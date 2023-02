Livestream: So sehen Sie das Bürgermeister-Triell in Mühlheim im Internet

Von: Ronny Paul

Teilen

Zur Bürgermeisterwahl in Mühlheim stellen sich die drei Kandidaten heute Abend den Fragen der Offenbach-Post. © EIBNER/Daniel Fleig via www.imago-images.de

Heute Abend ab 19 Uhr im Livestream: Das Bürgermeister-Triell der Offenbach-Post mit den drei Kandidaten Dr. Alexander Krey (Allianz für Mühlheim), Harald Winter (SPD) und Helge Kuhlmann (Die PARTEI).

Mühlheim – Wer sich noch nicht entschieden hat, oder die Wahl seines Kandidaten noch festigen möchte, ist beim heutigen Bürgermeister-Triell der Offenbach-Post in der Willy-Brandt-Halle (Dietesheimer Straße 90) genau richtig. Die drei Kandidaten stellen sich den Fragen der Moderatoren Ronny Paul und Karl-Heinz Otterbein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30, der Eintritt ist frei. Wer den Weg in Müllems Gud Stub nicht antreten kann, hat die Möglichkeit, das Triell im Livestream zu verfolgen.

Mühlheim bekommt einen neuen Bürgermeister, das steht seit der Erklärung von Amtsinhaber Daniel Tybussek (SPD), nicht mehr zur Wahl anzutreten, fest. Wer der Nachfolger des scheidenden Rathauschefs wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am Sonntag, 12. März. Es kandidieren der amtierende Erste Stadtrat, Dr. Alexander Krey (CDU), der die Mehrheitsfraktion in der Stadtverordnetenversammlung, die Allianz für Mühlheim (CDU, Grüne, Bürger für Mühlheim, FDP) hinter sich vereint, der SPD-Fraktionschef Harald Winter geht für die Sozialdemokraten ins Rennen, Stadtverordneter Helge Kuhlmann tritt für Die PARTEI an. Der Wahlkampf der drei hat bereits begonnen, Plakate sind in der Stadt platziert, Hausbesuche in vollem Gange. Was die Kandidaten vorhaben, welche Agenda sie sich als Rathauschef auferlegt haben und wie sie die Zukunft der Mühlenstadt gestalten wollen, werden sie in dem rund 90-minütigen Triell erläutern.

Mühlheimer Bürgermeister-Kandidaten sprechen über ihre Vorhaben

Die Moderatoren befragen die Aspiranten zu den Themen Stadtentwicklung und Verkehr, Kinder und Jugend, Soziales und Vereinsförderung, Sicherheit, Wirtschaftsförderung sowie Finanzen und Verwaltung. Auch das angespannte politische Klima in der Mühlenstadt wird zur Sprache kommen.



Einen Teil der von Leserinnen und Lesern bereits per E-Mail eingesandten Fragen werden die Moderatoren am heutigen Abend mit ihren eigenen kombinieren und an die Kandidaten richten. Außerdem besteht für die Besucherinnen und Besucher in der Willy-Brandt-Halle die Gelegenheit, im Anschluss an die Diskussion Fragen an das Trio zu stellen. (Ronny Paul)