Investorensuche für Münsterer Hallenbad gescheitert

Von: Jens Dörr

Bürgermeister Joachim Schledt © Dörr, Jens

Kein privater Investor interessiert sich für das Areal des maroden Münsterer Hallenbads. Wie‘s weitergeht, ist ungewiss.

Münster – Seit Sommer 2018 ist das Münsterer Hallenbad wegen etlicher technischer und baulicher Mängel geschlossen. Seine Nutzer und alle, die es mal werden wollten, müssen sich nun wohl damit abfinden, dass sie in der Gersprenz-Gemeinde auch künftig nicht mehr schwimmen können: Nach der gescheiterten Suche nach einem privaten Investor in den vergangenen Wochen ist der Traum vom neuen Bad nahezu sicher ausgeträumt. Die vermeintlichen anderen Lösungen sind bei näherem Hinsehen unrealistisch.

Im Frühjahr hatte Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) den „nächsten Planungsschritt“ angekündigt und damit noch mal Hoffnung geweckt, dass die klamme Kommune den Gordischen Knoten durchschlagen könnte. Auf der einen Seite steht eine Multimillionen-Ausgabe entweder für die Sanierung des alten Bads oder einen Neubau, auf der anderen Seite die angespannte Haushaltslage, die auf absehbare Zeit keine Großinvestitionen in freiwillige Leistungen wie eine Freizeitstätte erlaubt und in der Schledt ebenso wie die politische Mehrheit keine ausufernde Verschuldung wollen.

Kleines Schwimmbecken war der Plan

Nun ist klar, welchen Ansatz der Verwaltungschef zuletzt verfolgte. „Ziel war, jemanden zu finden, der das Hallenbad-Grundstück erwirbt“, sagt Schledt. „Dieser Investor hätte dort Wohnbebauung machen dürfen, uns zugleich aber auch ein Schwimmbecken bauen sollen.“ „Schwimmbecken“, denn eine Dimension wie jene im bisherigen Bad mit Schwimmerbecken, separatem Nichtschwimmerbecken und einer Sauna hielt er ohnehin für übertrieben.

„Mir geht es immer um das Machbare“, betont Schledt. Mit Blick auf ein neues Bad habe er deshalb drei Zielgruppen identifiziert, für die ein Becken in Münster besonders wichtig wäre: „Erstens Kinder, die schwimmen lernen wollen; zweitens Leute, die schwimmen wollen und nicht so mobil sind, dass sie zum Beispiel in die Hallenbäder nach Dieburg und Groß-Zimmern fahren können; und drittens Anbieter und Nutzer von therapeutischen Anwendungen im Wasser.“

Wohnen und schwimmen

Sie alle hätten zumindest im Rahmen einer „kleinen“ Lösung eine neue Wassersport-Heimat auf dem jetzigen Grundstück des 1971 eröffneten und seit fünf Jahren außer Betrieb genommenen Hallenbads finden sollen. „Es war mein Traum, Schwimmen und Wohnen in Münster an einem Ort zu vereinen“, so Schledt. Das Areal mitsamt der Parkplätze ist mehr als 5 000 Quadratmeter groß, hätte neben einem kleinen Bad genug Raum für mehrere Wohnhäuser geboten, über deren Vermarktung ein Bauträger das öffentliche Schwimmbecken nach der Vorstellung der Gemeinde hätte mitfinanzieren können. Gebraucht wird das alte Bad derzeit (außer zum Parken) nur als Standort einer Heizung, die das benachbarte „Haus der Kinder“ und die Kennedy-Grundschule mitversorgt, sowie als Interimsstandort der Kita „Sonnenblume“.

Die Offerte einer Entwicklung zum Wohngebiet mit kleinem Bad machte die Gemeinde Münster ab Anfang Mai vier Wochen lang in der Hessischen Ausschreibungs-Datenbank, auf der Kommunen solche Vorhaben veröffentlichen und Projektentwickler darauf aufmerksam werden können. Anfang Juni endete dort die Bekanntmachungsphase für das Grundstück an der Darmstädter und Stettiner Straße – mit einem ernüchternden Ergebnis: „Es hat sich kein einziger Interessent gemeldet“, berichtet Schledt. Mehr noch: „Ich habe auch zwei regionale Investoren angerufen, von denen ich mir vorstellen konnte, dass sie es verwirklichen können.“ Nach Informationen unserer Zeitung war auch die F+R Projektbau GmbH aus Roßdorf darunter, die im Auftrag des Wassersportvereins das neue Dieburger Hallenbad gebaut hat. Beide hätten aber ebenfalls abgewinkt.

Prinzip Hoffnung

Und nun? Eine Verwaltungsvorlage pro Abriss des alten Bads (Kosten im hohen sechsstelligen Bereich) ist erst mal nicht geplant. „Eine Sanierung des alten Hallenbads noch mal zu prüfen, entbehrt jeder Kompetenz“, baut Joachim Schledt einem etwaigen Anlauf (der aus Reihen der Münsterer SPD kommen könnte) vor. Ein Bad in kommunaler Eigenregie zu bauen, bleibe selbst bei üppigen Zuschüssen von Land und Bund illusorisch. Trotzdem sei er „noch nicht so weit, das Thema Hallenbad zu begraben“, fügt der Bürgermeister an. Einen neuen Plan hat er jetzt aber nicht mehr, es regiert nur noch das Prinzip Hoffnung: „Meine Großmutter hat immer gesagt: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.“

Mängel wie dieses gegen den Brandschutz verstoßende Loch in der Wand (rechts oben neben der Notausgangs-Beleuchtung über der Brandschutztür) haben dem Hallenbad 2018 den Garaus gemacht. © Dörr

Trübe Aussichten: Am mehr als 5 000 Quadratmeter großen Grundstück mit dem Münsterer Hallenbad hat bislang kein Investor Interesse gezeigt. Der Traum vom neuen Bad scheint ausgeträumt. © Dörr, Jens