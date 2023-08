16 DJs machen Partystimmung

Raver in ihrem Element – das Widefield Open Air bot dazu wieder einmal eine hervorragende Möglichkeit. © michael just

Eigentlich ist der Grünstreifen zwischen Freizeitzentrum, TSV Sportplatz und Regenbogenschule ein ruhiges Fleckchen, wo sich Hase und Igel gute Nacht sagen. Doch seit 2022 erwacht das Areal einmal im Jahr zum Leben, wenn das Widefield Open Air von 13 bis 24 Uhr ansteht. Dann erfüllen satte Bässe die Luft, bewegen sich junge Körper ekstatisch zur DJ-Musik und Laser zucken am Nachthimmel.

Altheim – Am Wochenende stand die sechste Neuauflage an, die der Wettergott aber zunächst nicht auf der Rechnung hatte. 20 Minuten vor Beginn ging ein heftiger Regenschauer nieder. „Zum Schutz von Mensch und Technik ließen wir die Musik aus und fingen eine Stunde später an“, erzählt Tim Petersen vom Harvey Club, der hinter der Veranstaltung steht. Der Club ist eine Vereinigung lokaler Hobby-DJs samt deren Fan-Gemeinde mit bereits 120 Mitgliedern. Nach dem anfänglichen Regen blieb es trocken und das Party-Volk konnte die 16 DJs genießen.

Abseits der beiden Bühnen war auch entspanntes Sitzen und Unterhalten möglich. © Just, Michael

Treue Besucher merkten sofort, dass das Event gewachsen ist. Im letzten Jahr lag eine Genehmigung für 500 Besucher vor, diesmal für 1 000. Als größte Neuerung gab es zwei Bühnen, von denen parallel Techno und Rave in unterschiedlichen Härtegraden schallte. Die Hauptbühne war im Vergleich zu früheren Tagen deutlich in die Höhe geschossen. Zuvor maß sie unter fünf Meter, da es dafür keine Abnahme braucht. Nun rangierte sie bis zu acht Metern. Das Mehr war den fast 30 Sponsoren zu verdanken, deren Support andere Technik-Dimensionen eröffnete.

Widefield lud erstmals vor sechs Jahren ins Münsterer Freizeitzentrum ein, wo das Event 2022 durch den Muna-Brand kurz vor der Absage stand. Die Gemeinde bot daraufhin ein Ersatzareal in Altheim an und half tatkräftig beim Umzug. „Diese Unterstützung war und ist bis heute einmalig. Ich kenne das so nicht, in vielen Kommunen werden Veranstaltungen durch die Ordnungsämter eher erschwert“, so Petersen. Die Münsterer Verwaltung erhält von ihm ein großes Lob für die Kulturförderung bei jungen Menschen. Auch wenn das Muna-Feuer längst gelöscht ist, entschied sich Harvey zum Verbleib in Altheim, weil das neue Gelände einfacher mit Strom und Wasser zu versorgen ist.

Hat trotz unzähliger Kabel und Knöpfchen den Durchblick behalten: DJ Dennis Vogel. © Just, Michael

Das Gros der Besucher kam aus der Heimatgemeinde und der direkten Umgebung wie Dieburg, Groß-Umstadt oder Babenhausen. „Wenn man Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet will, braucht es bekannte Namen am Mischpult“, weiß Petersen. Das würde sich auf die Ticketpreise niederschlagen. Deshalb stehe die Musik im Vordergrund. Neben den DJs aus dem Harvey Club legten in Altheim auch Kollegen vom Jugend- und Kulturverein „Rave Nations“ in Offenbach auf. „Der Verein ist ähnlich unterwegs wie Harvey, was die Kooperation begünstigte. In und um Münster hat sich Harvey bereits eine große Fanschar aufgebaut. Für sie und uns machen wir Widefield. Deshalb streben wir kein unaufhörliches Wachstum an“, sagt der Vorsitzende.

Solche Hintergründe spielten am Samstag keine Rolle. Die Besucher genossen die Musik, wie die 22-jährige Lea aus Babenhausen . „Ich gehöre zu denen, die durch Corona seit ihrer Volljährigkeit kaum etwas erlebten. Der Nachholbedarf ist groß“, meint sie. 2022 war sie auf der Beachparty in Mainflingen, dieses Jahr beim Seebeben in Babenhausen und bei Stadt-Land-Bass in Frankfurt. „Der Sommer kommt hoffentlich bald wieder zurück. Dann schaue ich, was sich noch ergibt“, sagt sie.