat sich eigentlich nichts geändert. Wir sind nach wie vor in der Opposition und versuchen weiterhin unser Ding durchzuziehen.

Stehen die Chancen dafür jetzt nicht noch schlechter?

Ehrlicherweise muss man sagen, dass ein Großteil unserer Anträge auch vorher schon abgelehnt wurde. Tatsächlich befindet sich nach dem Wechsel an der Rathausspitze jetzt eher die Allianz unter Zugzwang.

Inwiefern?

Früher wurde der Stillstand nur allzu gerne auf den Bürgermeister und die SPD geschoben. Diese Ausrede gilt nun nicht mehr, da mit Alexander Krey ein Mann aus den eigenen Reihen den Posten besetzt.

Apropos Stillstand: Wie soll es mit der B 43 weitergehen?

Wir stehen zu unserer Forderung, die Strecke durch Mühlheim dauerhaft einspurig auszubauen und wünschen uns, dass bei dem Thema endlich mal etwas passiert – ähnlich stellt sich die Situation bei der Fähre dar.

Sehen Sie darin wichtige Themen für die Zukunft?

Definitiv. Noch viel essenzieller ist in meinen Augen jedoch, dass wir in den nächsten Jahren stärker an einem Strang ziehen müssen, um unsere demokratischen Werte zu schützen. Denn wenn die geringe Beteiligung bei der Bürgermeisterwahl eines gezeigt hat, dann, dass Stillstand für Politikverdrossenheit sorgt. Und wir alle wissen, wer davon profitiert.

Sie wären also dazu bereit, auf die Allianz zuzugehen?

Auf jeden Fall. Es gab durchaus auch schon positive Signale, etwa von Bürgermeister Krey, der zugesichert hat, uns in wichtigen Fragen und Angelegenheiten unterstützen zu wollen. Er ist also ebenfalls an einer guten Zusammenarbeit interessiert.

Schielen Sie manchmal neidisch auf seinen Posten? Immerhin wären Sie beinahe Bürgermeister geworden.

Von Neid würde ich nicht sprechen. Natürlich muss man so eine Niederlage sacken lassen, und ich hätte mich selbstverständlich über den Sieg gefreut. Auf der anderen Seite habe ich so deutlich mehr Zeit für meine Familie.

Haben Sie das Ergebnis intern noch mal aufgearbeitet?

Wir waren kürzlich auf Klausurtagung und haben uns dort noch mal sehr kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Bei einem Unterschied von lediglich fünf bis sechs Stimmen, kann man aber nicht davon sprechen, viel falsch gemacht zu haben. Vielleicht hätten wir noch mehr unternehmen müssen, um Jung- und Nichtwähler abzuholen.

Treten Sie in sechs Jahren wieder an?

Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Unser Fokus liegt erst mal auf der Stadtverordnetenversammlung im Oktober, bei der wir wieder einige Anträge einbringen wollen. Auf lange Sicht befassen wir uns zudem mit den Kommunalwahlen 2026. Denn wir wollen eine gute Liste aufstellen – auch mit jungen Leuten, die zur Vorbereitung schon jetzt regelmäßig an Fraktionssitzungen teilnehmen.

Das Gespräch führte Jan Lucas Frenger.