Lange Warteliste in Münster

Von: Jens Dörr

Unter anderem in diesem Gebäude an der Ecke von Goethe- und Iglauer Straße unterhält die Gemeinde Münster mehrere preislich geförderte Wohnungen. © Dörr

SOZIALER WOHNRAUM 190 Bewerber auf Münsterer Warteliste / Objekte an sechs Standorten

Münster – Bezahlbarer Wohnraum, wie ihn gerade in Ballungszentren immer öfter vor allem noch Baugenossenschaften und Kommunen zur Verfügung stellen, ist extrem gefragt. Mit einem Mix aus hohen Mieten, allgemeiner Teuerung, schleppendem Neubau und wegfallender Sozialbindung von Bestandsobjekten hält Münster derzeit mit 106 Gemeindewohnungen dagegen. 105 davon sind aktuell belegt, „wir haben nur einen Leerstand“, sagt Meike Mittmeyer-Riehl, Pressesprecherin der 14 000-Einwohner-Kommune.

Vergebliche Suche nach schneller Hilfe

Was auf den ersten Blick komfortabel wirkt, wird der Nachfrage aber nur partiell gerecht. Manche ersuchen trotz teils schwieriger Wohnumstände bei der Gemeinde momentan vergeblich schnelle Hilfe. So auch in zwei Fällen, die dem Autor in den vergangenen Tagen berichtet wurden und für die erst mal keine Lösung in Sicht ist. Bei beiden Schicksalen handelt es sich um Personen, die in Münster in Wohnungen privater Eigentümer eingemietet sind. In einem Fall ist die Wohnung so massiv von Schimmel befallen, dass der Familienvater davon bereits krank geworden ist. Eine Lösung mit dem Vermieter ist zurzeit nicht in Sicht. Im anderen Fall kann der Hauseigentümer die Sanierung der maroden Unterkunft aktuell aus finanziellen Gründen nicht stemmen.

Im Rathaus konnte man den Betroffenen in beiden Fällen keinen raschen Umzug in Aussicht stellen. Allgemeiner ergeben sich aus den konkreten Fällen mehrere Fragen zur Vergabe sozial geförderten Wohnraums, die Mittmeyer-Riehl im Auftrag der Verwaltung schriftlich beantwortet hat.

Welche Voraussetzungen müssen Interessenten erfüllen, um eine Gemeindewohnung mieten zu können?

Das Rathaus antwortet: „Grundsätzlich kann sich jeder für eine Miet- oder Seniorenwohnung bei der Gemeinde bewerben.“ Überwiegend seien die gemeindeeigenen Wohnungen „für Haushalte mit kleinerem Einkommen“ gedacht. Teilweise sei der Besitz eines Wohnberechtigungsscheins Voraussetzung. Dies gilt für Wohnungen aus Belegrechten.

Bewerbung gilt zwei Jahre lang

Wo erhalten abgelehnte Bewerber weitere Unterstützung?

„Alle Bewerber, die keinen Erfolg beim Bewerbungsprozess hatten, werden nicht automatisch von der Warteliste entfernt“, schreibt die Gemeinde. Die Bewerbung bleibe zwei Jahre lang gültig. „Besteht weiterhin eine Dringlichkeit, wird der Haushalt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der nächsten angemessenen Freimeldung wieder berücksichtigt.“ Außerdem vermittele die Gemeinde Münster in Fällen von drohender oder bestehender Wohnungskündigung an die Fachstelle „Sichern und Wohnen“ des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

Wie lang ist aktuell die Warteliste und nach welchen Prioritäten werden Wohnungen vergeben?

Aus den vergangenen zwei Jahre stünden derzeit 190 Bewerbungen auf der Liste. „Bei der Entscheidung, wer für eine freie Wohnung vorgeschlagen wird, spielt weniger das Eingangsdatum der Bewerbung eine Rolle als die sozialen Aspekte.“ Dazu gehörten „Gewalt im Haushalt, drohender Wohnraum-Verlust, mangelhafte Wohnverhältnisse und das Einkommen, aber auch die Haushaltsgröße und der Wohnort“.

Häufiger seien vor allem bei seniorengerechten Wohnungen die Anforderungen (barrierearm, rollstuhlgerecht) entscheidend. Zu den sechs Standorten mit Gemeindewohnungen zählen auch Wohnungen in der Seniorenwohnanlage in der Walterstraße. Weitere Wohnungen unterhält Münster an drei Standorten in der Goethestraße sowie je einem in der Mozart- und in der Frankfurter Straße.