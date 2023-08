Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim: Von altem Eisen keine Spur

Von: Jan Lucas Frenger

Packen kräftig mit an: Die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Mühlheim hilft mit zahlreichen Arbeiten bei den Vorbereitungen für das große Festwochenende im September. © privat

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlheim feiert 150-jähriges Bestehen. Unsere Redaktion wirft einen Blick auf die Abteilungen. Den Abschluss macht die Alters- und Ehrenabteilung.

Mühlheim – Sie stehen den jüngeren Kameraden mit Rat und Tat zur Seite, packen kräftig mit an und helfen überall dort, wo sie gebraucht werden: Die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Mühlheim gehören – anders, als es der Name vermuten lässt – noch lange nicht zum alten Eisen. Obwohl einige von ihnen bereits seit vielen Jahren aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind, bringen sich die Ruheständler noch immer aktiv ins Geschehen ein. So beteiligen sie sich etwa regelmäßig an Übungen der Einsatzabteilung oder unterstützen den Verein bei der Vorbereitung größerer Festlichkeiten.

„Wir springen auch mal zu Uhrzeiten ein, an denen ein Großteil der Aktiven nicht zur Verfügung steht – etwa weil sie ihrem normalen Job nachgehen“, sagt Hans Freudenberger. Der 83-Jährige ist seit 1966 bei der Mühlheimer Wehr dabei, vor drei Jahren hat er den Vorsitz der Alters- und Ehrenabteilung an Peter Wulff übergeben und fungiert seitdem als Stellvertreter.

Der frühere Wehrführer ist Feuerwehrmann durch und durch. Er freut sich, dass er durch die Abteilung auch weiterhin die Möglichkeit hat, seiner Leidenschaft nachzugehen: „Es ist schön, involviert zu bleiben. Die Begeisterung für das Thema Feuerwehr verschwindet ja nicht einfach, nur weil man ein gewisses Alter erreicht hat.“ Mit 60 müssen alle Kameraden den aktiven Dienst an den Nagel hängen und treten automatisch in die Alters- und Ehrenabteilung, die in Mühlheim derzeit 13 Mitglieder zählt, ein. „Bedingt durch unsere demografische Struktur ist die Fluktuation natürlich recht hoch, wir haben allerdings das Glück, dass bisher immer genügend Kameraden nachgerückt sind, die sich auch über ihren Dienst hinaus weiter einbringen wollen“, erzählt der 83-Jährige.

So übernehmen die altgedienten Kameraden regelmäßig wichtige Aufgaben wie etwa den Auf- und Abbau bei Festen oder das Plakatieren im Vorfeld von Veranstaltungen. „Mittlerweile hat sich aus den aktiven Mitgliedern eine feste Gruppe von fünf bis sechs Leuten zusammengefunden, die bei solchen Dingen gut zusammenarbeitet“, berichtet Freudenberger und betont, dass es sich dabei jedoch keinesfalls um eine Selbstverständlichkeit handelt – im Gegenteil. Dem Vorsitzenden zufolge können nur die wenigsten freiwilligen Wehren auf eine Ehrenabteilung dieser Größenordnung zurückgreifen.

Und auch wenn sich die Zahl der Mitglieder in Mühlheim demnach bereits auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewegt, sind Freudenberger und sein Team stets offen für Neuzugänge oder altbekannte Gesichter. „Wir haben hin und wieder auch mal Kameraden, die eine Zeit lang aus privaten Gründen nicht mehr dabei sein konnten, dann aber wieder zurückkehren – ihnen steht unsere Tür natürlich immer offen“, berichtet der ehemalige Wehrführer.

Die Gruppe trifft sich derweil alle 14 Tage montags von 19.30 bis 23 Uhr im Feuerwehrhaus an der Anton-Dey-Straße, schwelgt dort gemeinsam in Erinnerungen und tauscht sich zu aktuellen Arbeiten und Projekten aus. „Wir haben keine feste Tagesordnung, sondern befassen uns vielmehr damit, was die einzelnen Mitglieder beschäftigt und was gerade ansteht“, gibt Freudenberger einen Einblick.

Bei ihren Treffen kommen die Ruheständler auch regelmäßig mit den Mitgliedern der Einsatzabteilung ins Gespräch, greifen bei etwaigen Fragen unter die Arme und geben Feedback. „Für uns gehört der Austausch mit den jüngeren Kameraden einfach dazu, wir stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung“, beteuert der stellvertretende Vorsitzende.

Die jüngeren Kollegen wissen das zu schätzen, sie halten viel auf die Meinung der erfahrenen Veteranen. „Wir sind unheimlich dankbar dafür, dass uns die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung immer zur Seite stehen und uns auch mal Feedback zu Dingen geben, die uns selbst vielleicht gar nicht aufgefallen wären“, hebt Wehrführerin Melanie Lauffenburger die Wichtigkeit der Abteilung hervor. (Jan Lucas Frenger)

