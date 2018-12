Zehnjährige von einem Auto erfasst

Mühlheim - Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Mittwoch, 12. Dezember, kurz nach 16 Uhr auf der Obertshäuser Straße ereignet hat, sucht jetzt die Polizei.

Wie die Beamten erst gestern mitteilten, war dabei ein zehn Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Das Mädchen soll danach an jenem Mittwoch gegen 16.10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Obertshäuser Straße in Lämmerspiel unterwegs gewesen. In Höhe der Einmündung zur Schumacherstraße habe sie die Fahrbahn an der Fußgängerampel überqueren wollen. Dabei sei die Zehnjährige vom Volvo eines 81-jährigen Mühlheimers erfasst worden. Das Mädchen erlitt Knochenbrüche und Prellungen und musste in einer Klinik behandelt werden. An dem Fahrzeug entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Unklar ist laut Polizei, für wen die Ampel zum Unfallzeitpunkt „Grün“ zeigte. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Mühlheim unter Tel.: 06108/6000-0 zu melden. (clb)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa