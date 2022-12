Projekt soll Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürgern sein / Weitere Ehrenamtler gesucht

Von: Ronny Paul

Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürgern: Im Juli sind acht Stadteilkümmerer gestartet. Nun hat die Stadt bekannt gegeben, das sich zwei weitere Ehrenamtler gefunden haben. © Michael Prochnow

Das im Juli mit acht Personen gestartete Projekt Stadtteilkümmerer hat seit diesem Monat zwei weitere Ehrenamtliche dazugewonnen. Mit Nuray Öztürk und Marco Bono engagieren sich zwei weitere vor Ort verwurzelte Menschen. Sie kümmern sich in Zukunft um ein Quartier, das im Westen am Dreispitz-Kreisel beginnt und im Osten am Rathaus endet, teilt die Stadt mit.

Mühlheim - Im Norden wird es von der Offenbacher Straße begrenzt und im Süden von der der Bahnstrecke eingerahmt. Mitten durch führt die Friedensstraße. So bildet die Mühlheimer Magistrale auch den Namen des neuen Quartiers. Bono und Öztürk freuen sich, ehrenamtliche Ansprechpersonen für die Bürger entlang der Friedensstraße zu sein. Sie bilden dabei wie die bisherigen anderen Kümmerer ein Bindeglied zwischen Verwaltung und Stadtgesellschaft.

Wie gut diese Arbeit zwischen Stadt und Nachbarschaft funktioniert, bestätigen die Stadtteilkümmerer während eines Austauschtreffens zum Ende des Jahres. Die Einsatzhäufigkeit variiere nach Stadtteil und Monat. Während es in Lämmerspiel im Vergleich viele Anfragen gebe, sei es mit bisher sieben Anfragen in der Roten Warte etwas ruhiger. Doch unterm Strich freuen sich alle Beteiligten über das Engagement, heißt es aus dem Rathaus.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt laufe gut und reibungslos. Man werde nicht als Bittsteller gesehen, sondern als Teil eines Teams, das für die Bewohnerinnen und Bewohnern Mühlheims arbeite. „Dieses Resümee freut uns, auch wir vonseiten der Stadtverwaltung teilen und schätzen die gute Zusammenarbeit mit den Lokalengagierten“, sagt Martin Mrosek, der als städtischer Ehrenamtskoordinator das Projekt begleitet.

Eine Übersicht über die abgedeckten Stadtteile und weitere Details finden sich auf der städtischen Homepage unter www.muehlheim.de/stk. Aktuell werden sechs Quartiere von Stadteilkümmerern betreut.

Wer kümmert sich?

Markwald: Sabrina Rohrbach (gleichzeitig auch für Mühlheim-Innenstadt), Anja Maier, Frank Maier, Ilona Goldmann, Siegfried Fröhlich. Die Stadteilkümmerer im Markwald sind per Mail an stk-markwald@stadt-muehlheim.de erreichbar.



Rote Warte: Dr. Roman Schwabe; stk-rote-warte@stadt-muehlheim.de.



Lämmerspiel: Claudia Bahlke; stk-laemmerspiel@stadt-muehlheim.de.



Dietesheim: Sven Appel; stk-dietesheim@stadt-muehlheim.de.



Mühlheim-Innenstadt: Sabrina Rohrbach; stk-innenstadt@stadt-muehlheim.de.



Friedenstraße: Nuray Öztürk und Marco Bono; stk-friedensstrasse@stadt-muehlheim.de.



Wer sich als Stadtteilkümmerer engagieren möchte, kann sich bei der örtlichen Ehrenamtskoordination melden. Kontakt: Martin Mrosek, m.mrosek@stadt-muehlheim.de, telefonisch unter 01608 601-106.