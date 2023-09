Staustufe Mühlheim: Von Römern, Aalen und grüner Energie

Von: Jan Lucas Frenger

Eine Fallhöhe von fast vier Metern: Die Staustufe Mühlheim verfügt über drei Wehrfelder mit einer Länge von jeweils 40 Metern. Sie ist eine von 34 Schleusen, die den Main für die Schifffahrt ganzjährig befahrbar macht. © Frenger

Geschichtsverein und Schleusenbetreiber ermöglichen spannende Führung durch die Staustufe Mühlheim und das dazugehörige Kraftwerk.

Mühlheim – Schon von weitem lassen sich die blauen Türme und die Brücke erspähen. In der Luft liegt das Rauschen von Wasser, das unablässig in die Tiefe hinab stürzt und einen zischenden Nebel in den Vormittagshimmel wirbelt. Während das äußere Erscheinungsbild der Staustufe Mühlheim den meisten bekannt sein dürfte, hat der örtliche Geschichtsverein anlässlich der „Tage der Industriekultur“ gemeinsam mit den Schleusenbetreibern vom Wasser- und Schifffahrtsamt Main (WSA) sowie Verantwortlichen des dazugehörigen Kraftwerks Führungen durch das Innere der Anlage organisiert.

„Wir wollten die diesjährige Ausrichtung auf das Thema Wasser nutzen, um den Leuten einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren“, begrüßt Claus Spahn vom Geschichtsverein die erste von zwei Gruppen, die an diesem Tag vor Ort ist. Bevor es allerdings mit der Führung losgeht, ein paar geschichtliche Fakten: „Der Main ist mit rund 530 Kilometern der längste rechte Nebenfluss des Rhein, von Bedeutung sind dabei vor allem die etwa 150 Höhenmeter die es für Schiffe zu überwinden gilt“, erläutert Spahn. „Schon die Römer nutzten den Fluss zu Transportzwecken, damals war die Wassertiefe allerdings gering und die Schiffe konnten nur mit leichter Ladung fahren.“

Als erste umfassende Maßnahme zur Förderung der Schiffbarkeit des Main sei 1846 die sogenannte Mittelwasserkorrektion auf den Weg gebracht worden, die laut Spahn neben verschiedenen Eingriffen zur Vertiefung des Flusses auch die Errichtung von Schleusen beinhaltete. Heute gebe es 34 Staustufen, die den Main auf einer Strecke von fast 400 Kilometern (von Mainz bis Bamberg) schiffbar machten. Eine davon steht seit ihrer Einweihung 1980 im Mühlheimer Ortsteil Dietesheim.

Wo früher allerdings noch Schleusenwärter und Co. dafür verantwortlich waren, Schiffe durch die Schleuse zu bringen, läuft der Betrieb heute vollautomatisch. Sämtliche Vorgänge werden zentral gesteuert und überwacht,

erklärt Bernd Horster, der als stellvertretender Leiter des Außenbezirks Hanau beim WSA auch für die Mühlheimer Anlage verantwortlich ist. „Es gibt nur noch ein paar große Leitzentralen etwa in Offenbach oder Aschaffenburg, von wo aus mehrere Schleusen bedient werden.“ Die Zentralen seien dafür jedoch an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr besetzt.

Denn für die Behörde ist es wichtig, dass alles uneingeschränkt funktioniert, sie garantieren im Main eine Mindesttiefe von 2,90. „Fällt der Pegel darunter und es passiert etwas, sind wir haftbar“, gibt Horster zu bedenken. Um den Wasserspiegel auf einem möglichst konstanten Level zu halten, verfügt die Schleuse an ihren Wehrfeldern über sogenannte Fischbauchklappen, durch deren Heben und Senken der Oberwasserspiegel geregelt wird.

Um die beinahe vier Meter hohe Staustufe letztendlich jedoch erfolgreich überqueren zu können, müssen Boote und Schiffe in die dafür vorgesehenen Schleusenkammern fahren und warten, bis diese vollgelaufen sind. Normalerweise sei dieser Prozess nach 20 bis 25 Minuten abgeschlossen, bei Niedrigwasser könne es jedoch durchaus länger dauern, wie Horster anmerkt. Pro Schleusung würden etwa 14 600 Kubikmeter Wasser benötigt.

„Dieser Vorgang ist aber kein Hexenwerk, das sind im Grunde kleine Motoren, die einen Hydraulikzylinder anheben – mehr nicht“, sagt der Mann vom WSA. Während eines normalen 24-Stunden-Betriebs bewältige die Mühlheimer Staustufe täglich etwa 60 Fahrzeuge. „Die Schifffahrt ist am Ende des Tages die mit Abstand verkehrsgünstigste und ökologischste Transportmethode“, ist sich Bernd Horster sicher.

Schweres Gerät: Aufgrund des Hessischen Fischereigesetzes laufen die Turbinen nur auf halber Leistung. © Frenger, Jan Lukas

Ausgestattet mit allerlei wissenswerten Daten und Fakten geht es für die fast 40 Besucher anschließend zu Fuß über das Wehr zum angeschlossenen Kraftwerk, das vom Energiekonzern Uniper – ebenfalls vollautomatisch und ohne ständige Besetzung – betrieben wird. Nach einem kurzen Abstecher in die sogenannte Warte, die mit ihren blickenden Bildschirmen und bunten Knöpfchen an die Steuerbrücke eines Raumschiffs erinnert, steigt die Gruppe auch schon hinab in die Gewölbe des Werks. Angetrieben durch die Wassermassen, die tagtäglich die Wehr hinabfließen, röhren dort zwei riesige Kaplanturbinen und erzeugen mithilfe von Generatoren Ökostrom.

Bei einer Nennleistung von 4,8 Megawatt sei das Kraftwerk in der Lage, jährlich etwa 6 000 Hauhalte zu versorgen, erläutert Michael Seuling, Leiter für Technische Steuerung bei Uniper. Derzeit könne das Werk seine geballte Power jedoch nicht voll ausschöpfen, die Maschinen liefen nur auf halber Leistung – zum Schutz der Fische. „Aufgrund des jüngsten Bescheids im Hessischen Fischereigesetz müssen wir immer einen Teil des Wassers über die Wehre laufen lassen“, erläutert Seuling.

Da es an der Mühlheimer Schleuse keine Fischtreppe gibt, haben die Tiere oft keine andere Wahl, als durch die Turbine zu schwimmen. „Wir haben zwar schon ein Werk, das eher fischfreundlich ist, aber für die Tiere ist es trotzdem nicht ungefährlich, weshalb wir nicht die volle Leistung gehen dürfen“, sagt der Leiter und ergänzt: „Es geht dabei in erster Linie um Aale, die zum Laichen Richtung Süden schwimmen.“

Dem häufigen Vorwurf, Wasserkraftwerke seien prinzipiell schädlich für die Fischpopulation, kann Seuling allerdings nicht zustimmen. „Wir überwachen beispielsweise den Sauerstoffgehalt im Wasser. Sollte er zu niedrig sein, kann das ernsthafte Folgen für die Tiere haben, doch mit unseren Turbinen können wir gegensteuern und ihn wieder stabilisieren.“

Neben gesetzlichen Vorgaben erschwerten derweil auch die immer heißeren Sommer die Stromproduktion. „Letztes Jahr war der Wasserstand sehr niedrig“, meint Seuling. Zwar könnten seine Kollegen und er die Durchflussmenge anpassen – allerdings nur in einem gewissen Rahmen. „Letztlich müssen wir alles dem Schiffverkehr unterordnen, die Stromerzeugung ist eigentlich an allen Staustufen nur ein Nebeneffekt und daher zweitrangig zu behandeln“, stellt der Uniper-Mitarbeiter klar. (Jan Lucas Frenger)