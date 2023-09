Christliche Gemeinde in Münster wächst

Von: Jens Dörr

Ein Paradies für Baumeister: Bei den Ferienspielen der Christlichen Gemeinde Münster konnten 30 Kinder eine Woche lang mit 40 000 Bauklötzen werkeln. Seit 1997 gibt es die freikirchliche Gemeinde, die ihre theologischen Wurzeln in der Reformation hat. © Dörr

Stetiges Wachstum und ein niedriges Durchschnittsalter erfreuen die Christliche Gemeinde in Münster. Zu den Ferienspielen dieser Tage hat sich den Kindern einiges geboten.

Münster – Mit einem außergewöhnlichen Angebot hat die Christliche Gemeinde Münster 30 Jungen und Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren eine Woche der Sommerferien versüßt: Sie durften im Gemeindedomizil im Gewerbegebiet „Auf der Beune“ unter Betreuung und Anleitung mit sage und schreibe 40 000 Bauklötzen werkeln. Entsprechend mächtige Bauwerke kamen heraus.

Die Klötze hatte die Gemeinde eigens für ihre Ferienspiele geliehen. Angeliefert wurde das Material mit einem Gesamtgewicht von sieben Tonnen in 140 Boxen. „Weil die Papas und Opas bestimmt auch Lust haben, mal in so vielen Bauklötzen zu wühlen, haben wir zum Abschluss einen Papa-Opa-Kind-Tag organisiert“, lachte Alysa Pelletier, eine der sechs Betreuerinnen und Betreuer, die helfenden Hände in der Küche nicht eingerechnet.

„Biblische Wahrheiten mitgeben“

Die Kinder, die teilnahmen, gehören überwiegend, aber nicht ausschließlich der Christlichen Gemeinde an. „Jedes Kind durfte einen Freund mitbringen“, so Pelletier. Aufgeteilt in drei Altersgruppen, begann jeder Tag mit einer kindgerechten Bibelgeschichte, in der mitunter auch der Bezug zu den späteren „Bauarbeiten“ hergestellt wurde. „Am Donnerstag ging es zum Beispiel um die Stadtmauer von Jerusalem, um Zerstörung und Wiederaufbau, auch um die generelle Funktion einer Stadtmauer“, sagte Pelletier, die als Geschichtslehrerin arbeitet. Die ältesten Kinder lasen die Bibelstellen dabei selbst. „Wir versuchen, biblische Wahrheiten mitzugeben.“

Neben Häusern, Brücken und ganzen Forts versuchten sich die jungen Baumeister dann beispielsweise auch im Nachbau des Tempels Salomons oder des Babylonischen Turms. Daneben standen Malen, Toben und Wasserspiele auf dem Programm. Auch ein Mittagessen erhielten die Kinder, deren Familien für die Teilnahme nur einen symbolischen Beitrag zahlen mussten, täglich. Am Samstag stand auch ein Ausflug zu einer Kiesgrube bei Babenhausen an.

7 000 Kilo Bauklötze

Tags drauf mussten 7 000 Kilo Bauklötze wieder aus dem Gemeinderaum verschwunden sein: Am Sonntag wurde er wieder für den Gottesdienst der 160 Gemeindemitglieder, die vor allem in Münster und Altheim, aber auch in Eppertshausen, Dieburg und Groß-Zimmern wohnen, benötigt. Seit sich die Gemeinde 1997 aus einem Haus-Bibelkreis entwickelte, ist sie stetig gewachsen. „2004 war unsere Gemeinde bereits 40 Personen groß“, blickt Carlo Schneider auf die Anfänge zurück.

Der Münsterer Unternehmer, der kürzlich den Pflegedienst Heymanns und Schneider in neue Hände gab (wir berichteten), ist seinerseits von Beginn an dabei. 2005 baute die Gemeinde auf einem 1 500 Quadratmeter großen Grundstück auf der Beune, finanzierte dies wie alle ihre Aktivitäten durch freiwillige Spenden (Kirchensteuer zahlen die Gläubigen der freikirchlichen, auf den theologischen Wurzeln der Reformation gewachsenen Gemeinde nicht) und hatte laut Schneider „das Ding nach 15 Jahren abbezahlt“.

Durchschnittsalter von 35 Jahren

Mittlerweile kommt die junge Gemeinde, in der das Durchschnittsalter bei 35 Jahren liegt, in manchem – von einem halben Dutzend „Moderatoren“ im Wechsel durchgeführten – Gottesdienst bereits an ihre Kapazitätsgrenze. Die Sorgen vieler evangelischer und katholischer Gemeinden, in denen nur noch wenige Menschen zur Andacht kommen, hat die Christliche Gemeinde nicht. Reichten ganz am Anfang noch der Keller eines Privathauses und dann fünf Jahre lang ein Raum der Münsterer Langsmühle aus, so wird es heute beim Gottesdienst recht eng. Fast alle Mitglieder sind jedes Mal dabei, „wobei es bei uns nicht die klassische Mitgliedschaft gibt“, wie Schneider anmerkt. „Jeder weiß aber, wer dazu gehört.“

Enorm wichtig sei der bibeltreuen Gemeinde neben Luthers Leitsätzen und dem Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus auch der irdische soziale Zusammenhalt, stellt Carlo Schneider heraus: „Wir haben Menschen aus allen Schichten bei uns, und jeder gibt freiwillig das, was er kann, jeder hilft jedem. Das Persönliche ist bei uns einfach anders gegeben als in den Großkirchen.“

Alysa Pelletier ergänzt: „Die Bibel fordert uns auf, aufrichtig und ehrlich zu sein.“ All das versucht die formal als Ortsgruppe des Vereins für Mission und Diakonie organisierte Gemeinde permanent und konsequent zu leben. Ein aktuelles Beispiel ist die Aufnahme vieler ukrainischer Flüchtlinge. „Ich glaube, die Familien unserer Gemeinde haben an die 80 Ukrainer untergebracht“, überschlägt Schneider.

Auf der Beune hat sich die Christliche Gemeinde Münster ihr Domizil geschaffen. Inzwischen ist es abbezahlt, allein durch Spenden. © Dörr