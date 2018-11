Wildschweine vernichten Obstwiese

Mühlheim - Ungebetenen Besuch hatten die Brüder Reinhard und Ewald Ricker auf ihrer Streuobstwiese auf dem Gailenberg. Eine Horde Wildschweine grub den Boden auf der Suche nach Essen um.

Jetzt hoffen beide auf Unterstützung der Behörden, um ihren Teil der Kulturlandschaft im Naherholungsgebiet wiederherzustellen. „Es muss zwischen dem 8. und 15. Oktober passiert sein“, grenzt Reinhard Ricker den Tatzeitpunkt ein. Als der Dietesheimer wieder auf das 1700 Quadratmeter große Grundstück auf dem Gailenberg kam, das ihm und Bruder Ewald gehört, fühlte er sich so ähnlich, wie die Eigentümer von Schrebergärten, die den Einbruch in die Hütte realisieren. Nur waren auf dem Gailenberg keine Vandalen unterwegs, sondern Wildschweine, wie die Spuren verraten. Die Horde hinterließ die Wiese in einem Zustand, als hätte die Bundeswehr im Herbstmanöver das Gelände durchgepflügt.

Nun ist es so, dass die Grundstücke auf dem Gailenberg zwar allesamt Privatleuten gehören, doch dort entwickelte sich in den letzten 40 Jahren mit den Streuobstwiesen eine Kulturlandschaft, die nicht nur die Mühlheimer als Naherholungsgebiet nutzen. Der Schaden, der den Brüdern entstand, beläuft sich nach der ersten Schätzung eines Gärtners auf 800 Euro. Der Fachmann muss die Fläche mulchen, das heißt, mit unverrotteten organischen Materialien bedecken und dabei begradigen.

Die Population der Wildschweine nehme seit einigen Jahren deutlich zu. Markus Stifter, Pressesprecher des Landesjagdverbands Hessen, erklärt, es rühre von vielen Faktoren, warum sich die Wildschweine in deutschen Gefilden immer wohler fühlen. Das Problem der Brüder Ricker hängt auch mit dem heißen Sommer zusammen, weshalb die Eichen ungewöhnlich viele Eicheln abwerfen. „Der Wald ist voll davon“, beobachtet Stifter. Darüber freuen sich die Wildschweine. Die brauchen jedoch zum Ausgleich für die Kohlenhydrate viel Eiweiß. Deshalb wühlen sie auf der Suche nach Maden auch die Wiesen auf.

Die Jagd auf die Tiere sei kein einfaches Unterfangen. Die Schweine scheinen den Jäger schon zu wittern, wenn der sich noch im Auto auf dem Weg befindet. Ricker erzählt von einem Gespräch mit Jagdpächter Horst Spahn, der schon einmal durch eine installierte Kamera sah, dass sich auf freier Fläche Wildschweine tummelten. Als Spahn erschien, sah er kein einziges mehr, als hätten die Tiere nicht nur eine feine Nase, sondern den siebten Sinn.

Reinhard Ricker steht nun im Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Offenbach und der Stadt. Das Areal auf dem Gailenberg sei ein Aushängeschild für Mühlheim, wie Bürgermeister Daniel Tybussek vor kurzem erst wieder betont habe. Die Brüder pflegen ihre Parzelle seit 35 Jahren. Mittlerweile stehen darauf 70 Obstbäume verschiedener Sorten. Auf den Kosten für den Wildschweinschaden, den keine Versicherung deckt, wolle man nicht unbedingt alleine sitzen bleiben: „Alle erfreuen sich am Gailenberg. Wir hoffen auf Hilfe beim Erhalt.“ (man)