Vom Embryo bis zum Rentner: Familienzentrum in Mühlheim erhält Siegel

Von: Jan Lucas Frenger

Freuen sich über Titel und Förderung: (von links) Koordinatorin Sabine Fricke, Geschäftsführerin Sabrina Rohrbach sowie die beiden Vorsitzenden Anke Bär und Melina Spahn. © p

Der Mühlheimer Verein „Schritt für Schritt“ erhält das Siegel als Familienzentrum Hessen und hat damit Zugriff auf Fördermittel und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Mühlheim – Ein neuer Titel, zusätzliche Fördermittel und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten: Darüber freuen sich aktuell die Verantwortlichen beim Familiengesundheitszentrum „Schritt für Schritt“ in Mühlheim. Seit April darf sich der Verein offiziell als Familienzentrum Hessen bezeichnen und ist damit eine von lediglich 15 Einrichtungen im Kreis Offenbach, die dieses Siegel bisher vom Bundesverband der Familienzentren verliehen bekommen haben. Vor Kurzem wurde am Eingang zu den Räumlichkeiten in der Bahnhofsstraße nun auch ein entsprechendes Schild aufgehängt, das Besucher auf den neuen Titel aufmerksam macht.

„Wir sind natürlich überglücklich und sehen in der Zusage eine Bestätigung unserer guten Arbeit“, freut sich Sabine Fricke. Die 41-Jährige Mutter dreier Kinder ist seit Anfang 2021 bei „Schritt für Schritt“ im Vorstand als Kassiererin tätig und übernimmt fortan die Koordination des Familienzentrums. Sie war es, die im Oktober letzten Jahres die Bewerbung an den Bundesverband geschickt hatte – und das, obwohl sie Anfangs alles andere als zuversichtlich war, tatsächlich eine Zusage zu erhalten.

„Als ich die Kriterien gesehen habe, dachte ich, dass wir das nicht schaffen“, gesteht Fricke. Doch während sie sich Stück für Stück durch den Angebotskatalog des Vereins arbeitet, der neben zahlreichen Kursen zum Thema Geburt, Schwangerschaft und Neugeborene unter anderem auch Workshops für Kinder und Erwachsene beinhaltet, erkennt sie, dass für eine Zusage nicht mehr viel fehlt. „Wir haben lediglich noch ein Angebot explizit für Senioren gebraucht, diese Lücke haben wir mit einem Vital-Yoga-Kurs geschlossen“, berichtet die Koordinatorin und weist darauf hin, dass ein zertifiziertes Familienzentrum dazu verpflichtet ist, für jede Altersgruppe entsprechende Inhalte anzubieten.

Im März flattert dann schließlich die Zusage ins Haus, Fricke und ihren Kolleginnen fällt ein Stein vom Herzen. „Ich habe den Umschlag geöffnet und konnte es erst mal gar nicht fassen“, beschreibt die 41-Jährige. Dank der Ausweisung als Familienzentrum stehen „Schritt für Schritt“ künftig zusätzliche Fördermittel zur Verfügung, die unter anderem auch in zusätzliches Personal investiert werden sollen: „Es ist geplant, eine pädagogische Fachkraft hinzuzuziehen, die als Ansprechpartnerin für unsere Kursleiter fungiert und die Angebote durchleuchtet.“

Im Falle eines möglichen Umzugs in größere Räumlichkeiten, den das Familienzentrum schon seit längerem anstrebe, seien die zusätzlichen, „freien Finanzmittel“ ebenfalls ein wichtiger Faktor, wie Fricke anmerkt. „Ich träume von einem großen Haus mit genügend Platz für fest installierte Spielgeräte, damit wir Treffen veranstalten können, bei denen sich Kinder so richtig auspowern.“ Außerdem wolle der Verein in Zukunft noch weitere niedrigschwellige oder gar kostenlose Angebote ins Portfolio aufnehmen. „Es ist uns sehr wichtig, dass jeder ohne große Probleme teilnehmen kann“, so Fricke.

Die gelernte Bankkauffrau hat als Koordinatorin darüber hinaus die Möglichkeit, zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen – etwa zur Ansprache von Mitgliedern im digitalen Raum – wahrzunehmen. Und mit Kooperationspartnern wie der Verbraucherzentrale im Rücken ließen sich zudem zahlreiche Unterstützungsleistungen für Familien vor Ort generieren. So könnten beispielsweise Gastreferenten bei „Schritt für Schritt“ Vorträge zu verschiedenen Verbraucherthemen halten, nennt Fricke weitere Vorteile, die mit der Ernennung zum Familienzentrum einhergehen.

Für die dreifache Mutter steht daher bereits fest, sich auch im nächsten Jahr wieder für die Förderung bewerben zu wollen. „Meine Kolleginnen im Vorstand, die Geschäftsführung und ich haben noch Großes vor – wir sind wirklich ein super Team.“ (Jan Lucas Frenger)

Infos im Netz Wer zusätzliche Informationen zu den Angeboten des Familienzentrums „Schritt für Schritt“ einholen möchte, wird unter www.schrittfuerschritt.net fündig.