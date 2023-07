Stummfilme mit Live-Musik in Münster

Historische 16-Millimeter-Vorführtechnik: Der Projektor ist vorbereitet, die Filmrolle eingelegt. © Schweinfurth, Melanie

Im Münsterer Kulturprogramm hat der „Laster der Nacht“ erneut Station gemacht. Stummfilme mit Live-Musikbegleitung konnte das Publikum dabei erleben.

Münster – Das Publikum wollte eine Zugabe, und es bekam eine Zugabe. Vor einem Jahr hatte die Gemeinde Münster zum ersten Mal den „Laster der Nacht“ in den Bürgerpark rollen lassen. Nachdem das Programm, das jener Laster im Gepäck hat, bei den Besuchern bestens angekommen war, hatte Münsters Kulturamtsleiterin Lena Brunn das ungewöhnliche Gefährt für eine Zugabe ein zweites Mal nach Münster geholt. Und das war gar nicht so einfach.

Die beiden Musiker Tobias Rank und Sebastian Pank sind hierzulande und auch international sehr gefragt und mit ihrem historischen Feuerwehrauto das ganze Jahr über unterwegs. Von Mai bis September gastieren sie mindestens jeden zweiten Abend an einem anderen Ort. Da muss man schnell sein, will man die Musiker und Stummfilm-Fans für einen Sommerabend buchen. Lena Brunn war es.

Alternativprogramm zum digitalisierten Hochglanz-Kino

Musik, Stummfilme und ein Feuerwehrauto sind die Zutaten für einen Abend mit besonderem Kulturgenuss. Denn das Oldtimer-Fahrzeug der Marke Magirus-Deutz enthält eine Leinwand, Filmrollen und Musikinstrumente und dient, sobald es dunkel genug ist, als mobiles Open-Air-Kino. Auf der schneeweißen, glatten Leinwand, die Tobias Rank und Sebastian Pank an der Seite des Feuerwehrautos befestigen, werden Filme gezeigt, die meist schon mehr als 100 Jahre alt sind.

Die Bilder sind schwarz-weiß und grobkörnig, und das Wichtigste: Sie bewegen sich. Und das bewegte Bild war im frühen 20. Jahrhundert eine technische und künstlerische Revolution. Denn zu den darstellenden Kunstformen, die bis dahin etabliert waren, kam nun der Film hinzu. Wobei der englische Begriff „Movie“ eigentlich treffender ist. Und irgendwie sind die Filme aus der Zeit „als die Bilder laufen lernten“ heute wieder revolutionär. Für Cineasten sind sie ein wohltuendes Alternativprogramm zum digitalisierten Hochglanz-Kino. Und für alle, denen bereits das Kino und erst recht das analoge Fernsehen antiquiert und fremdartig erscheinen, dürfte die Stummfilmästhetik eine echte Attraktion sein.

Zumal Tobias Rank und Sebastian Pank nicht nur mit historischer 16-Millimeter-Vorführtechnik arbeiten, sondern die „sprachlosen“ Filme live musikalisch begleiten. Während Sebastian Pank den Projektor aufbaut, das Equipment vorbereitet und die Filmrollen einlegt, stimmt Tobias Rank die Instrumente. Er selbst wird später am Klavier Platz nehmen, sein Partner bespielt Alt- und Sopransaxophon und Bassklarinette.

„Auch, wenn verschiedene Veranstalter dasselbe Filmpaket wählen, sind die Vorführungen nie gleich. Wir spielen nicht nach Noten, sondern interpretieren die musikalische Begleitung der Filme immer wieder neu“, erzählt Rank. An diesem Abend werden „Easy Street“ (1917) von und mit Charlie Chaplin, „Paris schläft“ (1925) von René Clair und Buster Keatons „Flitterwochen im Fertighaus“ (1920) gezeigt.

Humor funktioniert nach 100 Jahren noch

Auch gut 100 Jahre später habe sich am Humor der Menschen nichts geändert, meint Rank. „Noch heute geht es beim Medium Film an erster Stelle darum, die Zuschauer gut zu unterhalten. Filme, bei denen man lachen kann und Liebesgeschichten waren damals die Favoriten und sind es noch heute.“ Der Buster-Keaton-Film vereint all das, während „Easy Street“ schon etwas gesellschaftskritischer wirkt und das Werk „Paris schläft“ sowohl technisch als auch inhaltlich experimentell ist.

Lena Brunn hat sich für dieses Filmpaket entschieden, gerade weil es den Variantenreichtum aus der Zeit der Film-Pioniere zeigt. Und auch beim Publikum kommen die Filme sowie das Ambiente im Münsterer Bürgerpark bestens an. In der nahe gelegenen „Mumbelhütt“ können sich die Gäste bis zum Einbruch der Dunkelheit mit Getränken und Snacks versorgen. Viele haben sich aber neben Campingstühlen und Decken auch Getränke und manchmal sogar ein Picknick mitgebracht und sorgen mit dafür, dass aus dem außergewöhnlichen Film- und Musikerlebnis ein sommerliches Kultur-Ereignis wird. zeta

Tobias Rank und Sebastian Pank begleiteten musikalisch die gezeigten Stummfilme. Wir spielen nicht nach Noten, sondern interpretieren die musikalische Begleitung der Filme immer wieder neu“, sagt Rank. © zeta