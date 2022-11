Bar bezahlen im Münsterer Rathaus nicht mehr möglich

Von: Ralf Enders

Münster – Die Gemeinde Münster tritt zum 1. Januar, dem Zweckverband „Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg“ bei. Dadurch ändern sich auch die Kontoverbindungen, wie die Verwaltung mitteilt. Die bekannten Bankkonten werden zum 31. Dezember geschlossen. Welche Änderungen dies im Detail mit sich bringt und was die Bürger nun beachten müssen, hat Münsters Pressesprecherin Meike Mittmeyer-Riehl zusammengetragen.

Welche Zahlungen sind von den Änderungen betroffen?

Von dem Kontowechsel sind alle Zahlungen betroffen, die die Bürger bisher an die Gemeindekasse geleistet haben, also etwa Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Kita-Gebühren oder Pacht.

Wie sind die neuen Kontoverbindungen der Gemeinde ab 1. Januar 2023?

Nach dem Jahreswechsel sind alle Zahlungen ausschließlich auf eines dieser beiden Konten der Gemeinschaftskasse zu leisten:

- Sparkasse Dieburg: DE58 5085 2651 0083 3039 25

- Sparkasse Darmstadt: DE86 5085 0150 0000 5482 00

Welches der beiden Konten genutzt wird, ist den Bürgern überlassen, das Geld kommt auf beiden an der richtigen Stelle an. Die bisher bekannten Bankkonten werden zum 31. Dezember geschlossen.

Ich habe der Gemeinde Münster eine Einzugsermächtigung (Bankeinzug, SEPA-Lastschriftmandat) erteilt. Was muss ich tun?

Einzugsermächtigungen, die der Gemeindekasse Münster erteilt wurden, sind weiterhin gültig. In diesem Fall müssen die Bürger nichts tun, der Wechsel erfolgt automatisch.

Ich habe bei meiner Bank Daueraufträge an die Gemeinde eingerichtet. Was muss ich tun?

Eingerichtete Daueraufträge müssen aktiv bei der jeweiligen Bank geändert werden. Mittmeyer-Riehl: „Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung und teilen Sie ihr die neuen Kontoverbindungen (siehe oben) mit, bzw. ändern Sie die Kontoverbindungen im Dauerauftrag per Online-Banking.“

Was passiert, wenn ich meiner Bank die Änderung der Kontodaten nicht rechtzeitig mitteile?

Sollte die Zahlung ab dem 1. Januar auf eines der alten Konten angewiesen werden, kann sie durch die Bank nicht verbucht werden und kommt an den Bürger zurück. Die Forderung wird laut Gemeinde dann unter Umständen kostenpflichtig angemahnt. Die Bürger sollen also rechtzeitig an die Neuerung denken.

Ich nutze den Bankeinzug noch nicht, möchte im neuen Jahr aber gern eine Einzugsermächtigung erteilen. An wen muss ich mich wenden?

Wer den Bankeinzug nutzen möchte, kann sich ab dem 1. Januar an die Gemeinschaftskasse wenden: Brunnenweg 15 64331 Weiterstadt. z 06150 1704060. Auch im Rathaus liegen entsprechende Formulare bereit, und online ist das Dokument ebenfalls zu finden: » muenster-hessen.de/ buergerservice-verwaltung/formulare (dort unter dem Buchstaben „E“ „Einzugsermächtigung“.

Kann ich Zahlungen weiterhin bar bei der Gemeindekasse durchführen?

Nein, Bareinzahlungen im Rathaus sind durch den Beitritt zur Gemeinschaftskasse nicht mehr möglich.

Ich habe noch Fragen, wen kann ich kontaktieren?

Für Fragen stehen den Bürgern Anja Schulte, z 06071 3002-134, oder Juliane Kurth, z 06071 3002-136 zur Verfügung. E-Mail: gemeindekasse @muenster-hessen.de. re