Eine lasterhafte Sommernacht in Münster

Bereits im vergangenen Jahr hat der „Laster der Nacht" das Publikum im Münsterer Bürgerpark begeistert.

Münster ist eine kleine Gemeinde, aber kulturell ist auch in diesem Sommer einiges geboten an der Gersprenz.

Münster – Das Kulturprogramm der Gemeinde Münster in diesem Sommer kann sich sehen lassen. Drei Veranstaltungen sind die Highlights.

Stummfilme mit Live-Musik

Weil der Abend im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war, kommt das Wanderkino mit seinem „Laster der Nacht“ wieder in den Münsterer Bürgerpark: Am Freitag, 7. Juli, um 21.45 Uhr (also nach Anbruch der Dunkelheit, Einlass 21.30 Uhr) werden auf eine Leinwand, die an einem historischen Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug (Magirus Deutz, Baujahr 1969) angebracht ist, Stummfilme unterschiedlicher Genres projiziert. Das Programm besteht diesmal aus „Easy Street“ von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1917, „Paris schläft“ von René Clair von 1923 sowie „Flitterwochen im Fertighaus“ von Buster Keaton 1920, wie die Gemeindeverwaltung weiter mitteilt.

Die Filme werden von Tobias Rank (Klavier) und Sebastian Pank (Saxophon, Bass-Klarinette) live musikalisch begleitet. „Den studierten Musikern gelingt es in besonderer Weise, eine Einheit aus Film und Musik herzustellen“, heißt es. So werde jede Veranstaltung „zu einem besonderen Seh- und Hörerlebnis“. Die Filmaufführungen finden in einem nostalgischen Rahmen statt, es werde eine Atmosphäre geschaffen, die an die Pionierzeiten des Kinos erinnere. Und wie im vergangenen Jahr lautet das Motto: „Bring’ Deinen eigenen Stuhl/Decke mit und mache es Dir mit uns unter Münsters Sternenhimmel gemütlich.“ Tickets gibt es bereits jetzt im Vorverkauf zum Preis von 10 Euro pro Person im Netz.

Am 5. (Rödermark) und am 6. Juli (Rodgau) macht der „Laster der Nacht“ bereits zweimal in der Region Station.

» kulturhalle-muenster.de www.ztix.de

Szenisches Märchen im Kultursommer

Ein ganz besonderes Musikerlebnis für das jüngere Kulturpublikum findet am Sonntag, 6. August, um 15 Uhr im Rahmen des Kultursommers Südhessen in der Kulturhalle Münster statt: Bläserinnen und Bläser der Main-Philharmonie präsentieren „Peter und der Wolf“ als szenisches Märchen. Das Stück ist eine Zusammenarbeit mit Klaus Dreier, der mit seinem Laubacher Figurentheater eigens für die Produktion Puppen anfertigte. Thomas Gabriel trägt die Geschichte vor. Die Main-Philharmonie spielt das Stück in einem Arrangement für Bläserquintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott). Die Kombination der drei Darbietungsformen aus Erzähler, Figurenspiel und Livemusik lässt die Geschichte lebendig und greifbar werden. Die Veranstaltung wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, unterstützt von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Tickets gibt es ab Anfang Juni zu kaufen, alle Infos finden sich im Netz.

» kulturhalle-muenster.de

„Vorlesen ab 3“ im Bürgerpark

Aufgrund des großen Erfolgs wird auch die Reihe „Vorlesen ab 3 – Open Air“ im Bürgerpark in diesem Sommer fortgesetzt. Zum ersten Vorlese-Termin am Donnerstag, 22. Juni, um 16.45 Uhr (Treffpunkt 16.30 Uhr) gibt es eine Spezial-Ausgabe, die erst für Kinder ab 5 Jahren geeignet ist. Die Dieburgerin Yvonne Giehl liest mit ihrer Tochter Luna aus ihrem Kinderbuch „Lisa und ihr Drachenfreund – Eine magische Reise“ vor. Ihre Mutter Erika Giehl aus Münster ist Kreativ-Interessierten sicher bekannt. Sie hat schon bei Kunst in der Mühle ausgestellt. Daher war es naheliegend, dass sie die Illustration des Buches der Tochter übernahm. Das Familien-Team hat bereits mehrere Bücher über den Self-Publisher-Verlag „Books on Demand“ veröffentlicht.

Danach geht es mit den regulären Vorlese-Terminen immer donnerstags um 16.45 Uhr (Treffpunkt 16.30 Uhr) im Bürgerpark weiter. Die Besucher sollen Sitzgelegenheiten mitbringen. Wetterbedingte Absagen werden am Veranstaltungstag bis 14 Uhr auf Facebook und der Bücherei-Webseite mitgeteilt. Es stehen neben den regulären Terminen noch weitere Spezial-Ausgaben mit dem Märchenkoffer auf dem Programm, alle Infos in der Übersicht gibt es im Netz. „Wir danken unserem Träger St. Michael Münster, der dieses Jahr alle Märchenkoffer-Spezial-Ausgaben finanziert“, sagt Büchereileiterin Lena Brunn. „Natürlich ist das Angebot wie immer kostenfrei. Wir freuen uns aber über freiwillige Spenden in unserer Spendenbüchse.“ re

» buecherei-muenster.de/ termine-vorlesen-im- buergerpark-2023