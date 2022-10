Dieburg: Martinsmarkt öffnet im November mit 121 Ständen

Von: Jens Dörr

Teilen

Es ist das größte Event im ganzen Landkreis: Der Dieburger Martinsmarkt öffnet im November – und erreicht mit 121 Ständen neue Dimensionen.

Dieburg – Vom 4. bis 6. November steigt der 36. Dieburger Martinsmarkt des Gewerbevereins – und damit eine der alljährlich meistbesuchten Veranstaltungen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der Mix aus herbstlichem Markt in der ganzen Innenstadt, mittelalterlichem Treiben im Fechenbach-Park, verkaufsoffenem Sonntag (13 bis 18 Uhr) und allerlei kulturellen, kunsthandwerklichen und kulinarischen Akzenten dürfte erneut Tausende Menschen anlocken.

Dieburger Martinsmarkt: Vorbereitungen laufen – kann man „nicht einfach aus den Ärmeln schütteln“

Von derzeit 121 Teilnehmern, mit denen sich der Gewerbeverein vertraglich auf einen Stand geeinigt hat, berichtet in diesen Tagen Verena Anthofer. Sie fungiert in diesem Jahr erstmals als alleinige Marktmeisterin und hat in dieser Funktion Alois Ostner abgelöst. Der Kaufmann hatte das aufwendige Ehrenamt mehr als drei Jahrzehnte lang mit Akribie ausgeführt und damit einen enormen Beitrag geleistet, das Event groß, den örtlichen Einzelhandel stärker und Dieburg attraktiver zu machen.

Schon 2021, als die meisten Großereignisse coronabedingt noch ausfielen, der Gewerbeverein den Markt (ohne nennenswerte Effekte beim regionalen Infektionsgeschehen) nach einjähriger Pause aber schon wieder durchzog, hatte Anthofer als Co-Marktmeisterin an Ostners Seite wichtigen Anteil an der Planung und Durchführung unter den damals komplizierten Bedingungen.

Die neue Marktmeisterin des Gewerbevereins: Verena Anthofer. © -

Die haben sich nun wieder normalisiert. Eine Herkulesaufgabe, die auch Anthofer rein ehrenamtlich stemmt, bleibt der Martinsmarkt für die Macherin an der Spitze trotzdem. Wobei sich die 49-Jährige, die aus Köln stammt und seit 2009 in Dieburg lebt, ungeachtet ihrer exponierter Stellung als Teamplayerin versteht: „Ohne die Hilfe von Alois Ostner, Isabella Rödler und Evelin Allmann könnte ich das nicht machen“, zählt sie neben dem Ex-Marktmeister auch die Geschäftsführerin (Rödler) und die Vorsitzende (Allmann) des Gewerbevereins als wichtige Mitstreiterinnen auf. Schließlich habe der Markt eine Dimension, dass man seine Vorbereitung als Neuling „nicht einfach aus dem Ärmel schüttelt“.

Martinsmarkt in Dieburg: Lokale Teilnehmer vervollständigen das Event

Dann geht sie konkret auf den lokalen Anteil ein, abgesehen natürlich von den vielen (auch am Marktsonntag) geöffneten Geschäften und Gaststätten im Zentrum: „16 der 121 Teilnehmer kommen aus Dieburg“, fasst Anthofer zusammen. „Neu dabei sein wird die Freiwillige Feuerwehr am Kirchplatz, nicht mehr dabei sind die Dieburger Musikanten.“ Dieser Verein, der auf dem Marktplatz immer einen der stimmungsvollen Stände betrieb, hat (wie berichtet) seine Auflösung zum Jahresende beschlossen. „Andere Teilnehmer aus Dieburg sind beispielsweise die Fastnachtsgruppen Trottwaklobber, Schelleklobber und die Prinzengarde.“

Kunsthandwerk ist eines der prägenden Elemente des Martinsmarkts. © -

Aus der Nachbarschaft, aus Eppertshausen, wo die letzte große Sause erst vor wenigen Tagen zu Ende ging, kommt derweil die Band „Saytensprung“, die am Martinsmarkt-Wochenende auf der Bühne vor dem Rathaus spielen wird. Dort findet am Freitag, 4. November, um 15 Uhr auch die Eröffnung statt. Am Samstag, 5. November, beginnt der Markt um 10 Uhr, am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr. Am Freitag- und Samstagabend ist in der Regel deutlich länger etwas los als „nur“ bis zum offiziellen Ende der Marktzeit um 21 Uhr.

Viele Attraktionen beim Dieburger Martinsmarkt: Kinderkarussel, Riesenrad oder Mühlturm

Im Park wird die mittelalterliche Gruppe „Tamburo bant Skaldar“, die 2021 debütierte, vor dem Schloss zu finden sein. In der Nähe wird man häufig auch den Altheimer Armin Probst antreffen, der sich als Graf von Mauterndorf und Marktvogt gewandet und wieder den historischen Markt koordiniert. Zu den weiteren Attraktionen des 36. Dieburger Martinsmarkt gehören drei Kinderkarussells, das Riesenrad und die historische Münzprägung (diesmal mit einer Marktplatz-Ansicht als Motiv) am Rathaus sowie die Öffnung des historischen Mühlturms am Amtsgericht durch den Heimatverein (Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr).

Auf dem Dieburger Martinsmarkt war schon 2021 nur noch wenig von Corona zu spüren, wie dieses © Dörr

Das Abschlusskonzert in der Stadtpfarrkirche am Sonntag um 20 Uhr gestaltender Dieburger Gospelchor „Resta Con Noi“ unter Leitung von Lothar Oberle und eine Band. (Jens Dörr)