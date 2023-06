Münsters Bürgermeister Schledt zum Anti-Gender-Beschluss

Joachim Schledt Bürgermeister © Dörr, Jens

In der öffentlichen Kommunikation der Gemeinde Münster wird seit einigen Wochen aufs Gendern verzichtet. In Leserbriefen und im Netz erhielt dies viel Zustimmung. Was sagt der Bürgermeister dazu?

Es war ein aufsehenerregender Beschluss, den die Münsterer Gemeindevertretung Ende März gefasst hatte: Die Kommune soll in ihrer externen Kommunikation, also etwa im Internetauftritt und in Pressemitteilungen, auf Genderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche verzichten. Gut zwei Monate später haben wir uns bei Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) über die Auswirkungen erkundigt.

Zwei Monate Verzicht auf Genderzeichen in Münster. Ändern Sie aktiv bestehende Internetseiten oder Schriftstücke entsprechend, oder nur neu hinzugekommene?

Bereits publizierte Schriftstücke und Artikel bleiben unverändert, nur Veröffentlichungen seit Beschlussfassung richten sich nach den neuen Regelungen. Alle alten Einträge zu überarbeiten, würde einen unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand bedeuten, beziehungsweise geht bei gedruckten Flyern beispielsweise gar nicht. Neuauflagen von Druckprodukten halten sich an die neuen Regelungen. Dies habe ich von Anfang an so kommuniziert, und darüber herrschte Einigkeit.

Ist das ein Mehraufwand für die Verwaltung?

Da „alte“ Veröffentlichungen bis Beschlussfassung nicht überarbeitet werden müssen, entsteht kein Mehraufwand für die Verwaltung.

Gibt es eine mehrheitliche Meinung unter den Bediensteten der Gemeinde zu dem Thema?

Die Meinungen zu dem Thema sind so vielfältig wie die Charaktere der Mitarbeitenden. Unabhängig von der persönlichen Einschätzung haben Beschlüsse der Gemeindevertretung jedoch Gültigkeit und werden umgesetzt – wie bei allen anderen Beschlüssen auch.

Wie waren die Reaktionen aus der Münsterer Bevölkerung?

Es sind kaum persönliche Reaktionen bei uns angekommen. Den einen oder anderen Leserbrief oder Diskussionen auf Facebook haben wir wahrgenommen, uns aber bewusst nicht eingemischt.

Warum?

Weil wir uns hier nur in der Rolle des Beobachters sehen und uns nicht in Diskussionen hineinziehen lassen wollten. Ein Genießer beobachtet und schweigt.

Laut Hessischem Städte- und Gemeindebund war die Aktion in Hessen bis dato einmalig, mittlerweile hat etwa auch Groß-Zimmern nachgezogen. Gab es Anfragen oder Reaktionen von anderen hessischen Kommunen?

Nein.

Gab es Kontakt mit dem Landkreis wegen einer möglichen Kollision mit dessen Gender-Leitfaden?

Es gab nach dem Beschluss natürlich einen internen Austausch unserer Gleichstellungsbeauftragten mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, die sich ohnehin im engen Austausch miteinander befinden.

Lassen Sie sich mittlerweile eine Stellungnahme zu dem Thema entlocken?

Nein, ich bleibe bei meiner Haltung: kein Kommentar. Das letzte Wort hatte die Gemeindevertretung, und die Entscheidung ist gefallen.

Das Gespräch führte

Ralf Enders

Genderzeichen wie Binnen-I, Sternchen, Unterstriche oder Doppelpunkte sind in Münster tabu. Symbo © dpa