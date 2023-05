Ein Barfußpfad für den Bürgerpark in Münster

Von: Jens Dörr

Der Bürgerpark in Münster bekommt neben Spielplatz (vorne), Minigolf (hinten links) und „Mumbelhütt“ (hinten rechts) eine weitere Attraktion: einen Barfußpfad. © dörr

In der jüngsten Sitzung ist über einen Barfußpfad im Bürgerpark Münster diskutiert und über das Frankenbach-Gelände informiert worden.

Münster – „Wie man sich über nackte Füße so streiten kann ...“, konstatierte Jörg Schroeter (FDP) in der jüngsten Sitzung der Münsterer Gemeindevertreter, nachdem sich die Fraktionen von CDU, SPD und ALMA-Die Grünen im Rathaus bereits eine halbe Stunde lang über einen Antrag der Union gezankt hatten. Selbst in diesem bekannt emotionalen Gremium – die Debattenkultur hat sich besonders wegen des weiter spürbaren Grabens zwischen CDU und SPD auch seit der vergangenen Kommunalwahl nicht großartig verbessert – war nur bedingt zu erwarten gewesen, dass ein Barfußpfad derart die Gemüter erhitzen würde. Einen solchen Pfad mit verschiedenen Belägen wie Kies und Mulch als Attraktion für Kinder, aber auch gesundheitsfördernde Maßnahme für alle mit Knick-, Senk und Spreizfüßen wollen die Christdemokraten im Bürgerpark anlegen lassen. Was nach einigem Hickhack auch geschehen wird.

Entgegen ihrem ursprünglichen Antrag ließ sich die CDU darauf ein, dass die Gemeinde dafür keine eigenen Mittel vorsehen muss und die Maßnahme komplett aus Förder- und Sponsorengeldern finanziert werden soll. Dies werde „zu 99,9 Prozent“ gelingen, war sich Fraktionsvorsitzender Thorsten Schrod sicher. Auch Monika Grimm, die für die CDU eindringlich um Zustimmung für das Vorhaben warb, deutete an, dass ihre Fraktion schon Unterstützer an der Hand habe.

Grimm lag es zudem am Herzen, den Antrag nicht dahingehend zu zerreden, dass der Barfußpfad letztlich doch nicht in den Bürgerpark komme. Die SPD wollte, dass der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss über den Standort für einen oder mehrere solcher Pfade beschließt und konnte sich auch die Freizeitzentren in Münster und Altheim dafür vorstellen. Grimm wieder stellte die zentrale Lage des Bürgerparks als Argument für genau diesen Standort heraus und sah den Pfad auch als abrundende Ergänzung des bestehenden Angebots für alle Generationen mit Spielplatz, Minigolf-Anlage und „Mumbelhütt“.

Auch ALMA-Grünen wollten den Gemeindevorstand erst mal prüfen lassen, ob andere Grundstücke für den Pfad in Frage kämen. Grimm bezeichnete die sehr kurzfristig eingereichten Anträge als „hingerotzt“, was später Gremiumsvorsitzender Marcus Milligan (ebenfalls CDU) rüffelte. Grimm sah „Methode“ darin, CDU-Anträge in Zweifel zu ziehen oder in den Ausschüssen auf die lange Bank zu schieben – egal wie sinnvoll sie für Münster seien. SPD und ALMA-Die Grünen wiesen das natürlich von sich, zogen ihre Änderungsanträge letztlich aber zurück. Der Beschluss pro Barfußpfad im Bürgerpark fiel dann einstimmig; dank der angepeilten privaten Finanzierung könnte er vielleicht noch in diesem Jahr angelegt werden.

Infos zur Kita St. Michael in Münster

Zudem informierte Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) über Neuigkeiten zu zwei der größten Münsterer Projekte der kommenden Jahre. Zur Kita St. Michael teilte Schledt mit, dass die Ausschreibungsunterlagen für die Architektenleistungen für den Container-Kindergarten (der während des Neubaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße andernorts ein Interimsdomizil schaffen soll) vorbereitet seien und nun der Zentralen Vergabestelle des Landkreises vorlägen. Ab dem Moment der Rückmeldung könne man die Planungsleistungen ausschreiben.

Zum Frankenbach-Gelände, das im Südwesten zu einem reinen Gewerbegebiet entwickelt werden soll, verkündete Schledt, dass die Hessische Landgesellschaft ein Ingenieurbüro mit der Planung, Vorbereitung und Überwachung der Abbrucharbeiten beauftragt habe. Der im Januar bei der Bauaufsicht des Landkreises gestellte Abbruchantrag sei allerdings noch nicht genehmigt. Zurzeit werde die Vergabe der Arbeiten vorbereitet. Der Bürgermeister rechnete damit, dass der Abriss der Gebäude im August oder September beginnen dürfte. Die Ausschreibung der stadtplanerischen Leistung zu diesem wichtigen, weil in Sachen Unternehmensansiedlung potenzialreichen Münsterer Areal soll „in den nächsten Wochen“ erfolgen. (Jens Dörr)