Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Münster

Eine Fettexplosion hat verheerende Folgen, wenn bei einem Herdbrand falsch gelöscht wird. Die Besucher zeigten sich überrascht bis geschockt beim Anblick der Flammen. © Just, Michael

Spannendes und Lehrreiches hat es für die großen und kleinen Besucher beim Tag der offenen Tür der Münsterer Feuerwehr gegeben.

Münster – „Erst wird er Feuerwehrmann, dann Polizist“, sagt Simone Ries über den beruflichen Werdegang ihres Sohnes Theodor. Der ist zwar erst zwei Jahre alt, zeigt aber schon eine enorme Begeisterung für diese beiden Berufe. „Wenn wir am Feuerwehrhaus vorbeifahren, schaut er gleich, welche Autos draußen stehen. Dabei unterscheidet er schon zwischen einem Löschfahrzeug oder dem Auto der Einsatzleitung“, sagt Großmutter Monika Ries.

So war es für das Trio am Sonntag selbstverständlich, beim Tag der offenen Tür der Münsterer Blauröcke vorbeizuschauen. Auf große und kleine Besucher wartete ein Programm mit mehreren Schauübungen oder Führungen durchs Feuerwehrhaus. In den Einsatzfahrzeugen ließ es sich zur Probe sitzen, die Ausrüstung bestaunen oder in den Korb der Drehleiter steigen. Für den Nachwuchs gab es eine spezielle Rallye mit verschiedenen Stationen, an deren Ende als Belohnung ein Wassereis stand. Die feuerwehrtechnischen Aufgaben beinhalteten etwa einen Hindernislauf, eine Spritzwand oder beim Ausrollen eines kleinen Schlauches viele Kegeln umzuwerfen.

Zufrieden mit Mitgliederentwicklung

„Einerseits wollen wir uns heute präsentieren, andererseits Mitglieder werben“, sagte Feuerwehrvereinsvorsitzender Stefan Hebeling. Letzteres konnte entspannt angegangen werden, denn mit rund 90 Aktiven sind die Einsatzabteilungen von Münster und Altheim hervorragend aufgestellt. Im Kinder- und Jugendbereich ist der Zuspruch bei den Feuerzwergen und der Jugendwehr geradezu überwältigend. 2022 wurden in Altheim 13 Neuzugänge, davon acht Mädchen, verbucht. Die Mitgliederzahl im Münsterer Feuerwehrverein durchbrach jüngst die 1000er-Marke.

Die Vorführungen demonstrierten das breite Einsatzspektrum der Wehr. Gestaunt wurde über die Strahlenschutzanzüge, die bei Gefahrgutunfällen zum Einsatz kommen und an Astronauten erinnern. Bei der Fettexplosion bat Stefan Hebeling, einen brennenden Kochtopf „nie, nie, nie“ mit Wasser zu löschen. Der Aha-Effekt brannte sich kurz darauf tief ins Erinnerungsvermögen der Besucher ein: Über dem Kochtopf entstand ein riesiger Feuerball, der die Küche wohl ruiniert und die Personen darin erheblich verletzt hätte. Brennendem Öl in Pfannen oder Töpfen gilt es vielmehr, die Sauerstoffzufuhr abzuschneiden, was mit Deckeln oder einer dicken Decke passieren kann.

Hightech-Drohne hat sich bewährt

Der Tag der offenen Tür und das Motto „Feuerwehr zum Anfassen“ stieß auf riesiges Interesse. Von 10 bis 17 Uhr war durchgehend was los. Dass die Blauröcke auf der Höhe der Zeit sind, bewies der Stand mit einer Feuerwehr-Drohne. Das acht Kilo schwere und 35 000 Euro teure Exemplar gehört dem Landkreis und ist bei der Feuerwehr Kleestadt stationiert. Beim Hessentag in Pfung-stadt kartografierte man damit das Gelände für die Notfallplanung. Durch ihre Wärmebildkamera kommt die Drohne vor allem beim Aufstöbern von Glutnestern zum Einsatz. Als es 2022 an der Muna brannte, war sie über 70 Stunden am Himmel. Werden vermisste Personen gesucht, leistet sie ebenfalls wertvolle Dienste, da sie tiefer als der Polizeihubschrauber gehen kann.

In Kleestadt wurden 24 Feuerwehrmänner an dem Fluggerät ausgebildet. „Dass eher eine kleine Wehr für diese Arbeit erwählt wurde, hängt damit zusammen, dass größere Stützpunkte ohnehin schon zahlreichen Sonderaufgaben nachkommen“, weiß Torsten Volz, Gerätewart bei der Umstädter Wehr. Nach den Bombenfunden in Babenhausen wird nun überlegt, die Drohne noch mit Lautsprechern nachzurüsten. Damit ließen sich Durchsagen an die Bevölkerung machen. Die Skepsis, dass das lediglich teuer ist und wenig bringt, hat sich nach einer Schau des Herstellers verflüchtigt. „Selbst in 400 Meter Entfernung waren die von der Drohne ausgesendeten Töne noch klar verständlich“, so Volz.

Michael Just

Die Hightech-Drohne, die 35 000 Euro kostet, erläuterte Torsten Volz, Gerätewart bei der Feuerwehr Groß-Umstadt (links). © Just