„Mühlheimer Naturkalender“ zeigt Schönheit vor unserer Haustür

Von: Dirk Iding

Naturidyll im Ballungsraum: Herbststimmung am Seerosenweiher. © Rainer Kraft

Es ist wieder soweit: Zum mittlerweile 22. Mal erscheint der Jahreskalender der Mühlheimer Ortsgruppe in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Mühlheim – Erstmals wurde der Kalender im Jahr 2001, damals noch unter dem Titel „Mühlheimer Waldkalender“, herausgegeben. Seit 2020 trägt das Werk mit attraktiven Fotos und vielen Informationen aus Flora und Fauna den Namen „Mühlheimer Naturkalender“.

Der Kalender mit attraktiven Fotos der Natur vor unserer Haustür ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch überaus lehrreich. Denn auf der Rückseite eines jeden Kalenderblatts finden sich neben der Beschreibung von Tieren und Pflanzen auch jeweils ein kurzer Rückblick auf den Monat des Jahres 2021. Dazu passend wurden die jeweiligen Fotos auch in den entsprechenden Monaten „geschossen“. So halten die Nutzerinnen und Nutzers des Mühlheimer Naturkalenders 2023 auch eine kleine Chronik der Natur des Jahres 2021 in ihren Händen.

Alle Aufnahmen hat Rainer Kraft, Vorsitzender der Ortsgruppe Mühlheim in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, während seiner Spaziergänge in Mühlheim an Rodau, Main, dem Seerosenweiher, dem Gailenberg und im Mühlheimer Wald fotografiert. „Die Aufnahmen zeigen, wie schön und reizvoll die Natur in unserer nahen Umgebung ist“, sagt Kraft und zitiert Johann Wolfgang von Goethe: „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“

Auf der Webseite www-naturfreund-sdw.de kann man Rainer Kraft auf seinen Spaziergängen virtuell begleiten. Dort findet man jeden Tag ausgewählte Bilder.

„Leider sehe ich auf meinen Spaziergängen auch immer wieder, dass gerade die schönsten Stellen von gedankenlosen Mitmenschen zertrampelt, zerstört oder zugemüllt werden. Nur wenn wir die Natur achten und sorgsam mit ihr umgehen, werden wir sie auch in Zukunft genießen können“, mahnt Kraft. Der Mühlheimer Naturkalender 2023 will deshalb auch ein Bewusstsein für den Wert der Natur vor unserer Haustür schaffen.

Der Kalender ist für 4,50 Euro erhältlich bei Blumen Härtl, Apfelbaumgasse 3, im Mühlheimer Buchladen, Bahnhofstraße 17-19, bei Wendt Schreibwaren GmbH, Dietesheimer Straße 9-13 und in Lämmerspiel in der Postfiliale Edmund Weber, Bischof-Ketteler-Straße. 53, und bei der Baumpflanzaktion der SDW am 5. November auf dem Gailenberg. (did)

Aufmerksamer Beobachter: Graureiher am Biberdamm. © Privat