Abgang von der Münsterer Aue-Schule

Von: Ralf Enders

Die Klassenbesten (von links) Julie Gleitsmann, Atakan Cakmak, Diana Wahidi, Schulleiterin Sabine Behling, Sabiren Abdillahi Hussein, Aurelia Chanel Risplendente, Ghazal Abdullah und Milla Berwanger. © P/Aue-Schule

Die Münsterer Schule auf der Aue entlässt 170 Schüler in den Beruf oder die weitere Schullaufbahn. 300 Gäste kommen zur Feier in die Gersprenzhalle

Münster – Die Schule auf der Aue, eine kooperative Gesamtschule, hat mit einer akademischen Feier 170 Schülerinnen und Schüler aus den Haupt- und Realschuljahrgängen 9 und 10 sowie zwei zehnten Gymnasialklassen in die berufliche oder weitere schulische Zukunft verabschiedet. Die Jugendlichen und zahlreiche Familienmitglieder füllten die Gersprenzhalle. Zudem begrüßten Schulleiterin Sabine Behling und ihr Stellvertreter Matthias Beyer auch fast alle Lehrer der Klassen. Begleitet wurde die Feier vom Schulorchester unter der Leitung von Cornelia Krones mit klassischen Klängen und natürlich dem unvermeidlichen „Time To Say Goodbye“ – feuchte Augen inklusive.

In die sogenannte Einführungsphase (11. Klasse) der Dieburger Oberstufe der Alfred-Delp-Schule (ADS) wechseln zwei Drittel der Gymnasiasten, ein Drittel von ihnen geht an der benachbarten Landrat-Gruber-Schule (LGS) auf die Oberstufe des dortigen Beruflichen Gymnasiums. 48 qualifizierende Realschulabschlüsse wurden vergeben, davon neun in der 10. Hauptschulklasse. 30 qualifizierende Hauptschulabschlüsse erarbeiteten sich die Neuntklässler des Hauptschulzweiges.

Gelitten und profitiert

„Eure Schulzeit war von der Bautätigkeit und den Provisorien an unserer Schule geprägt. Letztendlich hat euer Jahrgang aber schon davon profitieren können und bereits in den neuen Lernlandschaften gelernt“, sagte Behling an. Mit den sozial engagierten Schülern sei es der Aue-Schule gelungen, das begehrte Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“ zu erlangen. Viele der Abgänger und Schulwechsler haben zudem als „Buddys“ den Fünftklässlern beim Eingewöhnen an der neuen Schule geholfen, waren als Streitschlichter, Schulsanitäter oder Schulwegeplaner aktiv. „Vielen Dank dafür!“, so die Schulleiterin. Mit dem Heine-Zitat „Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt“ verabschiedete sich die Direktorin von den Schülern.

Zudem bedankte sie sich bei den Klassenlehrerinnen und -lehrern der Abgänger und Schulwechsler: Peter Kahnt (9Ha), Annika Fußhoeller (9Hb), Thomas Müller (10H), Sven Knöspel (10Ra), Sibylle Lorenz-Bollig (10Rb), Jan-Henning Fischer (10Ga) und Axel Preiss (10Gb).

Eigener Kopf statt ChatGPT

Grußworte und Beiträge kamen von Schulelternbeirätin Sandra Seibel und Schulsprecher Chris Kramer. Münsters Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) rief die Abgänger auf, sich bei ihrer künftigen Arbeit nicht auf Künstliche Intelligenz wie „ChatGPT“ zu verlassen, sondern „den eigenen Kopf einzuschalten“.

Beim großen Abgängerfest, das erstmals nach Corona wieder traditionell stattfinden konnte, mussten sich Lehrer in Duellen mit Schülern messen und zuvor bei einem „Reizwortspiel“ eine spontane Lehrerzimmerszene nachstellen. Und nach dem offiziellen Teil ging die Party für die Abgänger und Schulwechsler im kleinen Saal der Gersprenzhalle erst so richtig los ... re

Das wollten sich Mama und Papa freilich nicht entgehen lassen: Zur offiziellen Verabschiedung der Abgänger der Münsterer Schule auf der Aue waren etwa 300 Gäste in die Gersprenzhalle gekommen. © Privat

Die besten Zeugnisse Die Klassenbesten der Aue-Schule wurden mit Urkunden geehrt. In diesem Jahr erreichte Julie Gleitsmann aus der 10Ga mit 1,1 das beste Zeugnis ihres Jahrgangs. Mit der Note 1,2 wurde Milla Berwanger aus der 10Gb Klassenbeste. Hauptschülerin Diana Wahidi (9Ha) erreichte mit 1,2 das beste Zeugnis ihrer Klasse, Sabiren Abdillahi Hussein (9Hb) erreichte 1,3. Bei den Realschülern freute sich Aurelia Chanel Risplendente (10Rb) über die Traumnote 1,1, Ghazal Abdullah war mit 1,4 die Beste der 10Ra. Atakan Cakmak freute sich über seine Durchschnittsnote von 1,6, womit er der Beste der 10H war.