Digitalisierung der Stadtverwaltung

Von: Dirk Iding

55 Leistungen und Vorgänge können bei der Mühlheimer Stadtverwaltung von den Bürgerinnen und Bürgern bereits online erledigt werden. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bürgermeister Alexander Krey: Digitalisierung der Mühlheimer Stadtverwaltung schreitet voran

Mühlheim – 55 Leistungen und Vorgänge können bei der Mühlheimer Stadtverwaltung von den Bürgerinnen und Bürgern bereits online erledigt werden. Das berichtet Bürgermeister Alexander Krey (CDU). Er sieht in der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltung „einen echten Mehrwert“.

So sind Leistungen wie die Beantragung von Urkunden, Parkerleichterungen und Bibliotheksausweise, aber auch die Statusabfragen von Pässen und Fundsachen mittlerweile bequem online zu erledigen. Zudem sei es über die Homepage der Stadt auch möglich, Termine für Bereiche wie den Bürgerservice, die Zulassungsstelle und die Allgemeine Sozialberatung im Vorfeld zu buchen, teilt die Stadt mit. Das reduziere Wartezeiten, manchmal entfielen diese sogar gänzlich. Im Bereich des Rentenantragsservice biete die Stadtverwaltung nun auch Online-Beratungen an.

Ergänzt werde das Angebot mit dem Mängelmelder der Stadtverwaltung. Damit werde Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geboten, Informationen zu Mängeln und Schäden direkt vor Ort mit dem Smartphone zu erfassen und mit aussagekräftigem Foto und exakter Standortposition der Verwaltung zu melden.

Schnittstelle zur Bund-ID

„Mittlerweile können rund 55 Verwaltungsleistungen digitalisiert und Bürgerinnen und Bürger auf der städtischen Webseite als Onlineservice zur Nutzung angeboten werden“, berichtet Bürgermeister Krey.

Neben zahlreichen weiteren Angeboten wie der Gewerbeanmeldung und der steuerlichen An- und Abmeldungen von Hunden sei auch die Online-Anhörung für Ordnungswidrigkeiten möglich. Ebenso sei bei allen relevanten Verwaltungsprozessen die Schnittstelle zur Bund-ID (Nutzerkonto BUND) integriert, die die Authentizität der Antragstellenden verifiziere und darüber hinaus durch das automatische Ausfüllen eines Antrages von Personen- und Adressdaten Zeit erspare.

„Durch die Einrichtung eines digitalen Briefkastens wird Bürgerinnen und Bürgern eine weitere digitale Möglichkeit geboten, ihre Anliegen schnell und unkompliziert einzureichen und nachzureichende Dokumente sicher und komfortabel zu übermitteln“, ergänzt Krey.

Digitalisierung der Kinderbetreuungsplatzvergabe in Arbeit

Das digitale Angebot von Verwaltungsleistungen werde seitens der Stadt Mühlheim stetig angepasst und erweitert. Einige Prozesse seien bereits in der Umsetzung zur Volldigitalisierung, was eine vollständige digitale und medienbruchfreie Prozessverarbeitung ermögliche, so der Rathauschef. Daten können so effizient und vollumfänglich bearbeitet, gespeichert und bereitgestellt werden.

„Die bisher vorhandenen 55 digitalen Verwaltungsleistungen sowie Downloads werden von der Bürgerschaft bereits hervorragend genutzt und stellen einen echten Mehrwert dar. Im ersten Halbjahr konnten bereits mehr Vorgänge digital gestaltet werden, als im ganzen Vorjahr“, freut sich der Bürgermeister und verspricht: „Wir wollen noch mehr machen und weitere Angebote digitalisieren.“ So werde mit Hochdruck an der Digitalisierung der Kinderbetreuungsplatzvergabe gearbeitet. Sie soll kommendes Jahr an den Start gehen. (did)

Infos im Internet: muehlheim.de