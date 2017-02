Wohin steuert die Fähre? Kreis verhandelt mit Betreiberfamilie  

Mühlheim - Die Mühlheimer Grünen wollen vom Magistrat einen Plan, wie die Mainfähre in die Zukunft gebracht werden kann. Von Marcus Reinsch

Hintergrund ist, dass das betagte Gefährt gerade in jüngerer Vergangenheit oft nicht pendelte – Hochwasser, Treibeis, aber auch Reparaturen waren die Auslöser. Mühlheim hat sie lieb, seine Fähre. Das liegt an vielen schönen Erinnerungen an vielleicht nicht so hektische Zeiten wie heute. Das liegt sicher auch am Duo Ohrenschmaus, das den Fährmann einst besang. Allein: Das Gefährt pendelte gerade in jüngerer Vergangenheit für die nachvollziehbaren Bedürfnisse mancher Nutzer zu oft nicht zwischen der Mühlheimer Fährenstraße und Maintal-Dörnigheim, teilt somit nicht nur die Fluten des Mains, sondern scheidet auch die Geister. Private wie politische. Nächstes Mal spätestens am 16. Februar. Dann bespricht die Kommunalpolitik in der Stadtverordnetenversammlung (18 Uhr, Rathaus, Friedensstraße 20) einen Antrag der Grünen-Fraktion. Die sind einerseits in der Opposition, weshalb die Chancen ihres Vorstoßes für ein Konzept für die Zukunftssicherung der Fähre unklar sind. Aber sie treffen damit eben auch ein Mühlheimer Herzens- und ein Dauerthema.

Konkret fordern die Grünen vom Magistrat einen Plan, wie „der weitere Bestand der Mühlheimer Fährverbindung gesichert und zukunftsfähig gestaltet werden kann“. Keine neue Frage, aber eine unbeantwortete. Erkenntnisse kann da erstmal nur der Kreis Offenbach liefern. Denn der ist Eigentümer der Fähre, die zu seinen öffentlichen Verkehrsmitteln gehört. Betrieben wird sie seit jeher von der Familie Spiegel. Mit ihr „stehen wir zurzeit in Vertragsverhandlungen“, sagt die Kreis-Pressesprecherin Ursula Luh gestern auf Anfrage unserer Zeitung. „Unser Ziel ist die grundsätzliche Erhaltung der Fähre im Sinne der Nahmobilität.“ Dazu seien aber noch einige technische Fragen offen. Auskünfte dazu erwarte der Kreis vom für den Verkehr auf diesem Mainabschnitt zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt.

„Erhaltung“ kann dabei alles bedeuten. Dr. Jan Winkelmann, dessen Grüne vergangenes Jahr im Kommunalwahlkampf schonmal öffentlich über eine Solar-Fähre mit Sonnenmodulen auf dem Dach des Rudervereins nachgedacht hatten, zählt im Antrag Unzulänglichkeiten auf, die sich mit Zukunftschancen erstmal schlecht auf einen Nenner bringen lassen: „Sowohl Fährboot als auch die Anlage (Masten, Seilverspannung etc.) sind zwischenzeitlich in die Jahre gekommen“, schreibt er. Ausfälle und Unterbrechungen des Fährbetriebs seien die Folgen. Und ferner werde „zukünftig eventuell der Betrieb der Fähre auf Zeiten von Niedrigwasser im Main beschränkt werden“.

Die Fährverbindung stelle aber eben „eine wichtige infrastrukturelle Verkehrsader für Mühlheim dar, die nicht nur einen hohen Freizeitwert genießt, sondern auch von vielen Berufspendlern genutzt wird“. Die Stadt müsse daher ein Interesse am Erhalt der Verbindung haben. Gemeinsam mit dem Kreis sei deshalb ein Modell zu entwickeln, das den Betrieb „auch weiterhin gewährleistet und zukunftsfähig ausrichtet“. So oder so: Nicht selten kann die alte Dame definitiv nichts dafür, wenn sie am Dörnigheimer Ufer bleiben muss. Schon oft schluckte Hochwasser schlicht und ergreifend die Ufer. Und in der vergangenen Woche lag es am Treibeis.