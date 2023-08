Volkswandern in Münster

Von: Jens Dörr

Fast 20 Vereine und Gruppen aus Münster mit mehr als 300 Teilnehmern waren beim traditionellen Volkswandern dabei.

Münster – Im vergangenen Jahr stand das Volkswandern der Münsterer Wandergesellschaft „Frisch Auf“ nicht nur im Zeichen des 100-jährigen Vereinsbestehens, sondern auch des Großbrands im Wald nahe der Muna. Aufgrund der tagelangen Bekämpfung des Feuers strichen die Ausrichter von Wanderwettbewerb und Fest damals die Langstrecke über zehn Kilometer und überreichten den Brandschützern einen Pokal, obwohl die in dieser Phase natürlich ganz anderes als den Spaziergang durch die Natur im Kopf hatten. Am vergangenen Wochenende kehrte das Münsterer Volkswandern wieder auf die üblichen Routen über fünf und zehn Kilometer zurück – und die Feuerwehr zeigte wieder große Präsenz: Mit 60 Teilnehmern stellte sie – wie schon eine Woche zuvor beim Volksradfahren des Vereins Radsport – die größte Gruppe und heimste bei der Siegerehrung am Sonntagnachmittag in Person von Ehren-Gemeindebrandinspektor Franz Orth den Wanderpokal ein.

Brandbekämpfer vorne

Im Jahr 2022 hatten dem Verein Radsport ob des Fehlens der Feuerwehr noch 33 Teilnahmen zum Sieg gereicht. Ob der damaligen Umstände samt großer Hitze waren auch insgesamt nur 226 Wanderer dabei gewesen. Diesmal schoss die Zahl wieder auf 313 Teilnehmer hoch. Sie verteilten sich auf 19 Münsterer Gruppen und Vereine sowie zwei auswärtige. Überwiegend wurden die Strecken am Sonntag erwandert.

Neben der Münsterer Feuerwehr machte vor allem die DJK Blau-Weiß eifrig mit: Mit 51 Teilnehmern landete sie auf Platz zwei und distanzierte die beiden Drittplatzierten (Rotes Kreuz und Verein Radsport, jeweils 23 Teilnehmer) deutlich. Manche wanderten je einmal am Samstag und einmal am Sonntag, was dann als zwei Teilnahmen in die Statistik einging. Mit den Pfadfindern, dem Sportverein, dem Musikverein, dem VfL, dem Kirchenchor und dem Schützenverein Waidmannsheil brachte ein halbes Dutzend weiterer Münsterer Vereine eine zweistellige Zahl an Leuten auf die Wegstrecken.

Volkstänzer und Gladiatoren

Von einem zweistelligen Zuspruch sind zwei Gruppen der Wandergesellschaft „Frisch Auf“ Münster derzeit etwas entfernt, üben ihre Hobbys dessen ungeachtet aber weiter leidenschaftlich aus und präsentierten sich auch beim offenen Biergarten am Sonntag neben dem Wanderheim: die Volkstänzer und die Gladiatoren. „Die Volkstanzgruppe feiert ihr 40-jähriges Bestehen“, berichtete Vereinsvorsitzende Karin Mathy, die normalerweise selbst das Tanzbein schwingt, am Wochenende aber wegen einer Handverletzung passen musste. Stattdessen verstärkte sich die ansonsten rein weibliche Gruppe mit einem externen Tänzer.

Mit vier Jahrzehnten sind die Volkstänzer, die immer montagabends im Wanderheim in der Bahnhofstraße üben und Verstärkung jeden Alters und Geschlechts suchen, fast so alt wie das seit 45 Jahren existierende Volkswandern in Münster. Die Gladiatoren widmen sich als noch sehr frische Abteilung erst seit wenigen Jahren dem historischen Kampf und der zugehörigen geschichtlichen Betrachtung – samt eigener Fertigung von Gewändern und Waffen. Derzeit machen ein halbes Dutzend jüngerer Männer und Frauen bei den Gladiatoren mit. Vier von ihnen zeigten den Wanderern und Besuchern am Sonntag Schaukämpfe.

