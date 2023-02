Verkehrsunfall im Kreis Offenbach: 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Mühlheim stoßen ein Motorrad und ein Auto zusammen. Der 17-jährige Fahrer des Motorrads wird schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mühlheim – Aus noch ungeklärter Ursache stießen am Freitag (24. Februar) gegen 17.40 Uhr in der Friedensstraße in Mühlheim (Kreis Offenbach) in Höhe der Tankstelle ein Motorrad und ein Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 17-jährige Fahrer des Motorrads wurde dabei schwer verletzt.

Polizei sucht Zeugen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter 06108 60000 zu melden.

Verkehrsunfall im Kreis Offenbach: Bundesstraße 43 in Richtung Hanau voll gesperrt

Neben dem Motorrad und dem Auto wurde auch ein geparkter Pkw beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Für die Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 43 in Richtung Hanau voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (cas)

