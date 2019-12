Ersten von 555 Bäumen gepflanzt

Münster – Durch den Hitzesommer 2018, Sturm Fabienne und den großen Waldbrand in diesem Sommer wurde der Gemeindewald Münster stark in Mitleidenschaft gezogen.

Doch auch die Bäume im Gemeindegebiet litten: Über 500 fielen den Unwettern oder der Trockenheit zum Opfer oder mussten nachträglich wegen Standsicherheitsmängeln gefällt werden.

Doch Neubepflanzungen sind sehr teuer. Die Klima-schutzkommune hat darum eine Spendenaktion mit dem Titel „555 neue Bäume für Münster“ ins Leben gerufen, an der sich bereits etliche Privatpersonen, Firmen und Vereine beteiligt haben. 12 000 Euro sind bislang stolzes Ergebnis.

Nun konnte Bürgermeister Gerald Frank mit Spender Erich Kampmann vom gleichnamigen Edeka-Markt an der Darmstädter Straße den ersten Baum, eine Linde, an der Kulturhalle pflanzen. Dort waren zwei Dutzend Robinien einer gut 25 Jahre alten Allee dem Sturm zum Opfer gefallen. Eine Metallplakette erinnert von nun an jeden Spaziergänger und Kulturhallen-Besucher daran, dass Edeka – der auch Kulturpartner der Gemeinde Münster ist – den ersten Baum für rund 1000 Eure mit Anwachsgarantie gestiftet hat.

Zehn Linden sollen sie einmal ersetzen, allerdings nicht mehr als Allee, sondern versetzt zueinander. Und vor der Halle soll als Solitär ein Mammutbaum gepflanzt werden, berichtet Frank. tm