Das wünschen sich die Mühlheimer

Mühlheim – Was wünschen sich die Mühlheimer für dieses Jahr? Dieser Frage sind die Grünen auf dem Wochenmarkt nachgegangen.Von Ronny Paul

Auf einem Flipchart haben Mühlenstädter ihre Wünsche aufgeschrieben. Schon nach kurzer Zeit habe sich gezeigt, „dass es viele berechtigte Anliegen gibt“, heißt es vonseiten der Oppositionspartei. Von „etwa jedem zweiten am Wunschstand teilnehmenden Passanten“ wurden die Grünen nach dem aktuellen Stand in Sachen Fähre, die seit Oktober 2017 nicht mehr zwischen Mühlheim und Dörnigheim verkehrt, befragt. Die Fähre sei primär für Mühlheim wichtig und ein wesentlicher Teil der Infrastruktur, sagt der neue Grünen-Fraktionssprecher Volker Westphal. „Wer bestellt, muss bezahlen.“ Der Beschluss, die Wiederbelebung der Fähre auf die Stadtwerke zu verlagern (wir berichteten), sei richtig, sagt Westphal. „Allerdings müssen wir als Parlament die Rahmenbedingen bestimmen.“ Und so gibt er die Parole aus, weiterhin nicht locker zu lassen: „Keine Sitzung ohne Fähre.“

Auf dem Wochenmarkt gingen die Meinungen bei einem anderen Thema auseinander, der seit vergangenem Frühjahr abschnittsweise für ein Jahr einspurig gehaltenen Bundesstraße 43. Während einerseits Staus zur Mittagszeit und mangelnde Parkmöglichkeiten vor Geschäften bemängelt wurden, begrüßten andererseits Radfahrer, Fußgänger und vereinzelte Autofahrer die veränderte Verkehrsführung. „Da muss eine vernünftige Lösung gefunden werden“, betont Westphal, der selbst als Anwohner und Pendler, weil es „deutlich ruhiger“ geworden sei, die einspurige Lösung befürwortet. Dann aber mit mehr Begrünung: „In den bisherigen Konzepten fehlen die Bäume – Stadtbegrünung ist wichtig.“ Zudem betont er, in der Endgestaltung der B 43 müssen mehr Parkplätze entstehen.

Ein „oft genannter Wunsch“ der Bürger gegenüber den Grünen sei ein durchgängiges Radfahrnetz: Sei es im Waldgebiet zwischen dem Markwald und Lämmerspiel oder in der Stadtmitte. „Fakt ist, wir haben in Mühlheim Lücken und wollen, dass die Innenstadtanbindung besser wird“, betont Westphal. Dabei wäre Mühlheim eine ideale Radfahrstadt, findet er. Jeder Weg unter drei Kilometern mit dem Rad in der Stadt sei besser als alles andere.

Ein weiteres Anliegen der Bürger, für das sich die Oppositionsfraktion einbringen wolle, ist bezahlbarer Wohnraum. Ihm sei zwar bewusst, dass es schlimmere Ecken im Rhein-Main-Gebiet gibt, sagt Westphal, aber: „Die Mietpreise sind steigend, junge Menschen finden in Mühlheim keinen bezahlbaren Wohnraum.“

Warum uns die Natur so gut tut Zur Fotostrecke

Weitere auf dem Flipchart platzierte Wünsche waren unter anderem „eine fußgängerfreundliche Umgestaltung und die Sauberkeit der Bahnhofstraße“ sowie die Nahversorgungssituation im Markwald. Die Bündnisgrünen möchten die Anliegen der Bürger „nun auf Relevanz und Machbarkeit prüfen“ sowie in Fraktion und Ortsverband diskutieren. Anschließend wollen sie diese „nach jeweiliger Dringlichkeit“ als Anträge formulieren und in die Stadtverordnetenversammlung einbringen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa