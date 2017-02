Politik soll Weg für 100 neue Wohnungen ebnen

Mühlheim - Die Politik soll die Voraussetzungen für den Bau neuer Wohnungen westlich der Lämmerspieler Straße schaffen. Die Vorlage sieht 50 zusätzliche Domizile vor. Bis zu 15, indem die dreigeschossigen Blocks der Wohnbau aufgestockt werden. Von Marcus Reinsch

Und die anderen unter anderem auf ursprünglich als Parkplatz vorgesehenem Grund. Die Autos sollen gegenüber Platz finden. Weitere 50 Wohnungen könnten auf dem jetzigen Bauhof-Areal nahe den Mainauen entstehen. Die Mühlheimer Volksvertreter entscheiden im nächsten Stadtparlament (16. Februar, 18 Uhr, Rathaus, Friedensstraße 20) über die Möglichkeit zum Bau neuer Wohnungen westlich der Lämmerspieler Straße.

Dafür müssten sie den städtischen Bebauungsplan 18 ändern. Der bestimmt beispielsweise, wie hoch Gebäude in diesem Gebiet sein dürfen und was überhaupt Wohnraum werden darf. Konkret empfehlen die Stadtentwickler aus dem Fachbereich VII, dass die Volksvertreter den Weg freimachen für eine sogenannte Nachverdichtung. Bedeutet: Die städtische Wohnungsbautochter Wohnbau GmbH dürfte bauen, wo es bisher nicht möglich ist, und damit Lücken schließen.

Keine Lücke, aber noch Platz nach oben sieht die Wohnbau mit Blick auf ihre heute dreigeschossigen Wohnblocks, wo sich Lämmerspieler Straße und Hausener Weg treffen. Die könnten zwar auch schon mit dem gültigen Bebauungsplan um jeweils ein Geschoss erweitert werden, „was ein Potential von 15 Wohnungen beherbergt“, wie es aus dem Rathaus heißt. Nun aber herrscht bekanntlich eklatanter Wohnungsmangel, und die Neufassung des Plans würde zusätzliche überbaubare Flächen ausweisen. Unter anderem auf bisherigen Autostellplätzen. Insgesamt könnten so 50 neue Wohnungen geschaffen werden.

Allein: Parkplätze sind natürlich ebenfalls ein Heiligtum. Das ist der Punkt, an dem eine Ecke des gegenüber liegenden Ex-EHA-Geländes ins Spiel kommt. Denn dort hat die Wohnbau Grund als Gewerbeflächen gekauft. Der, heißt es, „würde eine ausreichende Zahl an Pkw-Stellplätzen zur Verfügung stellen“.

Das ausrangierte Gelände der Ventilfabrik ist im Stadtparlament schon mehrfach zum Zankapfel zwischen den Regierungs- und den Oppositionsfraktionen geworden. Unter anderem, weil sich Grüne und „Bürger für Mühlheim“ schlecht über Sinn und Zweck des Grundstückskaufs durch eine Stadt-Tochter informiert fühlen und auch die Frage aufgeworfen haben, ob hier Wohnungsbau sinnvoller wäre als der Bauhof. Denn der soll von seinem Standort hinterm schon zum Wohnbau-Domizil mit Geschäftsstelle und Wohnungen umgebauten alten Feuerwehrhaus an der Dietesheimer Straße ebenfalls ins neue Gewerbestück umziehen. Der Konflikt mündete bereits in den parlamentarischen Beschluss für einen Akteneinsichtsausschuss. Doch bis die Unterlagen durchforstbar sind, kann es dauern.

Das Sagen haben so oder so erstmal die Mehrheitsfraktionen SPD und CDU in ihrer Großen Koalition. Sie reservierten bereits Geld im Haushalt für den Kauf zweier ehemaliger EHA-Grundstücke, um dort den Bauhof unterzubringen. Dessen Umzug sei, so ist es nun zu lesen, „mittelfristig“ geplant.

Bürgermeister Daniel Tybussek findet es in Sachen Nachverdichtung „sehr wichtig, dass die Projekte angestoßen wurden und nun auch schnell realisiert werden können“. Gerade in jüngster Vergangenheit sei immer wieder deutlich geworden, „wie begehrt Wohnraum hier ist“. Auch deshalb solle eine weitere Stadtplaner-Vorlage, hier zum Bebauungsplan 85, die Weichen für ein gesundes Wachstum der Stadt stellen. Der 85er stellt die Regeln für das Gebiet des alten Feuerwehrhauses auf. Dort sollen, wenn der Bauhof weg ist, etwa 50 weitere Wohnungen an den Mainauen entstehen.