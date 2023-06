„da capo“ aus Münster lädt sich Gäste in den Bürgerpark

Kaum ein Platz mehr frei – das Open-Air im Bürgerpark hatte zahlreiche Besucher. © Just, Michael

Fünf Chöre, zahlreiche Zuhörer und ganz viel Musik hat es beim nunmehr 15. Chor-Open-Air im Münsterer Bürgerpark gegeben.

Münster – Es gibt alte Volkslieder, die so beliebt sind, dass sie es in ihren Ländern zur inoffiziellen Nationalhymne gebracht haben. So wie „Waltzing Matilda“ in Australien. Der Text wird gerne in Schulen oder Stadien angestimmt, wenn man Siege feiert oder es Niederlagen wegzustecken gilt. Am Samstagabend war das Lied im Münsterer Bürgerpark beim 15. Chor-Open-Air ebenfalls zu hören. Auch ohne die weitreichende Bedeutung aus Down Under wollte „DaCapo“ aus Rodgau damit einfach nur die Herzen und Seelen der Zuhörer ansprechen.

Mit seinem Chortreffen setzte der AGV Eintracht Münster eine beliebte Veranstaltung fort, deren Ausrichtung gar nicht so einfach ist. „Wir haben 35 Chöre angeschrieben. Am Ende sagten fünf zu“, erklärt Vorstandsmitglied Anette Kuhn. Laut ihren Worten wirke Corona immer noch nach und generell würden viele Formationen ums Überleben kämpfen. Zusagen gab es von Chören aus Dieburg, Egelsbach, Hergershausen, Rodgau sowie von „Future Vox“, der zum befreundeten MGV Münster gehört. Der Fokus der Organisatoren lag bewusst auf Sängern, die modernes Liedgut interpretieren. Darin besteht momentan die einzige Möglichkeit, Nachwuchs und damit junge Leute für den Chorgesang anzusprechen. „Next Generation“ von der Sängervereinigung Egelsbach drückt dies in ihrem Namen aus. So waren 95 Prozent der Texte am Samstagabend auf Englisch, eine Ausnahme machten „Alkohol“ (im Original von Herbert Grönemeyer) und das französische „Tourdion“ von Pierre Attaingnant. Im Turnus von 20 bis 25 Minuten wechselten die Bühnenakteure. Die meisten trugen drei Stücke vor.

Die Eröffnung übernahmen die Münsterer Gastgeber mit ihrem Chor „da capo“ unter der Leitung von Sebastian Grünewald. Anna Kuhn und Niklas Kutschera (am Saxofon) brillierten als Solisten. Mit „Dream On“ von Aero-smith wurde eine Rock-Ballade vorgetragen, mit „Wake me up“ von Avicii ein Stück aus dem Pop- und Elektrobereich.

Bewirtung bewusst vergeben

Der AGV-Chor „da capo“ blickt in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen, weshalb AGV-Vorsitzende Veronika Rössler einen Blick zurück warf. Eine Extra-Veranstaltung zum Jubiläum gibt es wegen des hohen Organisationsaufwands nicht. So war das 15. Chor-Open-Air die als Geburtstagsfeier. Für die Sparkassen-Bühne fiel eine Leihgebühr an, die sich – etwa durch Bewirtungseinnahmen – nicht kompensieren ließ. Die Verköstigung der vielen Besucher hatte der AGV bewusst in die Hände der Gastronomie im Bürgerpark, der „Mumbelhütt“, gelegt. „Im Prinzip legen wir heute Abend drauf. Das ist uns der Spaß und die Werbung für den Chorgesang aber wert“, sagte der ehemalige Vorsitzende Manfred Löbig.

Das Open-Air hat verschiedene Veranstaltungsorte gesehen, darunter das Freizeitzentrum oder das FSV-Gelände. Im Freizeitzentrum erwies sich der Bühnenaufbau als schwierig, zudem plagten die Mücken. Das Areal des FSV liegt nicht zentral. Seit 2022 scheint die Veranstaltung mit dem Bürgerpark den idealen Ort gefunden zu haben. Wegen der großen Resonanz mussten am Wochenende sogar noch Garnituren geholt werden. Von 20 Uhr bis 22.30 währte der musikalische Teil, im Anschluss wurde gemütlich zusammengesessen. Besonders freute „da capo“, dass man von anderen Chören zum Geburtstag ein Geschenk erhielt. „ConFuego“ aus Dieburg etwa überreichte eine Chili-Pflanze – damit die Songs immer schön feurig bleiben.

Die Gastgeber eröffneten mit ihrem Chor „da capo” den Abend. Anna Kuhn (links) glänzte sogar mit einem Solo. © Just