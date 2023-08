Rohbau Mitte 2024 fertig: Update zum Waitz-Wohnquartier in Mühlheim-Lämmerspiel

Von: Jan Lucas Frenger

Teilen

Alles roh: Bis Mitte nächsten Jahres sollen sämtliche Gebäudehüllen auf dem Areal fertiggestellt sein. Das Projekt liegt im Zeitplan. © prochnow

Bauträger gibt Update zum Baufortschritt auf ehemaligem Waitz-Gelände in Mühlheim-Lämmerspiel. Ein Anwohner klagt derweil über Lärmbelästigung.

Mühlheim – Auf dem Gelände des ehemaligen Landhaushotels Waitz in der Lämmerspieler Ortsmitte geht es weiter voran, die Rohbauarbeiten befinden sich bereits in vollem Gange. Bis Ende 2024 will die als Bauträger für das viel diskutierte Projekt verantwortliche Wohnkompanie Rhein-Main auf dem etwa 9 700 Quadratmeter großen Areal ein neues Quartier mit 130 Wohnungen entwickeln (wir berichteten).

„Wir liegen nach wie vor im Zeitplan und rechnen derzeit auch nicht mit Verzögerungen“, teilt Wohnkompanie-Geschäftsführerin Iris Dilger auf Nachfrage mit. Demnach habe sich die zuletzt eher schwierige Marktsituation in Bezug auf Material und Personal inzwischen wieder deutlich entspannt. „Wir können uns also voll und ganz aufs Bauen konzentrieren“, freut sich Dilger.

Voraussichtlich noch bis Mitte 2024 laufen die Rohbauarbeiten für die zehn Baukörper sowie die angeschlossene Tiefgarage, parallel dazu möchte die Wohnkompanie bei den kleineren Häusern im hinteren Abschnitt des Areals bereits in diesem Jahr mit der Gestaltung der Gebäudehülle beginnen. „Es ist geplant, Ende 2023 dort die ersten Fenster einzusetzen“, gibt Dilger einen Ausblick und weist darauf hin, dass es spätestens mit Abschluss der Rohbauphase auch wieder deutlich ruhiger auf dem Gelände wird: „Dann haben wir das Gröbste hinter uns, aber ich kann natürlich verstehen, dass es eine anstrengende Situation insbesondere für direkte Anwohner ist.“

Bei denen hatte das Vorhaben schon vor Baubeginn für teils emotionale Diskussionen gesorgt – und selbst jetzt, da die Bauarbeiten längst laufen, reißt die Kritik nicht ab. „Die Maßnahmen haben erhebliche Konsequenzen für die Anwohner“, gibt Günther Seidenberger, der in direkter Nachbarschaft wohnt und sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch über den Bau des Quartiers geäußert hatte, zu bedenken. „Die Lärmbelästigung durch Motoren und Bodenverdichtungsarbeiten ist unerträglich und lässt die Sorge um mögliche Schäden an den Gebäuden entstehen.“ Aus diesem Grund habe er inzwischen auch die Bauaufsicht des Kreises Offenbach eingeschaltet.

Die Stadt Mühlheim bestätigt den Vorfall auf Nachfrage: „Hinsichtlich Emissionen von der Baustelle haben wir lediglich von Beschwerden eines Anwohners Kenntnis, die an die Bauaufsicht gerichtet wurden.“ Deutlich häufiger stehe die Verwaltung hingegen mit Anwohnern aufgrund der Verkehrssituation in Kontakt, „mit der Wegnahme von Haltverboten oder weiteren Hinweisschildern konnten wir hier häufig Anregungen aufnehmen und umsetzen“, heißt es weiter.

Bei der Wohnkompanie weist man derweil ebenfalls darauf hin, seit Beginn der Arbeiten in engem Austausch mit allen Beteiligten zu stehen. „Die Nachbarn kennen uns und können jederzeit Bescheid sagen, wenn etwas schief läuft“, versichert Iris Dilger und appelliert, auch die positiven Aspekte des Vorhabens zu sehen.

So habe man unter anderem mithilfe verschiedener Aufwertungen der Gebäudehüllen sowie über Anpassungen der Lüftungssysteme den Energiebedarf der Häuser zuletzt nochmals deutlich senken können und schrammt nun „nur noch knapp“ am KfW-40-Standard vorbei. „Es ist uns durch Nachrüstungen außerdem gelungen, dass die Gebäude im Betrieb fast CO2-frei sind“, so Dilger. Die Wärmeversorgung der Einheiten wird derweil über ein quartiereigenes Blockheizkraftwerk geregelt, die Stellplätze lassen sich zudem auf Wunsch um eine E-Ladesäule erweitern.

Zu den Gesamtkosten des Vorhabens kann die Wohnkompanie-Chefin zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben, ebenfalls weiterhin unklar ist, wann der Startschuss für den Vertrieb fällt. „Durch die hohen Zinsen ist die Marktsituation sehr schwierig, weshalb wir uns zunächst aufs Bauen konzentrieren und im nächsten Jahr nach einer passenden Lösung suchen werden – das ist vorerst unser letztes Projekt.“

Dilger zufolge sollen die Einheiten vornehmlich zur Miete angeboten werden, denn der Mittelstand könne sich bei den derzeitigen Entwicklungen kaum noch eine Eigentumswohnung leisten. „Der Druck auf dem Mietmarkt ist entsprechend hoch, weshalb ich denke, dass wir Interessenten finden werden.“ Bei den Preisen wolle man sich an den ortsüblichen Zahlen orientieren. (Jan Lucas Frenger)