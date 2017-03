Wohlriechender Gestank am SPD-Babbelstammtisch

Mühlheim - „Is’ bestimmt so en hergelaafene Tourist, so en brauchtumsverachtende Anarchist, en ganz, ganz schlimme Extremist, mit einem Wort: en Handkäs-Sadist.“

Im Pavillon der Arbeiterwohlfahrt an der Fährenstraße fühlte sich keiner angesprochen, was schallendes Gelächter statt Schamesröte auslöste. Ingeborg Fischer beschrieb am Babbelstammtisch der SPD vielmehr Ignoranten, die das hessische Nationalgericht „mit Messer und Gawwel“ essen. Ein Sakrileg! Der Stinker wird mit dem Messer geschnitten und gekostet, nicht aber mit der Gabel. Das weiß nun auch der letzte „Eingeplackte“. Doch – Ingnorant hin, Gabel her – „isch ärscher mich net, unn wenn ich verreck’ vor Zorn.“ Karl-Heinz Stier vom Geschichtsverein demonstrierte am olfaktorischen Objekt mit Brot, Butter und „Musik“, wie’s geht.

Mit der Lämmerspielerin trug das Duo mit viel Gebabbel und selbst verfassten Versen sehr zur Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen bei. Die Genossen verwöhnten in dem Treffpunkt vor allem die reifere Generation. So spielten Ehrenbürger Horst Lehr und seine Frau Doris bekannte und weniger bekannte Melodien mit Akkordeon und Trompete. Sie eröffneten das Programm mit einem Solo der südafrikanischen Nationalhymne, die sich ausdrücklich gegen Apartheid wendet. Mit weiteren Melodien erinnerte das Paar an die Stimmung in Mühlheimer Kneipen und bei den Grillfesten der Vereine. Später stimmten sie heitere Weisen zum Mitsingen an.

Sieben Dinge, die Sie über Hessen vermutlich noch nicht wussten Zur Fotostrecke

Ein „Dreigestirn“ zeigte Stier – Bembel, Geripptes und Deckelche. Das Stöffche wird „gebaaft“ oder „geroppt“. Daneben erläuterten er und Fischer im Zwiegespräch eine Reihe urhessischer Begriffe: „Mir mache’ haam und mache’ ins Bett“, „Ich dunk mer die Schnut“, „Sparbrötche’“ und „Uffgedonnert sei’“. Im Mühlheim-Quiz sollten die Gäste den Namen des katholischen Pfarrers von Dietesheim und Lämmerspiel kennen, wissen, wie viele Töchter Tybussek hat (keine – drei Jungs) und welches historische Haus kürzlich in Dietesheim abgerissen wurde.

Die Gewinner nach 13 Fragen waren Gerd Noll, Willi Walther und Elke Kleinhenz, die Gutscheine für den Einkauf in Geschäften des Gewerbevereins erhielten. Rathauschef Daniel Tybussek rief zwischen den Portraits seiner Vorgänger dazu auf, an diesem Sonntag wählen zu gehen. (m)