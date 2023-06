Fleischabfälle und Hundekot in Münster

Von: Ralf Enders

Man will gar nicht genau wissen, was da bisweilen abgeladen wird und Mückenschwärme anlockt. Auf jeden Fall ist es eine riesige Sauerei, die, pardon, Idioten vor öffentlichen Papierkörben und Containern in Münster hinterlassen. © Bauhof Gemeinde Münster/P

Das kann man keinem zumuten: Bauhofmitarbeiter müssen in Münster immer öfter Fleischabfälle oder volle Hundekotbeutel entsorgen.

Münster – Es ist eine Unverschämtheit. Nicht nur für die Allgemeinheit, sondern vor allem für die Mitarbeiter des Münsterer Bauhofs. Wilder Müll in Form von Fleisch- und Schlachtabfällen oder gefüllten Hundekotbeuteln. Das Problem hat mal wieder derart überhandgenommen, dass sich die Gemeindeverwaltung zu einem öffentlichen Appell veranlasst sieht.

„In regelmäßigen Abständen berichtet die Gemeinde Münster über illegale Müllablagerungen. Derzeit hat dieses Problem wieder einmal neue, ekelerregende Ausmaße erreicht“, heißt es aus dem Rathaus. Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs stoßen neben Glascontainern, Mülleimern oder auch mitten im Feld immer häufiger auf große Müllberge – „darunter teils heftig stinkender Unrat, auch bestehend aus Fleisch- oder Schlachtabfällen“. Was das bei der aktuellen Hitze an Geruchsbelästigung bedeutet, ist unschwer vorzustellen. Zudem locken die Abfälle Ratten an, und vor allem können spielende Kinder oder Tiere der Verwaltung zufolge in Kontakt mit den verdorbenen Abfällen kommen.

Auch volle Hundekotbeutel werden von menschlichen Ferkeln regelmäßig am Wegesrand entsorgt. Dort liegen sie dann im hohen Gras und tauchen mitunter erst bei Mäharbeiten durch den Bauhof wieder auf: Dann spritzt nämlich der Inhalt in alle Himmelsrichtungen. „Diese Zustände sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht hinnehmbar!“, klagt die Gemeinde zu Recht. Hundekotbeutel gehörten in die öffentlichen Abfalleimer und wenn diese mal voll sein sollten: in den eigenen Hausmüll.

Wilde Müllablagerungen sind kein Kavaliersdelikt, sondern illegal und können mit hohen Bußgeldern geahndet werden. „Die Gemeinde Münster appelliert noch einmal dringend an alle, ihren Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen und Säcke nicht einfach neben volle Mülleimer zu stellen!“, heißt es. Weil dieser Appell jedoch wenig fruchten wird, bittet die Kommunen die Bevölkerung um Mithilfe: Illegale Ablagerungen können jederzeit unabhängig von den Rathaus-Öffnungszeiten über den digitalen „Kümmerkasten“ gemeldet werden, den es auch als App gibt (siehe Info-Kasten). Das erleichtert dem Bauhof die Arbeit und sorgt dafür, dass der Unrat schneller beseitigt werden kann.

Der „Kümmerkasten“ kann jedoch nur das Symptom, aber nicht die Ursachen bekämpfen. Wichtig sind deshalb Zeugen, die illegale Müllentsorger auf frischer Tat ertappen oder sich zumindest Autokennzeichen notieren.

Kontakt Der „Kümmerkasten“ zur Meldung von illegalen Müllablagerungen, aber auch anderen Defekten und Mängeln, ist hier zu finden:

» muenster-hessen.de/buergerservice-verwaltung/kuemmerkasten

Die App für Smartphones heißt „AEM“ (Anregungs- und Ereignismanagement) und ist für Apple- und Android-Geräte kostenlos erhältlich.

Das Ordnungsamt Münster nimmt Hinweise unter der Mailadresse ordnungsamt@muenster-hessen.de entgegen.