Wieder ein Bäcker an der Hanauer

Teilen

Frisches Brot in Dietesheim: Faton und Fortesa Terziu haben die Räume der seit 1929 bestehenden Bäckerei an der Hanauer Straße übernommen. © m

Egal, ob Mohnbrötchen, Bauernbrot oder Blechkuchen – beim Dietesheimer Bäcker steckt eine Zutat in allen Rezepturen, den Cappuccino in der dickbauchigen, weißen Tasse eingeschlossen: Leidenschaft. „Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit“, stellt Fortesa Terziu ihren Ehemann vor und deutet auf sein Reich: „Es muss familiär sein.“

Mühlheim – Ist es auch. Faton Terziu hat einen Traditionsbetrieb übernommen, den Hans-Peter Schwengers Großvater 1929 von einer Poststelle in eine Bäckerei verwandelt hat. 1980 hat Schwenger das Geschäft von seinem Vater übernommen, vor zehn Jahren gab er die Bäckerei ab. Zwei Filialisten boten seitdem Backwaren an, seit wenigen Wochen ist Terziu Mieter an der Hanauer Straße.

Er hat dem Laden eine neue Farbe verpasst, die Theke verkürzt und so mehr Platz für Kundinnen und Kunden geschaffen. Sie können sich jetzt an Bistrotischen treffen, ein Freitags-Stammtisch mit einigen Damen aus der Nachbarschaft hat sich schon gebildet, begrüßt der Neu-Basaltkopp eine frühere Verkäuferin.

Faton Terziu ist in Obertshausen aufgewachsen, ging dort zur Schule und hat an der Betriebsstätte Weimar der Wiener Feinbäckerei den Beruf des Konditors erlernt. Danach sammelte er Erfahrungen als Filialleiter der Pappert-Bäckereien in Frankfurt-Niederrad und -Rödelheim, dann als Chef der Glockenbrot-Bäckerei in einem Supermarkt in Klein-Auheim.

Für Heberer übernahm er zwei Filialen in Luisencenter und Großmarkt in Darmstadt, die Bäckerei im Markt Eschborn, war dort und in Niederrad bis zu ihrer Schließung für die Großbäckerei Mayer tätig. In der Main-Taunus-Stadt führt der Unternehmer heute eine Bäckerei in eigener Regie, als Hauseigentümer in der Neustraße ist er aber zumeist in Dietesheim anzutreffen. Noch in diesem Monat wird sein Schwager ein Geschäft nach gleichem Konzept in Bürgel eröffnen.

„Alles frisch“ erhält er von der Frankfurter Traditionsbäckerei Schaan, die in der siebten Generation jetzt in Niederdorfelden produziert. Ware von dort wird bei Terziu in kleinen Heißluftöfen gebacken. „Wir streben an, mehr selbst vor Ort zu zu fertigen“, das ganz teure Gas brauche er dazu nicht, „das geht mit Haushaltsstrom sehr schnell“.

Bauernbrot aus Natursauerteig sei der „Renner“, dazu die große Auswahl an Streusel- und Käsekuchen. „Unser Angebot ist bei der Kundschaft sehr gut angekommen, die Leute sind dankbar, dass wir die Bäckerei weiterführen“, sagt Fortesa Terziu, die den Papierkram erledigt.

„Viele Hanauer halten bei uns auf dem Weg zur Arbeit und nehmen ein belegtes Brötchen mit“, berichtet der Geschäftsführer, „wir sind der erste Bäcker auf ihrer Strecke“. Später kommen Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, dann Rentner, mittags erneut Mütter mit ihrem Nachwuchs vom Kindergarten. Die Betreuungseinrichtung Villa Basalto ist nebenan, so gehören auch Personal, Schülerinnen und Schüler zur Stammkundschaft. Allein, Personal zu finden sei schwer. Zum Glück ist Nadja Piecuch von den Vorgängern geblieben.

Die Terzius lebten nach der Heirat zunächst in Hanau, vor sieben Jahren kauften sie ihr Haus in Dietesheim. Zur Familie gehören vier Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren. Konditor Terziu war in einer Thai-Box-Schule in Hanau aktiv, hatte als Jugendlicher zahlreiche Wettkämpfe bestritten. Jetzt hat er seine Garage zum Fitnessraum umgebaut, um einen Ausgleich zum Backen zu finden. Auch Vermieter Schwenger ist glücklich, dass in seinem Haus weiterhin eine Bäckerei residiert: „Sie sind eine verschworene Gemeinschaft“, lobt er, „sonst könnte das Geschäft auch nicht bestehen.“ (Michael Prochnow)

Infos: Öffnungszeiten beim Dietesheimer Bäcker: montags bis freitags 6 bis 16 Uhr, samstags bis 13 Uhr, sonntags 7 bis 12 Uhr, 06108 8258530.