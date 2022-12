„Weniger ist mehr“ als Motto

Von: Dirk Iding

Teilen

Neues Präsentationsschild: Erster Stadtrat Alexander Krey (l.) weihte mit Kindern und Vertreterinnen und Vertreter der AWO Obertshausen das neue Schild ein. © p

Pünktlich zum fünfjährigen Bestehen erhielten die „Wilden Glühwürmchen“ ein Präsentationsschild zum Geschenk. Mühlheims Erster Stadtrat Alexander Krey kam eigens ins Markwälder Bieber-Camp, um das Signet einzuweihen, das ab sofort die grüne Hütte des Wald- und Naturkindergartens der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Obertshausen verschönert und darüber hinaus mit Kontaktdaten zur Einrichtung informiert

Mühlheim – „Neben den Kindertageseinrichtungen in städtischer, konfessioneller und freier Trägerschaft erweitert der Waldkindergarten der AWO Obertshausen unsere pädagogische Vielfalt enorm, sodass die Eltern aus einem bunten Strauß erzieherischer Angebote im Kindergartenalter auswählen können“, freute sich Krey, der dadurch die Attraktivität Mühlheims als Kommune gesteigert sieht. Am Waldkindergarten begeistert Krey besonders die Möglichkeit, dass die Kinder regelmäßig zahlreiche und prägende Erfahrungen in der Natur sammeln können.

„Unser Alltag ist trotz vieler Freiheiten durch Rhythmen geprägt“, sagt Erzieherin Sabina Stobbe. Jeder Wochentag steht unter einem Thema, darunter der montägliche Märchentag oder der Schnippeltag am Mittwoch, an dem die Kinder Essen selbst zubereiten. Freitags macht eine geschmückte Astgabel als Redestab am Ende des Kitatages die Runde, mit der die Kinder erzählen können, was ihnen wichtig ist“, ergänzt Stobbe.

„Unser Motto ‚Weniger ist mehr’ stellt einen Gegenpol zu den vielen Reizen dar, denen unsere Kinder permanent ausgeliefert sind“, sagt Simon Goß, Mitgeschäftsführer der Wald- und Naturkindergärten der AWO Obertshausen. Interessierte Eltern können ihren Sprössling gerne zu einem Schnupper-Besuch bei den Wilden Glühwürmchen anmelden.

Die „Wilden Glühwürmchen“ sind, neben den „Wilden Rehkids“ in Lämmerspiel, der zweite von der AWO Obertshausen betriebene Wald- und Naturkindergarten auf Mühlheimer Gemarkung. Weitere Infos über das Konzept der Wald- und Naturkindergärten sowie über freie Plätze gibt es bei der AWO Obertshausen, Birkenwaldstraße 38. Telefon: 06104 49484. (did)