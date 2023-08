Industriegleis in Dieburg 50 Jahre alt

Autoteile kommen täglich mit der Bahn

+ © zww Endstation fürs Industriegleis ist inzwischen auf der Höhe des Volkswagen-Vertriebszentrums. Einst war das Gleis weiter in Richtung Münster durch die Unterführung unter der damals neuen B 45 gelegt worden. Doch hatten sich keine weiteren Betriebe angeschlossen, sodass es vor etwa einem Jahrzehnt wieder abgebaut wurde. © zww

Vor 50 Jahren ließ Dieburg Schienen ins Industriegebiet Richtung Münster legen. Heute werden sie nur noch vom OTLG-Lager genutzt.

Dieburg – Vor einem halben Jahrhundert, in den Jahren 1972/73, als Ludwig Steinmetz in der Endphase seiner dreißigjährigen Amtszeit im Dieburger Rathaus Bürgermeister war, wagte die damals nicht unbedingt dynamisch wirkende Schul- und Behördenstadt einen mutigen Schritt in eine von Handel und Wirtschaft orientierte Zukunft: Sie ließ ein Industriegleis anlegen, das vom Bahnhof auf einer Länge von 1,2 Kilometer in das benachbarte Industrie- und Gewerbegebiet Richtung Münster führt. Eine weit und breit einmalige Investition in der damaligen Zeit.

Die Dieburger Kommunalpolitiker planten damit recht groß. Und sie hatten recht. Denn die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe entwickelte sich dynamisch. Die Betriebe dehnen sich inzwischen im Norden von Dieburg auf einer Fläche von mehr als 100 Hektar aus, wo es mit der Münsterer Gemarkung verschwimmt. Das Dieburger I-Nord, wie es genannt wird, hat sich bereits seit Jahrzehnten bis an die südlichen Wohngebiete der Nachbargemeinde vorgeschoben.

Alle Teile kommen per Bahn

Nicht in Erfüllung gingen allerdings in erhofften Umfang die verkehrstechnischen Erwartungen, die in das Industriegleis gesetzt wurden. Lediglich das OTLG-Vertriebszentrum Rhein-Main des VW-Konzerns nutzt seit Jahren noch das Industriegleis – das allerdings recht intensiv.

„Alles für unsere Lager wird täglich mit der Bahn angeliefert“, so die Auskunft aus der Geschäftsstelle, in der rund 400 Mitarbeiter tätig sind. Das OTLG-Vertriebszentrum Rhein-Main ist damit einer der wichtigsten Arbeitgeber in Dieburg.

Just zur selben Zeit, da das Vertriebszentrum des Autobauers seinen Betrieb aufnahm, konnten bereits Waggons auf dem neuen Industriegleis rollen, also termingerecht kann man sagen. Vom Vertriebszentrum Rhein-Main aus werden rund 540 Partnerbetriebe in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Saarland beliefert. Und das mit täglich mit bis zu 25 000 Auftragspositionen der Automarken VW, Audi, Skoda und Seat. Auf einer Logistikfläche von 68 000 Quadratmetern sind ständig rund 77 000 Teile für die Auslieferung griffbereit. Wobei für die Auslieferung Lastwagen und Trucks eingesetzt werden, damit diese zielgenau, flexibel und auch „just in time“ abgewickelt werden kann. Die an Schienen gebundene Bahn kann da nicht mithalten, sie hatte bei größeren Transporte über längere Strecken ihre Vorteile.

Anreiz zur Ansiedlung

Als vor 50 Jahren das Industriegleis errichtet wurde, wollte die Stadt damit Unternehmen einen weiteren Anreiz zur Ansiedlung im Dieburger Industriegebiet bieten und ebenso mehr Spielraum im logistischen Bereich. Und tatsächlich schlossen sich in den Anfangsjahren etwa auch der „Holzhof“, die „Hydrotherm“ und der „Stoffmarkt Rüth“ an das Industriegleis an. Aber diese Betriebe nahe der Lagerstraße, deren Verlauf das Industriegleis weitgehend folgt, bestehen längst nicht mehr. Und andere große Betriebe, die nördlich der Unterführung an der Lagerstraße unter der vierspurig ausgebauten Bundesstraße 45 entstanden, schlossen sich gar nicht erst an das Industriegleis an, wie etwa das „Dachziegelwerk Nelskamp“ oder „Glas-Lerchenmüller“.

Dabei war das Industriegleis nach Norden hin durch die Unterführung unter der B 45 verlängert worden. Vor knapp einem Jahrzehnt aber war dann das Gleis entlang der Lagerstraße noch vor der Unterführung abgebaut und stattdessen die Fahrbahn unter der der Unterführung verbreitert worden.

Kein Abstellgleis

Um diese Zeit wurde auch das Industriegleis mit einem Kostenaufwand von rund 600 000 Euro saniert. Das Land gewährte der Stadt dazu eine Finanzhilfe von 240 000 Euro. Es wurden Schwellen erneuert, teils auch Gleise ausgetauscht.

Zum Industriegleis gehört auch eine 300 Meter lange Ausweich- und Überholspur, obwohl auf der Strecke nicht von Massenverkehr die Rede sein kann. Aber ein Abstellgleis ist es trotzdem nicht geworden, obwohl man bei der Errichtung vor 50 Jahren höhere Erwartungen in die Investition gesetzt hatte. zww