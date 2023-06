Münster soll Grundsteuer C den Weg ebnen

Antrag in der Gemeindevertretung

+ © Häsler, Axel Wie viele unbebaute Grundstücke verbergen sich im Münsterer Ortsgebiet? Die Verwaltung soll dies prüfen, beantragt die SPD. Luftbild: Häsler © Häsler, Axel

Wohnraum und Gewerbeflächen sind knapp im Rhein-Main-Gebiet. Immer mehr Kommunen denken über die neu geschaffene Möglichkeit der Grundsteuer C nach, um baureife, aber unbebaute Grundstücke hierfür zu gewinnen. Auch in Münster soll dies nach dem Willen der SPD nun geschehen.

Münster – Eine ganze Reihe interessanter Anträge der Fraktionen steht auf der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung in Münster. Neben der Suche nach Gewerbeflächen im Gemeindegebiet (CDU-Antrag) geht es dabei am nächsten Montag, 3. Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses auch um die mögliche Einführung der Grundsteuer C in Münster. Die SPD hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Die neue kommunale Steuer ist ab 2025 möglich. Sie soll baureife Grundstücke und ungenutzte Wohnimmobilien durch einen gesonderten Hebesatz höher belasten. Die Ziele sind klar: Eigentümer ungenutzter Flächen und Häuser unter Druck setzen, dringend benötigten Wohnraum vor allem im Rhein-Main-Gebiet finden und Einnahmen generieren.

Nach dem Willen der Münsterer Sozialdemokraten soll zunächst geprüft werden, wie viele solcher Grundstücke und Immobilien es in Münster sowie den Ortsteilen Altheim und Breitefeld überhaupt gibt. „Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zu prüfen, wie viele unbebaute aber baureife Grundstücke bzw. ungenutzte Wohnimmobilien (sogenannte Schrottimmobilien) im gesamten Ortsgebiet vorhanden sind, die einer Grundsteuer C unterliegen würden“, lautet der Antrag. Die Ergebnisse seien der Gemeindevertretung bis Jahresende vorzulegen. Perspektivisch könnten diese in die Grundsteuer C münden.

In Dieburg ist die Prüfung bereits beschlossen

„Dieser Beschluss hätte aus unserer Sicht positive Effekte“, begründet Fraktionschefin Elke Müller das Ansinnen. Ziel sei vor allem „eine Baulandmobilisierung, welche den Flächenfraß durch Ausweisung immer weiterer Neubaugebiete reduziert.“ Zudem solle der „Verödung der Innenbereiche“ entgegengewirkt werden.

Auch andere Kommunen im Kreis Darmstadt-Dieburg denken über die Grundsteuer C nach. In Dieburg etwa hat sich das Stadtparlament bereits im Mai einstimmig dafür ausgesprochen, die Einführung zu prüfen.

In ganz Bayern dagegen wird es in absehbarer Zeit übrigens keine Grundsteuer C geben, weil die Freien Wähler als Teil der Staatsregierung vehement dagegen sind. Kritik an der neuen Steuer üben in Hessen auch der Eigentümerverband Haus & Grund und der Bund der Steuerzahler.