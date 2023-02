Alles hört auf ihr Kommando

Von: Lisa Mariella Löw

Fellnase auf dem Fahrrad: Für die Radtouren mit seiner Malteserhündin befestigt Patrick Himstedt einen kleinen Korb an seinem Mountainbike. © LML

Plüschiges, weißes Fell, schwarze Knopfaugen und ein Stupsnäschen – Malteserhündin Elsa sieht zwar aus wie das Schoßhündchen von Marilyn Monroe, doch lange still sitzen mag sie überhaupt nicht. Denn der Vierbeiner ist das Vereinsmaskottchen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Mühlheim (ADFC).

Mühlheim – Die kleine Fellnase ist ebenso verspielt und unternehmungslustig wie ihre Namensvetterin, die Eiskönigin Elsa aus dem gleichnamigen Disney-Film. Gemeinsam mit ihrem Herrchen Patrick Himstedt liegt die Hündin gerne auf ihrer Couch in Mühlheim und schaut Anna und Elsa bei ihren Abenteuern im Schnee zu. Danach springt sie schwanzwedelnd auf, flitzt zum Fahrrad ihres Herrchens und wartet ungeduldig, bis Himstedt hinterherkommt: „Es ist schon so wie im Film. Elsa ist die Prinzessin und ich ihr Hofstaat“, sagt er. Für seinen kleinen Malteser hat er einen kleinen Fahrradkorb angeschafft, in dem er Elsa anschnallt. Danach schwingt Himstedt sich auf sein Mountainbike und radelt los zum Treffpunkt des ADFC.

Dort wird Elsa schon sehnsüchtig von den Mitradlern erwartet, gestreichelt und geknuddelt. Kommt Himstedt mal ohne seinen Vierbeiner, wird sofort gefragt: „Wo ist Elsa?“ Meistens kutschiert der Hobbyradler sie jedoch auf dem Rad. Vorne im Körbchen erfreut sich die Hündin an den Ausblicken. Von Mühlheim nach Frankfurt, über lange Brücken und mehrspurige Straßen: „Sie ist ein echter Hingucker und genießt die Blicke“, erzählt ihr Herrchen.

Seitdem Elsa vier Wochen alt ist, fährt sie mit den Radlern des ADFC durch Hessens Fahrradstraßen. Die Malteserhündin ist der erste und einzige Vierbeiner, der die Radler auf ihren Touren begleitet. Elsa gibt dabei stets vor, wann eine Pause eingelegt wird. Dann wird sie unruhig, wedelt mit dem Schwanz und bellt auch mal. Daraufhin ziehen alle Radler für die kleine Fellnase die Bremse und vertreten sich beim Gassi gehen mit die Beine. Bis zu 90 Kilometer legen sie gemeinsam zurück.

Wenn Himstedt sein Mountainbike wieder in seinen Hof schiebt und Elsa aus ihrem Körbchen heraushebt, dauert es keine zwei Minuten, bis die kleine Hündin schwanzwedelnd vor ihm steht und am liebsten direkt weiterradeln möchte. Im März wird Elsa drei Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag wünscht sie sich eine ausgiebige Fahrradtour. Patrick Himstedt wird ihr diesen Wunsch bestimmt nicht abschlagen können. (von Lisa Mariella Löw)