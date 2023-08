Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim: „Wertschätzung ist deutlich gewachsen“

Von: Jan Lucas Frenger

Stets da, wenn sie gebraucht werden: Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Mühlheim kann im Kampf gegen das Feuer und andere Gefahren auf rund 90 Aktive zählen. © Privat

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlheim feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. In loser Reihenfolge wirft unsere Redaktion nun einen Blick auf die einzelnen Abteilungen.

Mühlheim – Egal ob Bergungsarbeiten nach schweren Verkehrsunfällen, überflutete Keller in Folge extremer Unwetterlagen oder lodernde Großbrände in Waldstücken: Die Kameradinnen und Kameraden aus der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Mühlheim sind stets zur Stelle, um im Ernstfall binnen weniger Minuten am Ort des Geschehens zu sein und Menschen in Not zu helfen.

„Es gibt eine sogenannte Alarm- und Ausrückeordnung, der wir jederzeit entsprechen müssen“, erläutert Patrick Schließmann, der gemeinsam mit seiner Kollegin Melanie Lauffenburger stellvertretend für die Wehrführung in der Mühlenstadt verantwortlich ist. „Je nachdem, wie alarmiert wird, müssen wir die jeweiligen Fahrzeuge mit entsprechender Manpower besetzen“, erklärt der 39-Jährige.

Für die Mitglieder der Einsatzabteilung bedeutet das, zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbereit zu sein – denn im Notfall geht es oftmals um Sekunden. „Wir arbeiten regelmäßig im Schichtdienst und achten darauf, dass das Feuerwehrhaus auch nachts ausreichend besetzt ist“, berichtet Melanie Lauffenburger und weist darauf hin, dass die ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr kein Spaziergang ist: „Wir sind nun mal keine Berufsfeuerwehr, sondern üben diese Tätigkeit zusätzlich zu unseren normalen Jobs und privaten Verpflichtungen aus. Das kann durchaus anstrengend werden, weshalb man für diese Tätigkeit auf jeden Fall die nötige Begeisterung mitbringen muss.“

Daran scheint es in Mühlheim glücklicherweise nicht zu mangeln, die beiden stellvertretenden Wehrführer können bereits seit einigen Jahren personell aus dem Vollen schöpfen. Derzeit zählt die Einsatzabteilung rund 90 Aktive, die je nach Erfahrungsgrad in vier bis fünf Ausbildungsgruppen mit jeweils zwei Gruppenführern unterteilt sind. Diese Teams kommen in einem 14-tägigen Rhythmus immer montags an der Wache in der Anton-Dey-Straße zusammen, um gemeinsam und unter den wachsamen Augen der Wehrführung in verschiedenen Übungen für den drohenden Ernstfall zu trainieren.

Dabei stößt das Feuerwehrhaus platztechnisch mittlerweile sogar an seine Grenzen, wie Patrick Schließmann verrät: „Jeder Feuerwehrmann braucht einen eigenen Spind, in dem er seine Einsatzkleidung lagert. Aufgrund des regen Zulaufs haben wir aktuell aber tatsächlich keine freien Fächer mehr übrig und müssen uns für jeden neuen Aktiven, der in die Einsatzabteilung eintreten will, ernsthaft Gedanken machen, wen wir dafür entlassen könnten.“ Eine mögliche Erweiterung des Gebäudes stünde zwar im Raum, konkrete Pläne liegen bislang allerdings nicht vor.

Übung macht den Meister: In regelmäßigen Trainingseinheiten bereiten sich die Kameraden auf verschiedene Rettungsszenarien vor. © Privat

Schließmann sieht für den positiven Mitglieder-Trend in erster Linie die Pandemie verantwortlich. „Die Leute hatten einfach wieder mehr Zeit, sich mit ihrem Umfeld zu befassen und darüber nachzudenken, wie sie sich in ihrer Kommune engagieren und einbringen könnten“, vermutet der 39-Jährige. Doch auch große Umweltkatastrophen wie etwa die verheerenden Waldbrände in Griechenland und Spanien sorgten dafür, dass Menschen zunehmend ihre Hilfe anbieten möchten. „Wir haben nach diesen Ereignissen viele Zuschriften aus der Bevölkerung erhalten, in denen die Leute auf verschiedene Art und Weise ihre Unterstützung garantiert haben.“

Und obwohl es auch hierzulande immer häufiger zu Extremwetterlagen mit teils starken Gewittern und heißen Dürreperioden kommt, sei die Zahl der Einsätze im Vergleich zu früher nicht signifikant gestiegen, wie Wehrführerin Melanie Lauffenburger anmerkt: „Es gibt durchaus Phasen, in denen wir häufiger ausrücken müssen – etwa wenn ein Brandstifter sein Unwesen treibt. Das ist aber meist nur vorübergehend.“

Doch nicht jeder Einsatz ist auch immer gleich ein Notfall, hin und wieder kommt es vor, dass die Kameraden wegen vermeintlicher Kleinigkeiten gerufen werden. „Wir sind auch schon wegen ein paar Zentimetern Wasser im Keller ausgerückt“, erzählt Lauffenburger. Ihrer Meinung nach gilt es, in dieser Hinsicht künftig noch mehr Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung zu leisten.

„Wir kommen aber natürlich trotzdem und im Zweifelsfall auch lieber ein mal mehr, als zu wenig“, beteuert die 32-Jährige und betont, dass sich die öffentliche Wahrnehmung der Freiwilligen Feuerwehr in den letzten Jahren sehr zum Positiven gewandelt hat. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Wertschätzung für unser Engagement und die Arbeit, die wir leisten, deutlich gewachsen ist.“ (Jan Lucas Frenger)

Extras Weitere Infos zur Einsatzabteilung gibt es auf www.ffm112.de unter den Reitern Mühlheim und Einsatzabteilung.