Münsterer Pflegedienst Heymanns & Schneider ist verkauft

Carlo Schneider trennt sich von seinem Unternehmen

+ © Dörr Der alte und der neue Eigentümer des Ambulanten Pflegediensts Heymanns & Schneider aus Münster: Carlo Schneider (links) hat das Unternehmen vor wenigen Tagen verkauft, Marcus Mann es zusammen mit einem Kapitalgeber erworben. © Dörr

Der Ambulante Pflegedienst Heymans & Schneider aus Münster hat neue Eigentümer. Für Beschäftigte und Patienten soll sich nichts ändern.

Münster – Der Ambulante Pflegedienst Heymanns & Schneider aus Münster hat neue Eigentümer. Nach dem Tod von Roland Heymanns im April 2022 war bis vor wenigen Tagen Carlo Schneider alleiniger Besitzer der GmbH & Co. KG, die mit 75 Mitarbeitern eins der personell größten Unternehmen in der Gersprenz-Gemeinde ist. Jetzt hat Schneider den Verkauf an Marcus Mann und Abris Lelbach vollzogen. Für die Belegschaft und die 350 Patienten in Münster, Altheim, Eppertshausen und Dieburg ändert sich dadurch nichts.

Dies betont Carlo Schneider nicht nur in einem vorige Woche an die Kundschaft verschickten Schreiben, sondern auch im Gespräch mit unserer Mediengruppe. „Die Wahl für den neuen Eigentümer wurde sorgfältig abgewogen und mit dem Ziel getroffen, das Unternehmen als Ganzes zu erhalten“, sagt Schneider. Er habe „fünf bis sieben Bewerber mit ernstem Interesse gehabt“, seit vor gut einem Dreivierteljahr der Gedanke in ihm gereift sei, sich von seinem Pflegedienst zu trennen. Die Entscheidung für Mann und Lelbach sei dann „im Februar, März“ gefallen. Bis nun auch notariell alles über die Bühne gegangen sei, habe er den Schritt gegenüber dem – fast ausschließlich weiblichen – Team aus Krankenpflegerinnen, Krankenpflege-Helferinnen und Hauswirtschaftskräften allerdings geheim halten müssen.

Seit 1995 stetig gewachsen

Carlo Schneider, der gelernter Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin ist und vor seiner beruflichen Selbstständigkeit unter anderem sieben Jahre lang die Intensivstation des Darmstädter Alice-Hospitals leitete, gründete den Ambulanten Pflegedienst gemeinsam mit Roland Heymanns 1995. „Damals gehörten wir deutschlandweit zu den Pionieren in der Palliativpflege“, blickt der Münsterer zurück. Schnell wuchs die Firma, mit der man zunächst noch in Schneiders Haus in der Egerlandstraße begonnen habe, ehe man nach einer Zwischenstation auf 120 gemieteten Quadratmetern am Rathaus-Platz ins heutige, selbst gebaute, viel größere und 2000 bezogene Domizil im gewerblich geprägten Gebiet „Auf der Beune“ wechselte.

„Wir wollten nicht wachsen, wir wurden geschoben“, meint Carlo Schneider unterdessen und fügt an, es sei seinem Geschäftspartner und engen Freund Roland Heymanns und ihm nie um Größe gegangen. Einer der wichtigsten Arbeitgeber im Ort und ein zentraler Teil der regionalen Gesundheitsfürsorge wurde der Ambulante Pflegedienst dennoch. „Zeitweise sind wir sogar bis Rödermark gefahren“, erzählt Schneider. Inzwischen konzentriere man sich auf Münster, Eppertshausen und Dieburg, erhalte täglich neue Anfragen von Angehörigen Pflegebedürftiger aus diesen Kommunen und versuche – gleichwohl ziemlich am Anschlag – „mindestens aus Münster keinen abzulehnen“.

Daniel und Jonny Heymanns bleiben

Ins Geschäft involviert sind auch die Söhne des verstorbenen Roland Heymanns: Daniel Heymanns fungiert als Geschäftsführer, Jonny Heymanns leitet den operativen Bereich des Pflegediensts. Beide bleiben auch nach dem Verkauf im Unternehmen, wollten es aber nicht selbst übernehmen. Dies sollte ursprünglich ihr Vater tun, der fünf Jahre jünger als der 64-jährige Carlo Schneider war. Schneider ging Ende 2022 in Rente, befasste sich seither mit dem Verkauf.

Beim neuen Eigentümer Marcus Mann habe er „sofort ein gutes Gefühl gehabt“, sagt Schneider. Mann besitzt bereits drei weitere Pflegedienste in der Republik, setzt für sie zusätzlichen zu den lokalen Führungskräften einen Gesamtgeschäftsführer ein. Den Münsterer Pflegedienst nennt Mann ein „sehr gut geführtes Familienunternehmen, das gut läuft“. Auch aus Sicht von Carlo Schneider gibt es auf der Beune „nichts umzustrukturieren“.

Während Abris Lelbach vor allem als Kapitalgeber fungiert, hat sich Marcus Mann (der auch Geschäftsführer der Gesellschaft für Medizinische Intensivpflege und eines bayrischen Tochterunternehmens ist) mit derlei ebenfalls näher beschäftigt. Ergebnis: „Lediglich bei der Suche nach Personal und bei der Digitalisierung sehen wir noch Synergieeffekte, die wir im Verbund mit unseren anderen Pflegediensten heben können.“