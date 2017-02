Baukastensystem: Wasser gegen Wasser

Mühlheim - Die Stadt hat 200 laufende Meter eines mobilen Hochwasserschutzes gekauft, um im Ernstfall auf der sicheren Seite zu bleiben. Von Marcus Reinsch

Es handelt sich um große Kunststoffplatten, von denen jede in wenigen Minuten zur Tonne gebogen und mit dem Nass aus Rodau, Bieber oder Main befüllt werden kann, um eine Mauer gegen die Fluten zu bilden. Ein so einfaches wie effektives System. Wer sich eine Vorstellung davon machen will, wie die jüngste Investition der Stadt in den Deichschutz funktioniert, der denke an seine Lego-Kiste von früher. Oder an Überraschungseier. Mit letzterem würde er sogar schon über das Ziel hinausschießen – so fummelig wie manche Bausätze sind die Hochwasser-Tonnen, die Mühlheim gerade gekauft hat, bei Weitem nicht.

Die Main- und Rodaudeiche sind vor elf Jahren zwar umfangreich saniert und verstärkt worden. Doch „die häufiger und stärker werdenden Unwetterereignisse erforderten eine mobile Lösung“, erklärt die Erste Stadträtin Gudrun Monat. Bisher habe man hier auf Barrieren aus Sandsäcken gesetzt. Doch die alleine könnten, wie die Hochwasser im Osten der Republik gezeigt haben, „keine ausreichende Wirkung erzielen“. Entweder mussten Sandsäcke in sehr großen Mengen befüllt und geschichtet werden, was mit riesigem Material- und Personalaufwand verbunden war. Oder die Sandsackbarrieren waren für die Wassermassen wegen ihrer fehlenden statischen Voraussetzungen nicht geeignet. Hinzu komme, dass nach dem Einsatz tonnenweise Sand als Sondermüll entsorgt werden muss.

Auf der Suche nach einer Lösung ist die Stadt auf ein System der Neu-Isenburger Firma Aquariwa gestoßen. Der Aufbau ist aufwändiger erklärt als getan: Vier Meter lange und 1,20 Meter hohe Platten aus Glasfaser-Kunststoff, die platzsparend auf drei Transportgittern in Mühlheims Feuerwache gelagert sind, werden zu Zylindern mit 1,20 Meter Durchmesser gerollt und mit Riegeln fixiert. Werkzeug ist dafür nicht nötig. Statt einem Boden gibt es Netze, die sich so gut wie jedem Untergrund automatisch anpassen. Deswegen läuft unten nichts raus.

Diese Tonnen werden dann dicht an dicht platziert und mit Säcken aus Kunststoff bestückt. Füllen kann man sie mit allem, das schwer genug ist. Gedacht sind sie vor allem für Wasser – weil die Feuerwehr das gerade bei Hochwasser kostenlos aus Bach oder Fluss holen und nach dem Einsatz auch einfach wieder dorthin pumpen kann. Sand ginge auch, wie Aquariwa-Geschäftsführer Jochen Wagner gestern bei der Vorführung des Systems betont. Und beispielsweise kontaminiertes Erdreich. Entsorgt werden müsse am Ende nie die Tonne selbst, sondern nur der Kunststoffsack aus dem Innern. Und der ist billig.

Eine maximal befüllte Tonne wiegt rund 1,4 Tonnen – in Reihe gestellt zu viel, um vom Hochwasser umgeworfen zu werden. Zumal über so eine Kunststoffmauer noch eine zwecks Abdichtung zum Gewässer hin mit Sand- oder Kiessäcken beschwerte Folie geworfen wird. Die maximale Schutzhöhe liegt bei etwa einem Meter. Soll es mehr sein, können die Zylinder nach dem Baukastenprinzip auch übereinandergestapelt werden. Dann wird die untere Reihe für mehr Stabilität mit Sand gefüllt.

Der Vorteil des Systems, fasst Bürgermeister Daniel Tybussek zusammen, liege in der geringen Aufbauzeit und dem minimalen Personalaufwand – mit ein wenig Übung bauen zehn Leute in einer Stunde eine 100 Meter lange Wand auf. Zudem seien die Tonnen immer wieder zu verwenden, flexibel einsetzbar – etwa zum Schutz von Veranstaltungen – und die Kosten relativ gering. Für die 200 laufenden Meter aus je 25 Kilo leichten Platten bezahlte die Stadt 80.000 Euro. Das lohnt sich im Vergleich zu Sandsäcken schnell.

Wo das neue System in Mühlheim zuerst zum Einsatz kommen wird, lässt sich noch nicht sagen. Aber wohl eher an Rodau oder Bieber und nicht am Main. Denn der „ist eigentlich nicht das Problem“, wie Peter Manthey sagt, der städtische Sachgebietsleiter für Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz. Ein Fluss steige relativ langsam. In einem Bach aber könne es innerhalb weniger Stunden Hochwasser geben, obwohl es zuvor vielleicht gar nicht über Mühlheim selbst, sondern in einem der vorgelagerten Orte an Rodau und Bieber wie aus Eimern geschüttet hat.