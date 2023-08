„Viele denken einfach nicht daran“: Feuerwehr probt Einsatz in engen Gassen mit Falschparkern

Wenn Autofahrer rücksichtslos parken, hat die Feuerwehr im Ernstfall ein Problem. In Münster proben die Einsatzkräfte die drangvolle Enge.

Münster – Routiniert und mit viel Fingerspitzengefühl steuern Andreas Dollheimer und Daniel Szygulski die stattlichen Feuerwehrfahrzeuge durch die engen, kurvigen Gassen der Altstadt von Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und die schmalen, voll geparkten Straßen im Wohngebiet hinter der Kennedy-Schule. An einigen Stellen jedoch gibt es auch für die beiden erfahrenen Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehr kein Durchkommen: Sie müssen zurücksetzen, rangieren, sich zentimeterweise vorantasten, um kein anderes Auto oder keine Grundstücksmauer zu streifen.

Häufig sind Autos, die zu dicht im Kurvenbereich oder ohne ausreichend Abstand zueinander beidseitig entlang einer Straße abgestellt sind die Ursache für solche Engstellen, die im Ernstfall Leben kosten können. Denn wenn die Löschzüge der Feuerwehr ausrücken, geht es oft um Leben und Tod. Jede Minute Verzögerung kann da die Welt bedeuten.

Umständliches Rangieren kostet Zeit. Im Ernstfall zählt jedoch jede Sekunde für die Helfer der Münsterer Feuerwehr. © Privat

Einsatz in engen Gassen: Feuerwehr will Falschparker sensibilisieren

An diesem Abend sind die beiden Fahrzeuge nur testweise ausgerückt, um mit der Ordnungspolizei nach genau solchen Engstellen zu suchen und Bürger dafür zu sensibilisieren. „Wir wissen, dass die Menschen sich nicht absichtlich so hinstellen, dass für uns kein Durchkommen mehr ist“, sagt Michael Sühl, Pressesprecher der Feuerwehr, „viele denken einfach nicht daran oder unterschätzen, wie viel Platz ein Teleskopmast-Fahrzeug beim Abbiegen braucht.“ Entsprechend viel Aufsehen erregen die beiden Feuerwehrautos: Etliche Autobesitzer eilen sofort herbei und bieten an, ihr Fahrzeug umzusetzen.

Strafzettel verteilt die Ordnungspolizistin an diesem Abend daher nicht, sie klemmt nur „Denkzettel“ (im wahrsten Sinne des Wortes) hinter die Scheibenwischer der geparkten Autos. Schaubilder des Landesfeuerwehrverbandes Hessen verdeutlichen darauf, worauf beim Parken am Straßenrand zu achten ist, damit die Feuerwehr im Ernstfall rasch an ihren Einsatzort kommt.

Hinweise zum richtigen Parken fanden die Autofahrer hinter ihren Scheibenwischern. © P/Meike Mittmeyer-Riehl/P

Auch Bäume und Hecken stören die Feuerwehr bei einem Einsatz in engen Gassen

Woran viele ebenfalls nicht denken: Auch hohe Bäume oder Hecken, die über die Straße ragen, können für die Feuerwehr ein Hindernis darstellen. Denn ein Einsatzfahrzeug ist mit bis zu dreieinhalb Metern Höhe ein echter Riese, viele Bäume werden aber nur auf gewöhnliche Pkw-Höhe gestutzt. „Grundstückseigentümer sollten unbedingt auch darauf achten“, appelliert Michael Sühl.

Andere Engstellen sind baulich bedingt, etwa wenn eine zu hohe Bordsteinkante beim Abbiegen nicht überfahren werden kann oder andere Hindernisse im Weg sind. Diese Bereiche sind jetzt Hausaufgaben für die Verwaltung, sie müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Auch für Andreas Dollheimer und Daniel Szygulski ist solch eine Testfahrt immer eine gute Übung. Schließlich steuern sie die Fahrzeuge nicht beruflich, sondern ehrenamtlich. Zu 150 bis 200 Einsätzen rücken Einsatzkräfte der Feuerwehr Münster jedes Jahr aus, schildert Gemeindebrandinspektor Florian Kisling, derzeit gibt es 92 Aktive. „Die Freiwillige Feuerwehr ist rund um die Uhr für unser aller Sicherheit da. Jeder Einzelne kann etwas dafür tun, den Einsatzkräften im Ernstfall die Arbeit zu erleichtern“, sagt Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos). „Die Testfahrt hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, sich immer wieder vor Augen zu führen: Wir können alle in eine Notsituation geraten und sind auf rasche Hilfe angewiesen.“ (re)

