CDU und FDP gegen Grundsteuer C in Münster

Von: Ralf Enders

Die mögliche Einführung einer Grundsteuer C im Jahr 2025 wird es in Münster vorerst wohl nicht geben.

Münster – In Münster scheint es keine politische Mehrheit für eine Grundsteuer C zu geben. Zumindest hat die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend im Rathaus einen Antrag der SPD abgelehnt, wonach zunächst einmal geprüft werden sollte, wie viele baureife, aber unbebaute Grundstücke und ungenutzte Wohnimmobilien es in Münster und den Ortsteilen überhaupt gibt. CDU und FDP sprachen sich mit ihrer Mehrheit dagegen aus, SPD und Grüne votierten dafür, Antrag also abgelehnt.

Die Ampel-Koalition in Berlin hatte – mit liberaler Beteiligung – die Möglichkeit der Grundsteuer C zum 1. Januar 2025 geschaffen. Demnach können Städte und Gemeinden entsprechende Grundstücke und die sogenannten Schrottimmobilien höher belasten als die übrigen unbebauten Grundstücke und Häuser. Ziel: Eigentümer ungenutzter Flächen und Häuser unter Druck setzen, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und der Flächenversiegelung durch neue Baugebiete auf der grünen Wiese zumindest etwas entgegenzuwirken.

Wie begründeten die Fraktionen ihre Haltung?

SPD

Genau die genannten Ziele seien das Ansinnen ihrer Fraktion, erläuterte SPD-Fraktionschefin Elke Müller. „Begonnene oder nur halb abgerissene Gebäudeteile gibt es im Gemeindegebiet“, sagte sie. Es gelte, den „Flächenfraß“ zu reduzieren, der „Verödung der Innenbereiche“ entgegenzuwirken und das Ortsbild zu verbessern. Die zu erwartenden Steuereinnahmen könnten im Vorfeld taxiert werden, „was uns die Entscheidung im nächsten Jahr sicher leichter macht“, meinte Müller mit Blick auf eine mögliche Einführung der Grundsteuer C in Münster.

FDP

Jörg Schroeter, Fraktionsvorsitzender der FDP, mochte sich dem aber nicht anschließen, auch wenn er „im Ziel einverstanden“ sei: „Wir glauben, dass das Instrument nicht funktioniert. Die Baulandsteuer wurde 1961 eingeführt und 1964 wieder abgeschafft“, blickte er 60 Jahre zurück. Schroeter gab zwei Beispiele: Eine junge Familie kaufe ein Grundstück für den Hausbau und sei dann erst mal zu blank zum Bauen. Dann komme die Grundsteuer C. Oder ein Investor kaufe Grundstücke, „um sich an steigenden Grundstückspreise zu erfreuen“. Die Kosten der Grundsteuer C seien für ihn „ärgerlich, aber überwiegend weit niedriger als die Grundstücke im Wert steigen.“ Generell gebe es genug Steuern und Abgaben.

CDU

Unions-Fraktionsvorsitzender Thorsten Schrod meinte, der dringend benötigte Wohnraum könne in diesem Ausmaß „wahrscheinlich nur auf der grünen Wiese entstehen“. Zwang sei kein Mittel der Politik. „Das Land ist maßlos überbürokratisiert, und nun soll auch noch die Grundsteuer C kommen. Wir wollen den Bürgern nicht noch mehr in die Tasche greifen.“ Schrods Parteikollegen in Dieburg dagegen hatten der Prüfung vor einigen Wochen zugestimmt.

ALMA/Grüne

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von ALMA/Grüne, Claudia Weber, erinnerte daran, dass die Finanzsituation Münsters schlecht sei und an die vielen sinnvollen freiwilligen Leistungen, die die Kommune ihren Bürgern biete. Zwar habe sie Verständnis, dass die Grundsteuer C „sicherlich genauso unpopulär ist, als würde man überlegen, auf dem Rathausplatz, beim SV oder auf der Darmstädter Straße Parkgebühren einzuführen“, aber warum sollte es attraktiver sein, ein Grundstück unbebaut zu lassen. Die SPD wolle doch nur prüfen lassen.

Wie viele unbebaute Grundstücke verbergen sich im Münsterer Ortsgebiet? Luftbild: Häsler © Häsler, Axel