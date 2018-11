Altheimer Lädchen: An Ostern droht das Aus

Altheim - Münsters kleiner Ortsteil steht vor dem Verlust seines einzigen Lebensmittel-Geschäfts: Schon in wenigen Monaten droht die Schließung des Altheimer Lädchens. Von Jens Dörr

Trotz eines treuen Kundenstamms, hilfsbereiter Mitbürger und einer gut besuchten Infoveranstaltung zur Zukunft des Nahversorgers in der Kirchstraße im Juli nennt Lädchen-Betreiberin Felicitas Lauszat nun das nächste kritische Datum: „Bis Ostern machen wir auf jeden Fall weiter. Wenn wir bis dahin nicht investieren können, ist nach Ostern zu.“

Noch immer, auch nach einer Senkung der Ladenpacht durch den Vermieter, sind die Knackpunkte dieselben wie vor Monaten: Der Umsatz ist zu gering, die Fixkosten sind zu hoch. Für die Unternehmerin ist entscheidend, dass sie in den nächsten Wochen in eine Heizung, eine Klimaanlage und neue Kühltruhen investieren kann. Das Lädchen ist ungeheizt, „im Winter friere ich und im Sommer ist es wie in einer Sauna“, so Lauszat. Die Truhen mit der Tiefkühlware seien „einfach nur Stromfresser“. Sie leisten einen erheblichen Beitrag zu den monatlich 4500 bis 5000 Euro hohen Fixkosten.

Das Problem dabei: Lauszat, die das Lädchen seit 2009 unter großem persönlichen Einsatz und mit nur einer weiteren Mitarbeiterin betreibt und die sich trotz langer Tage und anstrengender Arbeit selbst ein im Grunde viel zu niedriges Gehalt auszahlen kann, hat kein Geld, um selbst zu investieren. „Es wäre nur dann möglich, wenn ich Heizung, Klimaanlage und moderne Kühltruhen komplett über Fördermittel finanziert bekäme.“ In Sachen Eigenkapital sei nach Jahren mit mageren Gewinnen „nichts da“.

Unterstützen bei der aus ihrer Sicht letzten Hoffnung für das Altheimer Lädchen könnte sie eine Gruppe von rund zehn Bürgern, die sich nach der Infoveranstaltung im Sommer gründete, der auch Münsters Bürgermeister Gerald Frank angehört und die bisher zweimal tagte. Dort machte man sich auch schon über Fördermittel Gedanken –etwa aus dem europäischen Leader-Programm oder vom Regionalmanagement des Landkreises. Aussicht auf konkrete finanzielle Hilfe hat Lauszat aktuell aber nicht. In ihren Augen drängt die Zeit, und andere Hoffnungsschimmer sind mittlerweile wieder erloschen.

Denn zunächst hatte sich der Fokus darauf gerichtet, dass das Altheimer Lädchen durch einen Standortwechsel größer und damit für die Kunden (zum Beispiel durch mehr regionale Produkte) attraktiver werden könnte. Am jetzigen Standort in der Kirchstraße stehen Lauszat nur 120 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, auf der auch noch zwei Verkaufstheken (eine für die extern bezogenen Backwaren, eine als Post- und Lotto-Annahmestelle) untergebracht sind. Bürgermeister Frank geht nach Gesprächen mit Branchenkennern davon aus, dass es in einem Ort wie Altheim und ohne örtliche Konkurrenz eher 300 Quadratmeter sein müssten.

Sowohl der ins Gespräch gebrachte Umzug ins Gustav-Schoeltzke-Haus als auch der aufs Volksbank-Areal werden dem Rathaus-Chef zufolge aber nicht weiter verfolgt. „Ein Umzug ins Schoeltzke-Haus ist sehr unwahrscheinlich. Die Bücherei müsste dann ins Obergeschoss umziehen, das Lädchen hätte trotzdem nur wenig mehr an Platz als jetzt. Das alles wäre zudem mit immensen Kosten verbunden. Unabhängig davon, dass es auch noch mit Blick auf die anderen Nutzer des Schoelzke-Hauses Probleme geben könnte.“ Auf dem Areal der ehemaligen Volksbank-Filiale „reicht die Fläche auch nicht, selbst wenn man es abreißt und was Neues baut“. Andere freie Objekte in zentraler Altheimer Lage seien nicht in Sicht.

Darüber hinaus wurden für einen Verbleib am jetzigen Standort Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung ersonnen, die Lauszat zufolge der Einkaufsrealität im Lädchen jedoch nicht standhalten würden. Ein Beispiel ist die Anregung eines größeren Angebots an „Unverpackt“-Lebensmitteln (zum Beispiel Nudeln und Nüsse zum Abfüllen in Mehrwegbehälter) nach dem Vorbild der „Unverpackt“-Läden, wie es zum Beispiel einen im urbanen Darmstädter Martinsviertel gibt und mit denen man umweltbewusste Kunden anlocken könnte. Lauszat ist sich jedoch sicher: „Unverpackt-Produkte sind nicht die, die bei mir gekauft werden.“

Das bei alledem zentrale Einkaufsverhalten der Altheimer habe sich im Zuge der Presse-Berichterstattung über die Not des Lädchens im Sommer zwar geändert, sagt Lauszat: „Aber nur kurzfristig. Einen Monat lang war mehr los, dann hat sich wieder der alte Trott eingeschlichen.“ Auch der Umzug der Bäckerei und Konditorei Klein ins Gebäude nebenan habe keinen Effekt gehabt. Wer einmal für eine Stunde im Laden steht – wie der Autor dieser Zeilen im Zuge des Interviews an einem Freitagnachmittag –, der sieht zwar, wie sich die Kunden die Klinke in die Hand geben und Lauszat ständig am Rennen ist. Problematisch ist der Betreiberin zufolge jedoch der weiterhin nur geringe Umsatz pro Einkauf: „Wenn Ihnen an der Kasse jeder nur fünf Euro in die Hand drückt, können Sie sich ausrechnen, was am Ende rauskommt.“

Letztlich stößt Bürgermeister Gerald Frank bei allen Anregungen der mit der Lädchen-Zukunft betrauten Arbeitsgruppe ins selbe Horn: „Die Altheimer müssen durch ihr Einkaufsverhalten zeigen, dass ihnen das Lädchen wichtig ist.“ Vorteile seien vorhanden, die Wege kurz, die Preise unter Einberechnung der Fahrtkosten in die umliegenden Märkte womöglich sogar günstiger – und das Altheimer Lädchen nicht zuletzt auch ein „sozialer Begegnungsort“.