Stadtmarketing in Mühlheim: Christian Scheef von Die PARTEI stellt erste Pläne vor

Von: Jan Lucas Frenger

Damit Mühlheim wieder erblüht: Christian Scheeff von Die PARTEI hat zahlreiche Ideen, die er als neuer Dezernent auf den Weg bringen möchte. Er strebt ein langfristiges Handlungskonzept zur Entwicklung der Stadt an. © privat

Der ehemalige Landesvorsitzende von Die PARTEI und ehrenamtlicher Stadtrat, Christian Scheeff, ist neuer Dezernent für Stadtmarketing in Mühlheim.

Mühlheim – Erst kürzlich hat Bürgermeister Alexander Krey drei ehrenamtliche Stadträte als Dezernenten berufen (wir berichteten). Einer davon ist Christian Scheeff. Der 47-Jährige sitzt seit 2021 gemeinsam für FDP und seine Stammfraktion Die PARTEI im Magistrat und lenkt ab sofort die Geschicke des Stadtmarketings. Im Interview verrät der wahrscheinlich erste Dezernatsleiter seiner Partei, welche Pläne er zur Vermarktung der Mühlenstadt hat, wie er seine neue Rolle interpretiert und weshalb er sich von einem niedrigen Budget nicht aufhalten lässt.

Herr Scheeff, warum haben Sie sich dazu entschieden, das Stadtmarketing zu übernehmen?

In Mühlheim gibt es einfach unheimlich viele gute Konzepte, die in der Vergangenheit zwar angefangen, dann aber aus unterschiedlichen Gründen nicht weiter verfolgt wurden. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in der Stadt unterwegs bin – dieses ungenutzte Potenzial will ich gerne freisetzen.

Wie stemmen Sie diese zusätzliche Aufgabe neben Ihrem Beruf?

Das ist tatsächlich kein Problem, da ich mein berufliches Engagement vor Kurzem deutlich reduziert habe und mir nun ausreichend Zeit für die Entwicklung meiner Stadt, die mir nun mal sehr am Herzen liegt, nehmen kann. Hinzu kommt, dass ich durch meinen Job, der sich ebenfalls um das Thema Marketing dreht, auch eine gewisse Expertise einbringen kann. Ich brenne daher schon darauf, endlich so richtig loszulegen.

Sie sprudeln also schon vor Ideen?

Kann man so sagen (lacht). Konkret möchte ich beispielsweise einen alten Antrag wiederbeleben, bei dem es um die Einrichtung einer Ausbildungsmesse in Mühlheim für Ortsansässige Unternehmen geht. Und zwar sollen dort gezielt Menschen angesprochen werden, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.

Das steht ganz oben auf Ihrer Liste?

Definitiv. Mein Wunsch wäre es, dass wir dieses Angebot bereits nächstes Jahr aufziehen und damit auch kleineren Betrieben eine Plattform bieten können, um sich als Arbeitgeber zu präsentieren. Wenn das gelingt, profitieren am Ende nicht nur die Gewerbetreibenden davon.

Inwiefern?

Letztlich ist ja alles miteinander verknüpft. Heißt: Je mehr Gewerbe und Einzelhandel es in Mühlheim gibt, desto attraktiver wird die Stadt sowohl für Besucher, als auch für die Menschen, die hier leben. Dabei ist es wichtig, Orte zu schaffen, die eine hohe Aufenthaltsqualität bieten und solche, die es bereits sind, entsprechend zu fördern und zu erhalten.

Wie zum Beispiel die Bahnhofsstraße?

Genau. Der Leerstand ist dort zwar nicht so schlimm, wie in anderen Kommunen, allerdings befindet sich die Straße auch nicht in dem Zustand, den ich mir wünschen würde. Hier könnte ich mir vorstellen, Lücken mit Pop-up-Stores zu füllen und dadurch auch junge Unternehmer zu ermutigen, sich auszuprobieren. In Hanau wird dieses Konzept erfolgreich betrieben und einige der Läden haben sich inzwischen sogar dauerhaft etabliert.

Gibt es weitere Orte, an denen Sie Verbesserungspotenzial sehen?

Durchaus. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es in Lämmerspiel keinen richtigen Ortskern mehr gibt und somit auch kein Platz für Begegnungen vorhanden ist. Für Jugendliche gibt es ebenfalls keinen wirklichen Treffpunkt. Das möchte ich gerne ändern und einen Ort schaffen, an dem Jung und Alt zusammenkommen. Denn zum Stadtmarketing gehört auch, dafür zu sorgen, dass sich die Bürger mit ihrer Stadt identifizieren können.

Und wie sieht es mit der Kultur aus?

Auf lange Sicht ist es mein Ziel, auch mal Künstler nach Mühlheim in die Willy-Brandt-Halle zu locken, die über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind – und sei es nur zwei, drei Mal im Jahr. Durch meine langjährige Arbeit bei Die PARTEI habe ich Einblicke und Kontakte in den Bereich des Kabaretts und der Satire, da ließe sich mit entsprechender Vorlaufzeit künftig bestimmt etwas arrangieren.

Was wird dann aus dem Schanz?

Dort sollen natürlich auch weiterhin Veranstaltungen stattfinden. Es ist keinesfalls unsere Absicht, dem Schanz sein Publikum streitig zu machen und uns gegenseitig zu kannibalisieren. Wir wollen vielmehr in enger Absprache mit den Verantwortlichen daran arbeiten, das kulturelle Angebot in Mühlheim zu erweitern.

Mit Blick auf die Haushaltslage: Wie schwer wird es, diese Pläne umzusetzen?

Ich bin mir natürlich bewusst, dass uns nicht unbedingt das üppigste aller Budgets zur Verfügung stehen wird. Manchmal ist das aber auch gar nicht so schlimm. Denn wer finanziell eingeschränkt ist, sucht automatisch nach kreativeren Lösungen und denkt auch mal außerhalb der Norm. Von daher sehe ich das Ganze eher als willkommene Herausforderung.

Man kann also davon ausgehen, dass Sie Ihre neue Aufgabe trotz Parteizugehörigkeit mit dem nötigen Ernst angehen?

Selbstverständlich! Bei der Dezernatsarbeit steht die Parteizugehörigkeit eher im Hintergrund und es muss sich daher auch niemand darum sorgen, dass ich meine neue Position nur als Scherz ansehe. Das Gegenteil ist der Fall, ich möchte mit einem langfristigen Handlungskonzept die positive Weiterentwicklung unserer Stadt sicherstellen. Dabei sehe ich mich aber weniger als Leiter, der anderen sagt, was sie zu tun haben. Ich will vielmehr Ideengeber, Zusammenführer und Ansprechpartner sein.

Das Gespräch führte Jan Lucas Frenger.