Werner Ellermann erforscht den früheren Münsterer NSDAP-Funktionär Karl Roßkopf

„Ein gewandelter Mensch“

Werner Ellermann hat sich tief in die Geschichte des vermeintlichen Nazis gewühlt.

Ein spannendes Stück Ortsgeschichte: Der Münsterer Werner Ellermann hat eine Arbeit über den früheren NSDAP-Funktionär Dr. Karl Roßkopf geschrieben. Und der war alles andere als ein typischer Nazi.

Münster – Die Schublade mit alten Familienfotos – jeder kennt sie. Ab und zu schaut man sie an, und die Kommentare dazu reichen von „Weißt du noch?“ bis „Keine Ahnung, wer da drauf ist“. Mit Letzterem wollte sich der Münsterer Werner Ellermann in einem Fall jedoch nicht zufriedengeben und hat intensiv nachgeforscht. Herausgekommen ist ein spannendes Stück Münsterer Ortsgeschichte, das der pensionierte Lehrer „nur für den eigenen Bedarf“ niedergeschrieben hat. Es beschäftigt sich mit dem ehemaligen Ortsgruppenleiter der Nazi-Partei NSDAP in der Gemeinde. „Dr. Karl Roßkopf – Einer von uns?! Ein Foto und seine Geschichte“ hat der 73-jährige frühere Lehrer für Politologie und Philosophie an der Offenbacher Marienschule, seine 41 Seiten starke Arbeit betitelt.

Das alte Foto, das die Neugier Ellermanns geweckt hatte, stammt aus dem Besitz seiner Frau Christine. Es zeigt eine Kranzniederlegung am 2. August 1936 zur Einweihung des Kriegerdenkmals am heutigen Platz des Friedens, der damals „Adolf-Hitler-Platz“ hieß. Zwei Männer schreiten durch die Reihen der Soldaten. Der eine in Uniform. Er trägt einen Kranz mit der Aufschrift „Den gefallenen Helden / NSDAP Ortsgruppe Münster“. Der andere in Zivil. Er geht ein paar Meter im Hintergrund. Der Zivilist ist Christine Ellermanns Großvater Hermann Joseph Haus, damals Bürgermeister von Münster und – man höre und staune, aber das ist eine andere Geschichte – Sozialdemokrat. Beim Kranzträger jedoch mussten alle passen: „Keine Ahnung, wer das ist“.

Spuren eines Lebens

Nach unzähligen Stunden akribischer Recherche unter anderem im Hessischen Staatsarchiv und alten Ausgaben der „Starkenburger Provinzial-Zeitung“, eine Vorgängerin des heutigen „Dieburger Anzeiger“, fand Werner Ellermann heraus: Den Kranz trägt Dr. Karl Roßkopf. Er war Ortsgruppenleiter der NSDAP in Münster, aber alles andere als ein Vorzeige-Nazi. Die Spuren seines Lebens sind in Münster, Darmstadt und Gründau zu finden.

„Karl Roßkopf war von 1934 bis 1939 der Ortsgruppenleiter der NSDAP in Münster. Geboren wurde er 1909 in Münster als Sohn des Josef Lorenz Roßkopf, der dort eine Baustoff- und Holzhandlung betrieb. In Münster war er ,dem Amme Lorenz sein Karl’“, heißt es in Ellermanns Arbeit. Nach dem Abitur studierte Roßkopf Medizin. Unter anderem in Gießen, wo er einen nationalsozialistischen Studentenbund gründete. „Schon relativ früh“, 1929, sei er der NSDAP beigetreten und 1936 Ortsgruppenleiter in Münster geworden.

Spruchkammerakte wichtigstes Recherche-Instrument

Eine ergiebige Quelle für Ellermanns Nachforschungen war die sogenannte Spruchkammerakte aus dem Hessischen Staatsarchiv. Die Entnazifizierung in den drei westlichen Besatzungszonen war nach dem Krieg das Ziel der Spruchkammerverfahren. Einfacher gesagt politische Säuberung. Während Dr. Roßkopf anfangs von der NS-Ideologie überzeugt schien, kommt Autor Ellermann nach dem Studium seiner Spruchkammerakte zu dem Schluss: „Im Denken und Handeln von Karl Roßkopf hat sich eine erwähnenswerte Handlung vollzogen. Mit zunehmender Dauer der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und ganze besonders nach der Einberufung zur Luftwaffe und der Teilnahme als Sanitätsoffizier am Zweiten Weltkrieg erkennt man einen ideologisch gewandelten Menschen, der an vielen Stellen, die in der Spruchkammerakte dokumentiert sind, deutlich werden lässt, dass er inzwischen ,meilenweit’ von der damals für ,gut’ befundenen Überzeugung entfernt ist. In zahlreichen Zeugnissen wird klar: Hier hat jemand eine innere Wandlung vollzogen.“

Dieses Urteil macht Werner Ellermann, der bis 2013 übrigens mehr als 30 Jahre lang Vorsitzender des Männergesangvereins Münster war, unter anderem an Beispielen aus Münster fest. So berichtet etwa der Münsterer Kaufmann und Nazi-Gegner Michael Eduard Frühwein aus der Frankfurter Straße 63 am 1. August 1947, er habe gegenüber Dr. Roßkopf frei sprechen können, „ohne Befürchtung, der Gestapo ausgeliefert zu werden“.

Hippokratischer Eid vor Ideologie

Auch bei seiner anschließenden Tätigkeit als Stabsarzt im Fliegerhorst Gründau-Rothenbergen habe er Menschlichkeit gezeigt und „abgeschossene US-Flieger vor einem wütenden Mob bewahrt“. Zudem habe er polnische Kriegsgefangene unterstützt und deutsche Soldaten per Attest vor der Einberufung bewahrt. Ellermann: „In der Umgebung des Fliegerhorstes von Rothenbergen gibt es viele Zeugnisse vonseiten der Zivilbevölkerung darüber, dass der Arzt Karl Roßkopf seinem hippokratischen Eid, unabhängig von jeder Ideologie, verpflichtet blieb.“ Und: „Die Rolle als Führungsoffizier, die man ihm zugedacht hatte, hat er schlicht ignoriert.“ Seine letzte Amtshandlung in Rothenbergen: Mit Anrücken der US-Armee befahl er die Entfernung der Panzersperren, um keine weiteren sinnlosen Kampfhandlungen zu provozieren.

Von 1939 bis Kriegsende arbeitete Roßkopf als Stabsarzt in Rothenbergen, und von 1946 bis 1948 war er im Zuge der Entnazifizierungsmaßnahmen im Internierungslager Darmstadt. Am 1. Dezember 1948 eröffnete er schließlich eine Arztpraxis in Rothenbergen, wo er bis 1977 praktizierte. 1992 starb er im oberbayerischen Grainau.

Das Spruchkammerverfahren von Dr. Karl Roßkopf endete 1948 mit dem Urteil „Der Betroffene ist Minderbelasteter.“

