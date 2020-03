Steigender Wasserspiegel und Schimmelbefall in Rodau

In der Straße „An der Hildebrandsmühle“ steht Wasser in Gärten und Kellern. Ein Gespräch mit Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD) enttäuscht die Anwohner. Aber sie geben die Hoffnung nicht auf.

Mühlheim – Einige Anwohner der Straße „An der Hildebrandsmühle“ schlagen Alarm. Seit November steht ihnen das Wasser zwar nicht bis zum Hals, aber in ihren Gärten und Kellern. Die naheliegende Rodau ist seit längerem aus ihrem Bett ausgetreten und hat die Landschaft links- und rechtsseitig des Hennigwegs in eine Auenlandschaft verwandelt. Ein Idyll für Enten und Co. „Für viele ist die Rodau-Romantik wunderbar“, sagt ein Anwohner. „Sie hat aber auch ihre Kehrseite. “.

Acht Häuser, die hinter den Schrebergärten an der Hildebrandsmühle stehen, sind vom Wasser betroffen. Die Mühlheimer beklagen, dass die permanente Überschwemmung nicht nur die Gärten, die tiefer liegen als die Schrebergärten davor, sondern auch die Keller der Häuser in Mitleidenschaft zieht. „Probebohrungen in Kellerräumen haben ergeben, dass das Wasser in die Bodenplatte beziehungsweise Dämmung der Häuser eingerdungen ist“, schildert einer der Eigentümer.

„Die Feuchtigkeit zieht in die Wände und bildet nachweislich Schimmel.“ Das greife die Bausubstanz der Gebäude an, belaste die Gesundheit und letztendlich Existenzen. Man könne seine Kinder nicht mehr in den Keller gehen lassen, ohne deren Gesundheit zu gefährden, betont ein Eigentümer und sagt: „Wir saufen irgendwann ab.“

Die Anwohner sind sich sicher: „Diese Auswirkungen stehen eindeutig in zeitlichem Zusammenhang mit der Biberansiedlung seit Oktober.“ Anders, als durch das Bauwerk des besonders geschützten Tieres können sich die Anwohner das Stauwasser nicht erklären. Bei starkem Regen stehe das Wasser auch im Garten, fließe aber schnell wieder ab.

Eine solche permanente Überschwemmung – das „Jahrhunderthochwasser“, wie die Anwohner es nennen“, Anfang des Jahrtausends ausgeklammert – sei seit dem die Häuser 1988 dort stehen, noch nie aufgetreten, beteuern die Eigentümer. Manche leben seit mehr als 30 Jahren dort. Von den Behörden fühlen sich die Betroffenen alleingelassen. Briefwechsel und Telefonate mit Stadt und Kreis Offenbach sowie dem Gesuch nach Sofortmaßnahmen hätten bislang nichts gebracht.

Die Stadt führt das Problem jedoch nicht wie die Anwohner auf den Biberdamm zurück, sondern aufs Grundwasser. Das weise sehr hohe Stände auf. Laut Stadtwerken schwankt der Grundwasserstand an den Messstellen entlang der Rodau im Schnitt zwischen 0,2 und 0,4 Metern und maximal 0,9 bis ein Meter unter Flur. Je nach natürlichen Schwankungen und bei starken oder länger anhaltenden Regenereignissen liege er bei null Metern.

Zudem liegen die Häuser in einem Überschwemmungsgebiet, also einer Fläche, die bei Hochwasser überflutet sein kann. Das wurde im April 2002 so ausgewiesen. Generell sei es so, dass die Stadt bei „Problemstellungen das Grundwasser betreffend“ nicht tätig werden könne, weil das eine Bauherrenangelegenheit sei. Die Betroffenen müssten die zuständigen Behörden selbst einbinden.

Die Stadt hat zudem in Absprache mit dem Fachdienst Umwelt des Kreises Offenbach und dem Regierungspräsidium Darmstadt auf westlicher Seite einen Behelfsgraben gezogen, damit das Wasser ablaufen kann. Das habe aber bislang noch keine Wirkung gezeigt, macht Bibermanager Ulrich Götz-Heimberger vom Regierungspräsidium Darmstadt jüngst bei einem Vor-Ort-Termin deutlich, bei dem sich sich Vertreter der Stadt, der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde ein Bild von der Situation gemacht und sich die Nöte der Eigentümer angehört haben. Die Betroffenen fordern Lösungsvorschläge beziehungsweise Sofortmaßnahmen, „ansonsten schimmelt uns alles weg“.

„Es kommen verschiedene Faktoren zusammen“, sagt Sylvia Lahr, „Fachbereichsleiterin Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung“. Der Biber verschärfe die Situation nur. Götz-Heimberger drückt es anders aus: „Der Biberdamm mag dazu beigetragen haben, den letzten Puffer auszureizen“ – also quasi das Fass zum Überlaufen zu bringen.

Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD) gibt zu erkennen, dass er die Betroffenen gut verstehen könne und er in der Situation auch alles versuchen würde, um sein Eigentum zu schützen. Er wolle die „Anwohner nicht im Regen stehen lassen“ und bietet nach Rücksprache mit Götz-Heimberger Unterstützung an. Man werde sich in den kommenden 14 Tagen abstimmen und kurzfristig tätig werden. Eventuell werde ein Graben östlich der Rodau gezogen, auch wenn noch nicht klar sei, ob das für eine Entspannung der Situation an den Häusern sorge, sagt Tybussek, der den Eigentümern aber unabhängig von möglichen Maßnahmen rät, mit einem Bausachverständigen in Kontakt zu treten.

Für die Betroffenen ist das wohl kein Trost. Das Gespräch sei sehr ernüchternd und enttäuschend gewesen, sagt ein Anwohner im Nachgang. Man nehme aktuell richtig Geld in die Hand, um das Eigentum zu schützen. Dass zeitnah etwas passieren werde, glauben sie nicht, wollen die Hoffnung aber auch nicht aufgeben.

